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6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230210/hatayda-deprem-sonrasi-bir-koydeki-zeytin-tarlasini-ikiye--bolen-dev-yarik-olustu--1066858232.html
Hatay’da deprem sonrası bir köydeki zeytin tarlasını ikiye bölen dev yarık oluştu
Hatay’da deprem sonrası bir köydeki zeytin tarlasını ikiye bölen dev yarık oluştu
Hatay’da deprem sonrası bir köydeki zeytin tarlasını ikiye bölen 30 metre derinliğinde yaklaşık 200 metre genişliğinde dev bir yarık oluştu. Bölge sakinleri... 10.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-10T18:36+0300
2023-02-10T18:45+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
deprem
hatay
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Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında Hatay Altınözü İlçesi’ne bağlı Tepehan Köyünde 35 dönümlük zeytin bahçesini ortadan ikiye bölen yarık oluştu. Yaklaşık 30 metre derinliğinde 200 metre genişliğindeki çukur vatandaşları ise tedirgin etti. Oluşan dev yarık dron ile havadan da görüntülendi. Bazı vatandaşlar deprem sırasında büyük bir patlama sesi duyduklarını aynı bölgede yine yeşil ışık gördüklerini söyledi. Olayı anlatan bölge sakinlerinden Aziz Gündüz , “Çok büyük bir patlama oldu, ben görmedim ama ses duydum. Sabah bu tarafa doğru baktığımda maalesef bu tarafta böyle bir yıkıntı gördük. Bu tarafa doğru tarlaydı dümdüzdü. Şimdi kepçe dahi inmez. Bilemiyorum ne olduğunu” dedi. Abdullah Temizkan isimli bir diğer bölge sakini ise, “Patlama buradan çıkmış. Çökmüş böyle bir şey yok. Patladığını görenler var. İnanamadım. Buradan yeşil dumanlar çıkmış” diye konuştu.
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deprem, hatay
deprem, hatay

Hatay’da deprem sonrası bir köydeki zeytin tarlasını ikiye bölen dev yarık oluştu

18:36 10.02.2023 (güncellendi: 18:45 10.02.2023)
© İHA / AYKUT ZOR - CÜNEYT SEVİNDİK - HAKAN POLAT - MURAT DELİCE-AW826028Hatay'da deprem sonrası bir köydeki zeytin tarlasını ikiye bölen 30 metre derinliğinde yaklaşık 200 metre genişliğinde dev bir yarık oluştu
Hatay'da deprem sonrası bir köydeki zeytin tarlasını ikiye bölen 30 metre derinliğinde yaklaşık 200 metre genişliğinde dev bir yarık oluştu - Sputnik Türkiye, 1920, 10.02.2023
© İHA / AYKUT ZOR - CÜNEYT SEVİNDİK - HAKAN POLAT - MURAT DELİCE-AW826028
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Hatay’da deprem sonrası bir köydeki zeytin tarlasını ikiye bölen 30 metre derinliğinde yaklaşık 200 metre genişliğinde dev bir yarık oluştu. Bölge sakinleri depremde büyük bir patlama sesi duyduğunu ifade etti.
Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında Hatay Altınözü İlçesi’ne bağlı Tepehan Köyünde 35 dönümlük zeytin bahçesini ortadan ikiye bölen yarık oluştu. Yaklaşık 30 metre derinliğinde 200 metre genişliğindeki çukur vatandaşları ise tedirgin etti.

Oluşan dev yarık dron ile havadan da görüntülendi. Bazı vatandaşlar deprem sırasında büyük bir patlama sesi duyduklarını aynı bölgede yine yeşil ışık gördüklerini söyledi.

Olayı anlatan bölge sakinlerinden Aziz Gündüz , “Çok büyük bir patlama oldu, ben görmedim ama ses duydum. Sabah bu tarafa doğru baktığımda maalesef bu tarafta böyle bir yıkıntı gördük. Bu tarafa doğru tarlaydı dümdüzdü. Şimdi kepçe dahi inmez. Bilemiyorum ne olduğunu” dedi.
Abdullah Temizkan isimli bir diğer bölge sakini ise, “Patlama buradan çıkmış. Çökmüş böyle bir şey yok. Patladığını görenler var. İnanamadım. Buradan yeşil dumanlar çıkmış” diye konuştu.
© İHA / AYKUT ZOR - CÜNEYT SEVİNDİK - HAKAN POLAT - MURAT DELİCE-AW826028Hatay'da deprem sonrası bir köydeki zeytin tarlasını ikiye bölen 30 metre derinliğinde yaklaşık 200 metre genişliğinde dev bir yarık oluştu
Hatay'da deprem sonrası bir köydeki zeytin tarlasını ikiye bölen 30 metre derinliğinde yaklaşık 200 metre genişliğinde dev bir yarık oluştu - Sputnik Türkiye, 1920, 10.02.2023
Hatay'da deprem sonrası bir köydeki zeytin tarlasını ikiye bölen 30 metre derinliğinde yaklaşık 200 metre genişliğinde dev bir yarık oluştu
© İHA / AYKUT ZOR - CÜNEYT SEVİNDİK - HAKAN POLAT - MURAT DELİCE-AW826028
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