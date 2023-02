https://sputniknews.com.tr/20230210/hatay-belediye-baskani-savas-insanoglunun-40-50-nesilde-bir-gorebilecegi-bir-depremdi-1066849770.html

Hatay Belediye Başkanı Savaş: İnsanoğlunun 40-50 nesilde bir görebileceği bir depremdi

Hatay Belediye Başkanı Savaş: İnsanoğlunun 40-50 nesilde bir görebileceği bir depremdi

İsmet Özçelik’in programına bağlanan Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş, hem yetkililerin hem de Türk milletinin azmi ile Hatay’ın tekrar inşa edileceğini... 10.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-10T16:21+0300

2023-02-10T16:21+0300

2023-02-10T16:21+0300

ankara farki

ankara farkı

radyo

radyo

radyo sputnik

deprem

hatay

hatay büyükşehir belediyesi

lütfü savaş

hakan yeşil

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/0a/1066849623_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_1fa0e61663c95667776a261670387bfe.jpg

Hatay Belediye Başkanı Savaş: İnsanoğlunun 40-50 nesilde bir görebileceği bir depremdi İsmet Özçelik'le Ankara Farkı programında deprem bölgesinde yaşananlar konuşuldu.

Radyo Sputnik’te yayınlanan İsmet Özçelik’le Ankara Farkı programının konukları; Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Genel Maden-İŞ Genel Başkanı Hakan Yeşil, Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı ve gazeteci Nuray Başaran oldu.‘Hatay’ı yeniden ayağa kaldıracağız’Kurtarma çalışmalarının gittikçe daha organize bir hale geldiğini bildiren Savaş, can kaybının çok sayıda olmasının en büyük üzüntüsü olduğunu, fakat geride kalanların ve Hatay’ın yaşatılması için çalışacağını dile getirdi. Savaş, şunları kaydetti:‘Hayati önemdeki sorunları çözmeye çalışıyoruz’Şu anda ayakta kalan insanları yaşatmaya; barınma, gıda gibi hayati önemdeki sorunları çözmeye çalıştıklarını ifade eden Savaş, bölgeye gelen yardımlar için teşekkür etti. Savaş, “Çok büyük bir zararımız ve insan kaybımız var. Şu anda kaybettiğimiz insan sayısı 4000’i aşmış durumda. Ama bu yıkılan binaların hafriyatını çıkardıkça çok daha fazla olacağını düşünüyoruz. Bunun dışında şu anda ayakta kalan insanlarımızı yaşatmaya çalışıyoruz ve onların barınma sorunlarını, kış şartlarına karşı yaşama sorunlarını, aynı zamanda gıda sorunlarını çözmeye çalışıyoruz. Çok şükür özellikle 2 gündür çok yardım var hem yurt içi hem yurt dışı. Büyük şehir belediyelerimiz başta olmak üzere belediyelerimizin büyük desteği var. İş adamlarının, hayırseverlerin desteği var. Ben hepsine çok teşekkür ediyorum. Bizim bu en sıkıntılı olduğumuz günlerde Hatay’a yapmış oldukları destekten dolayı. Ama alan çok geniş olduğu için, nüfusun çok kalabalık olması dolayısıyla bunların hepsini dört dörtlük yapma maalesef şansımız olmadı. Ama iyi niyetle bütün buraya gelen hem yardımsever insanlarla hem kendi ekiplerimizle bu sıkıntıları aşmaya çalışıyoruz” dedi.‘Binalar kağıttan evler gibi bir bir çöktü’Deprem anında Hatay’da bulunan gazeteci Nuray Başaran, yaşadıklarını şöyle anlattı:‘Fırıncı esnafı seferberlik ilan etti’Deprem bölgesinde ekmek fiyatının 14 TL’ye çıktığı iddialarını yanıtlayan Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, fırıncı esnafının böyle bir şeyi yapmasının mümkün olmadığını savundu. Balcı, şu açıklamaları yaptı:‘3 bin 250 madenci sahada’Madencilerin sahada olduğunu ve her madencinin arama-kurtarma çalışması gerçekleştirdiğini söyleyen Genel Maden-İŞ Genel Başkanı Hakan Yeşil, şuanda yapılması gerekenin arama-kurtarma alanında deneyimli kişilerin çalışmaları yürütmesi olduğunu ifade etti. Yeşil, “3250 tane madenci arkadaşımız şuan sahada ve hala arkası geliyor. Çalışmalar devam ediyor. Tabii şartlar çok kötü, Hatay özellikle çok zor durumda. Bunu nasıl anlatacağız, hangi kelimelerle ifade edeceğiz biz de bilmiyoruz. Her madenci arkadaşımız arama-kurtarma çalışmaları içinde bir binanın etrafında toplanmış, oralarda çalışmalar yapıyorlar. Çok güzel işler yaptılar. Zamanla yarıştığımız bir dönem. Gerçekten çok büyük bir alan. Ulaşılamayan binalar var özellikle kırsal kesime doğru. Ama yoğun bir mücadele içindeyiz. Temennimiz saatler geçmiş olsa da mucizeler görmek. Şuanda yapılması gereken bu arama-kurtarma çalışmalarında gerçekten bu işi bilen arkadaşların bu işin başında olması. Öyle bir binanın başına geçip de arama-kurtarma çalışması yapıyorum deyip, hiçbir şey yapmadan zaman öldüren arkadaşlarımız var. Bunları da gördük. Türkiye bu bölgeye akın ediyor. Duygulanmadık desek yalan söylemiş oluruz. Ben tebrik ediyorum vatandaşlarımızı” şeklinde konuştu.

hatay

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ankara farkı, radyo, radyo, radyo sputnik, deprem, hatay, hatay büyükşehir belediyesi, lütfü savaş, hakan yeşil, halil ibrahim balcı, nuray başaran, madenci, arama kurtarma, ekmek fiyatları, türkiye fırıncılar federasyonu, аудио