https://sputniknews.com.tr/20230210/ihbir-turk-firmalari-moskova-prodexpo-2023-fuarindan-cok-memnun-1067018286.html

İHBİR: "Türk firmaları, Moskova PRODEXPO-2023 fuarından çok memnun"

İHBİR: "Türk firmaları, Moskova PRODEXPO-2023 fuarından çok memnun"

Bu hafta Moskova’da 30. “PRODEXPO-2023” uluslararası yiyecek ve içecek fuarı gerçekleşmektedir. 10.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-10T10:16+0300

2023-02-10T10:16+0300

2023-02-14T14:16+0300

prodexpo

türkiye

rusya

fuar

ekonomi

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Doğu Avrupa’nın en büyük gıda fuarında dünyanın her yerinden ürünler sergilenmektedir: günlük temel yiyecek ve içeceklerden gurme lezzetlere ve ayrıca sağlıklı bir yaşam tarzı için organik, sporcu beslenmesi, helal, koşer, egzotik ürünler ve diğerleri.115 ülkeden 70.000’den fazla ziyaretçinin geldiği “PRODEXPO-2023”fuarına 35 ülkeden 2.000’den fazla katılımcı yer almaktadır.Bazı ülkeler fuar alanında milli sergilerini kurdular. Bunların arasında, 130 şirketi ile katılan Türkiye de yer almaktadır.İstanbul Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İHBİR) Başkan Yardımcısı Kürşad Gülbahar, Türk katılımcılarının PRODEXPO-2023 fuarından çok memnun olduğunu belirterek gelecek sene fuara katılacak Türk şirketlerinin sayısını 150’ye çıkarmayı hedeflediklerini söyledi.“Türkiye için Rusya’nın çok önemli olduğunu düşünüyorum. İki ülke arasındaki ticaretin büyük önem arz ettiği kanaatindeyim. Türk firmalarının yer aldığı fuarın bütün pavilyonlarını gezdik. Bütün katılımcılarımız PRODEXPO-2023 fuarından çok memnun. Gelecek sene de bu fuara katılma talepleri gelmeye başladı bile. Geçen sene biz sadece 8 firma ile katılmıştık. Bu sene ise buraya 38firmamızı getirdik. Katılmak isteyen 38-40 firma daha vardı. Ama onlar, bize verilen alana sığamadıkları için ya katılamadı ya da diğer pavilyonlarda ayrı stantlarını kurdu. Önümüzdeki sene biz, fuar yönetimiyle ve ayrıca bizim buradaki diplomatik ve ticari temsilciliklerimizle görüşerek bu sayıyı 150 firmaya çıkarmakistiyoruz. Önümüzdeki sene için hedeflerimiz büyük. Daha kapsamlı bir organizasyon düşünüyoruz. Daha fazla firma ile burada daha iyi noktalaragelebileceğimizi düşünüyoruz”.Saadet Gıda Pazarlama Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi İhracat Sorumlusu Erdoğan Say, PRODEXPO fuarının firmaları açısından çok verimli geçtiğini belirterek Rusya’nın derinlerine açılmayı planladıklarını söyledi.“Biz, Saadet Gıda olarak, Rusya’ya yaklaşık 20 senedir ihracat yapıyoruz. Rusya ile ticaretimizi arttırmak için düzenli olarak PRODEXPO fuarına katılıyoruz. Rusya, Türkiye için iyi bir partner. Rusya’yı seviyoruz. Ticaretimiz de gayet iyi, gidişattan memnunuz. Bundan daha da iyi olabileceğini düşünüyoruz.PRODEXPO fuarları bizim için çok verimli geçiyor. Rusya’da birkaç bayimiz var. Şu anda istediğimiz, burada kendi ofisimizi ve depomuzu açıp dağıtımı buradan sağlamak. Biz bunu Türkiye’de çok iyi yapıyoruz. Bizde sıcak satış denen bir sistem var. Malları kamyonlara yükleyip direk müşterilerimize götürüyoruz. Moskova’da depoyu Food City’de açmayı düşünüyoruz. Çünkü bizim, bir-iki paletisteyen pek çok müşterimiz var. Biraz önce mesela Kamçatka’dan gelenler vardı. Buraya yaklaşık 7 bin kilometre. İki palet mal istediler, vagonla götüreceklerdi. Ama Türkiye’den biz bu şekilde gönderemiyoruz. Sadece TIR ya da konteyner olarak gönderebiliyoruz. Dolayısıyla, Rusya’da depomuzu açsak daha fazla mal satabileceğimize inanıyoruz”.

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2023

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prodexpo, türkiye, rusya, fuar