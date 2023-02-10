https://sputniknews.com.tr/20230210/fuat-oktay-1666-artci-oldu--1066868294.html

Fuat Oktay: Şu an itibarıyla 1 milyon 50 bin civarında vatandaşımızı geçici barınma merkezlerinde

Fuat Oktay: Şu an itibarıyla 1 milyon 50 bin civarında vatandaşımızı geçici barınma merkezlerinde

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kahramanmaraş merkezli depremler hakkında açıklamalarda bulunuyor. 10.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-10T23:56+0300

2023-02-10T23:56+0300

2023-02-11T00:02+0300

6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

fuat oktay

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın açıklamalarından satırbaşları şöyle: "Şu ana kadar artçılar devam ediyor. Artçıların sayısı 1666 oldu. Neredeyse yılda alınan artçıların birkaç günde meydana geldiğine şahit oluyoruz. Hasar tespit çalışması yapılana kadar evlerden uzak durulması çağrımız hala geçerli.67 vatandaşımızın sağ olarak kurtarılması bizleri memnun etti. Bu vesileyle sahadaki 31 bin 254 arama kurtarma personelimize teşekkür ediyorum. Saha iş makineleriyle ilgili bir sorunumuz kalmadı. Personel de dahil artmaya devam ediyor. İş makinelerinde şu anda 12 bin 26’ya ulaşmış durumdayız. Kurtarılan ve hastanede olan 80 bin vatandaşımız var. Hepsine acil şifalar diliyorum.Vatandaşlarımızı geçici barınmaya alıyoruz. Şu an itibarıyla 1 milyon 50 bin civarında vatandaşımızı geçici barınma merkezlerimizde barındırıyoruz. Temel ihtiyaçlarını burada karşılıyoruz. Afet bölgesinin dışına tahliyelerimiz sürüyor. Şu an itibarıyla yaklaşık 187-190 bin vatandaşımız da tahliye operasyonlarıyla bölgenin dışına tahliye edilmiş dışında. Bunların yaklaşık 90 bine yakını bölge dışında oluşturduğumuz geçici barınma merkezlerinde. Geriye kalanlar da yakınlarının yanına gitmiş durumdadır. Tahliye merkezleri oluşturuldu. Afetzedelerin oraya başvurması yeterli. Yönlendirilmeleri yapılacak ve taşıma işlemleri ücretsiz yapılacak. Kalacak yeri yoksa da barınma merkezlerinde biz sağlıyor olacağız."

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fuat oktay