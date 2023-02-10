https://sputniknews.com.tr/20230210/haluk-levent-tek-bir-twit-istiyorum-afad-da-bizim-ahbap-da-1066832003.html
Haluk Levent: Tek bir tweet istiyorum, 'AFAD da bizim Ahbap da'
Haluk Levent: Tek bir tweet istiyorum, 'AFAD da bizim Ahbap da'
Haluk Levent yardım kampanyalarına sekte vurulmaya çalışıldığını belirtti ve "Aranızdan beni seven varsa AFAD da bizim Ahbap da yazsın" dedi. 10.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-10T11:18+0300
2023-02-10T11:18+0300
2023-02-10T11:18+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
haluk levent
deprem
afad
anadolu halk ve barış platformu (ahbap)
yardım
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Haluk Levent, sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşım yaptı ve Ahbap yardım kuruluşu için destek istedi. Yardım kampanyalarının sekteye uğratılmak istendiğine dikkat çeken Levent, "Koordinasyonunun başındayım ve sosyal medyaya bakamıyorum bile. Aranızda beni seven varsa gerçekten varsa bir twit istiyorum. Çalışmalarımıza sekte vurmak isteyenlere inat! Afad da bizim Ahbap da! Tek cümle istiyorum! Afad da bizim Ahbap da!" ifadelerini kullandı.
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haluk levent, deprem, afad, anadolu halk ve barış platformu (ahbap), yardım
haluk levent, deprem, afad, anadolu halk ve barış platformu (ahbap), yardım
Haluk Levent: Tek bir tweet istiyorum, 'AFAD da bizim Ahbap da'
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Haluk Levent yardım kampanyalarına sekte vurulmaya çalışıldığını belirtti ve "Aranızdan beni seven varsa AFAD da bizim Ahbap da yazsın" dedi.
Haluk Levent, sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşım yaptı ve Ahbap yardım kuruluşu için destek istedi. Yardım kampanyalarının sekteye uğratılmak istendiğine dikkat çeken Levent, "Koordinasyonunun başındayım ve sosyal medyaya bakamıyorum bile. Aranızda beni seven varsa gerçekten varsa bir twit istiyorum. Çalışmalarımıza sekte vurmak isteyenlere inat! Afad da bizim Ahbap da! Tek cümle istiyorum! Afad da bizim Ahbap da!" ifadelerini kullandı.