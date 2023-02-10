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- Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230210/haluk-levent-tek-bir-twit-istiyorum-afad-da-bizim-ahbap-da-1066832003.html
Haluk Levent: Tek bir tweet istiyorum, 'AFAD da bizim Ahbap da'
Haluk Levent: Tek bir tweet istiyorum, 'AFAD da bizim Ahbap da'
Haluk Levent yardım kampanyalarına sekte vurulmaya çalışıldığını belirtti ve "Aranızdan beni seven varsa AFAD da bizim Ahbap da yazsın" dedi. 10.02.2023, Sputnik Türkiye
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6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
haluk levent
deprem
afad
anadolu halk ve barış platformu (ahbap)
yardım
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Haluk Levent, sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşım yaptı ve Ahbap yardım kuruluşu için destek istedi. Yardım kampanyalarının sekteye uğratılmak istendiğine dikkat çeken Levent, "Koordinasyonunun başındayım ve sosyal medyaya bakamıyorum bile. Aranızda beni seven varsa gerçekten varsa bir twit istiyorum. Çalışmalarımıza sekte vurmak isteyenlere inat! Afad da bizim Ahbap da! Tek cümle istiyorum! Afad da bizim Ahbap da!" ifadelerini kullandı.
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haluk levent, deprem, afad, anadolu halk ve barış platformu (ahbap), yardım
haluk levent, deprem, afad, anadolu halk ve barış platformu (ahbap), yardım

Haluk Levent: Tek bir tweet istiyorum, 'AFAD da bizim Ahbap da'

11:18 10.02.2023
© AAHaluk Levent
Haluk Levent - Sputnik Türkiye, 1920, 10.02.2023
© AA
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Haluk Levent yardım kampanyalarına sekte vurulmaya çalışıldığını belirtti ve "Aranızdan beni seven varsa AFAD da bizim Ahbap da yazsın" dedi.
Haluk Levent, sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşım yaptı ve Ahbap yardım kuruluşu için destek istedi. Yardım kampanyalarının sekteye uğratılmak istendiğine dikkat çeken Levent, "Koordinasyonunun başındayım ve sosyal medyaya bakamıyorum bile. Aranızda beni seven varsa gerçekten varsa bir twit istiyorum. Çalışmalarımıza sekte vurmak isteyenlere inat! Afad da bizim Ahbap da! Tek cümle istiyorum! Afad da bizim Ahbap da!" ifadelerini kullandı.
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