https://sputniknews.com.tr/20230210/hatay-antakyadan-tahliyeler-devam-ediyor--1066849124.html
Hatay Antakya’dan tahliyeler devam ediyor
Hatay Antakya’dan tahliyeler devam ediyor
Hatay’ın Antakya ilçesinden afetzedeler, özel araçlar ve otobüslerle depremin yaşandığı ilçeden ayrılıyor. 10.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-10T16:08+0300
2023-02-10T16:08+0300
2023-02-10T16:15+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
deprem
hatay
trafik
tahliye
depremzede
antakya
video
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Yol boyunca uzun kuyruklar oluşturan araçlar nedeniyle Hatay-Belen arasında yoğun araç trafiği göze çarpıyor.Aynı zamanda afet bölgesine yardım getirmede görev alan tırlar ve sivil araçlar da Hatay yolunun çıkış noktasında ilerliyor.
hatay
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Hatay Antakya’dan tahliyeler devam ediyor
Hatay Antakya’dan tahliyeler devam ediyor
2023-02-10T16:08+0300
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PT0M11S
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feedback.tr@sputniknews.com
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deprem, hatay, trafik, tahliye, depremzede, antakya, видео, video
deprem, hatay, trafik, tahliye, depremzede, antakya, видео, video
Hatay Antakya’dan tahliyeler devam ediyor
16:08 10.02.2023 (güncellendi: 16:15 10.02.2023) Abone ol
Hatay’ın Antakya ilçesinden afetzedeler, özel araçlar ve otobüslerle depremin yaşandığı ilçeden ayrılıyor.
Yol boyunca uzun kuyruklar oluşturan araçlar nedeniyle Hatay-Belen arasında yoğun araç trafiği göze çarpıyor.
Aynı zamanda afet bölgesine yardım getirmede görev alan tırlar ve sivil araçlar da Hatay yolunun çıkış noktasında ilerliyor.