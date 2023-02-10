https://sputniknews.com.tr/20230210/hasar-tespit-sitesi-devrede-1066830670.html

Hasar tespit sitesi devrede

Hasar tespit sitesi devrede

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, "Vatandaşlarımız adres ve TC kimlik numaralarını girerek, e-devlet üzerinden ya da hasartespit.csb.gov.tr... 10.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-10T10:48+0300

2023-02-10T10:48+0300

2023-02-10T10:54+0300

6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

deprem

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, açıklamaları şu şekilde:'Cumhuriyet tarihinin en büyük afet konut seferberliğini başlatacağız'Bakan Kurum, depremden etkilenen bölgelere ilişkin de "10 ilimizde eş zamanlı olarak Cumhuriyet tarihinin en büyük afet konut seferberliğini başlatmış olacağız." dedi.

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2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

deprem