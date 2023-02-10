https://sputniknews.com.tr/20230210/hasar-tespit-sitesi-devrede-1066830670.html
Hasar tespit sitesi devrede
Hasar tespit sitesi devrede
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, "Vatandaşlarımız adres ve TC kimlik numaralarını girerek, e-devlet üzerinden ya da hasartespit.csb.gov.tr... 10.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-10T10:48+0300
2023-02-10T10:48+0300
2023-02-10T10:54+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
deprem
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, açıklamaları şu şekilde:'Cumhuriyet tarihinin en büyük afet konut seferberliğini başlatacağız'Bakan Kurum, depremden etkilenen bölgelere ilişkin de "10 ilimizde eş zamanlı olarak Cumhuriyet tarihinin en büyük afet konut seferberliğini başlatmış olacağız." dedi.
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MIA „Rosiya Segodnya“
deprem
Hasar tespit sitesi devrede
10:48 10.02.2023 (güncellendi: 10:54 10.02.2023) Abone ol
Ayrıntılar geliyor
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, "Vatandaşlarımız adres ve TC kimlik numaralarını girerek, e-devlet üzerinden ya da hasartespit.csb.gov.tr adresinden evlerinin hasar durumlarını görebilirler." dedi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, açıklamaları şu şekilde:
"Vatandaşlarımız adres ve tc kimlik numaralarını girerek, e-devlet üzerinden ya da hasartespit.csb.gov.tr adresinden evlerinin hasar durumlarını görebilirler. Hasarsız ve az hasarlı durumdaki evlere girilebileceğini; orta hasar, ağır ve acil yıkılacak evlere ise kesinlikle girilemeyeceğini bu adreslerden öğrenebilirler."
'Cumhuriyet tarihinin en büyük afet konut seferberliğini başlatacağız'
Bakan Kurum, depremden etkilenen bölgelere ilişkin de "10 ilimizde eş zamanlı olarak Cumhuriyet tarihinin en büyük afet konut seferberliğini başlatmış olacağız." dedi.