Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230210/iskocya-basbakani-sturgeon-bir-neslin-gordugu-en-kotu-deprem-olabilir-1066825158.html
İskoçya Başbakanı Sturgeon: Bir neslin gördüğü en kötü deprem olabilir
İskoçya Başbakanı Sturgeon: Bir neslin gördüğü en kötü deprem olabilir
İskoçya Bölgesel Hükümeti Başbakanı Nicola Sturgeon ve İskoç siyasetçiler, vatandaşlarını Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Türkiye ve Suriye'ye... 10.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-10T02:11+0300
2023-02-10T02:13+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
suriye
deprem
türkiye
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İskoçya Afetler Acil Durum Komitesi'nin (DEC in Scotland), yardım kampanyasına katılan Sturgeon ve İskoçya parlamentosunda yer alan siyasi partilerin temsilcileri, DEC'nin kampanya videosunda konuştu.Sturgeon, Türkiye ve Suriye'de etkili olan depremle ilgili, "Bir neslin gördüğü en kötü deprem olabilir" ifadelerini kullandı.Ölü sayısının artabileceğini kaydeden Sturgeon, "Hepimize düşen görev, yapabileceğimiz en iyi şekilde yardım etmek" dedi.İskoçya Muhafazakar Partisinden Douglas Ross da açıklamasında, kurtarma çalışmalarının kahramanca sürdüğünü belirtirken İskoçya İşçi Partisinden Anas Sarwar ise, "DEC ve yerel ortakları evini kaybedenlere barınak, hasta ve yaralılara ilaç, içme suyunun olmadığı yerlere içme suyu götürerek hayati destek vermeye devam ediyor" diye konuştu.Sarwar, yapılacak en ufak yardımın Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için çok büyük anlam taşıyacağını belirtirken İskoçya Liberal Demokrat Partisi'nden Willie Rennie ise şu ifadeleri kullandı:İskoçya Yeşiller Partisinden Lorna Slater de herkesi kampanya kapsamında internet sitesi ya da kısa mesajla bağış yapmaya çağırırken, "Lütfen Türkiye ve Suriye'deki insanlara yardım edin" dedi.DEC, iki kişilik battaniye bağışını 10 sterlin, bir ailenin 10 günlük gıda ihtiyacını karşılamayı 25 sterlin, iki aileye çadır yardımını ise 50 sterlin olarak belirledi.İskoçya'da hükümet Türkiye'deki depremzedelere yardım için 500 bin sterlinlik bir yardım yapacağını da açıklamıştı.
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suriye, deprem, türkiye
suriye, deprem, türkiye

İskoçya Başbakanı Sturgeon: Bir neslin gördüğü en kötü deprem olabilir

02:11 10.02.2023 (güncellendi: 02:13 10.02.2023)
© AFP 2023 / RAMI AL SAYEDdeprem
deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 10.02.2023
© AFP 2023 / RAMI AL SAYED
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İskoçya Bölgesel Hükümeti Başbakanı Nicola Sturgeon ve İskoç siyasetçiler, vatandaşlarını Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Türkiye ve Suriye'ye yapılacak yardım kampanyalarına katılmaya çağırdı.
İskoçya Afetler Acil Durum Komitesi'nin (DEC in Scotland), yardım kampanyasına katılan Sturgeon ve İskoçya parlamentosunda yer alan siyasi partilerin temsilcileri, DEC'nin kampanya videosunda konuştu.
Sturgeon, Türkiye ve Suriye'de etkili olan depremle ilgili, "Bir neslin gördüğü en kötü deprem olabilir" ifadelerini kullandı.
Ölü sayısının artabileceğini kaydeden Sturgeon, "Hepimize düşen görev, yapabileceğimiz en iyi şekilde yardım etmek" dedi.
İskoçya Muhafazakar Partisinden Douglas Ross da açıklamasında, kurtarma çalışmalarının kahramanca sürdüğünü belirtirken İskoçya İşçi Partisinden Anas Sarwar ise, "DEC ve yerel ortakları evini kaybedenlere barınak, hasta ve yaralılara ilaç, içme suyunun olmadığı yerlere içme suyu götürerek hayati destek vermeye devam ediyor" diye konuştu.
Sarwar, yapılacak en ufak yardımın Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için çok büyük anlam taşıyacağını belirtirken İskoçya Liberal Demokrat Partisi'nden Willie Rennie ise şu ifadeleri kullandı:
"Herkes depremin ortaya çıkardığı yıkıcı sahneleri gördü. Sizi, ailenizi, arkadaşlarınızı ve komşularınızı bu kampanyaya finansal destek vermeye çağırıyorum, Çünkü insanların şu anda ihtiyacı var. 5, 10 ya da 20 sterlin bağışlasanız bile bu yıkıcı olayın ardından bir kişinin hayatında büyük fark yaratabilirsiniz."
İskoçya Yeşiller Partisinden Lorna Slater de herkesi kampanya kapsamında internet sitesi ya da kısa mesajla bağış yapmaya çağırırken, "Lütfen Türkiye ve Suriye'deki insanlara yardım edin" dedi.
DEC, iki kişilik battaniye bağışını 10 sterlin, bir ailenin 10 günlük gıda ihtiyacını karşılamayı 25 sterlin, iki aileye çadır yardımını ise 50 sterlin olarak belirledi.
İskoçya'da hükümet Türkiye'deki depremzedelere yardım için 500 bin sterlinlik bir yardım yapacağını da açıklamıştı.
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