https://sputniknews.com.tr/20230210/fed-buyuk-bankalarin-resesyonu-atlatma-becerilerini-test-edecek-1066825525.html
Fed, büyük bankaların resesyonu atlatma becerilerini test edecek
Fed, büyük bankaların resesyonu atlatma becerilerini test edecek
ABD Merkez Bankası (Fed), büyük bankaların ciddi resesyonda bile hanehalkları ve işletmelere borç verebilmelerini sağlamaya yardımcı olacak 2023 stres testi... 10.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-10T02:29+0300
2023-02-10T02:29+0300
2023-02-10T02:29+0300
ekonomi
fed
fed
abd merkez bankası (fed)
abd merkez bankası (fed)
banka
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Fed'den yapılan açıklamada, bu yıl 23 büyük bankanın stres testine tabi tutulacağının bilgisi verilerek, bu bankaların ticari gayrimenkul ve kurumsal borç piyasalarında artan stresle birlikte ciddi bir küresel durgunluğa karşı test edileceği aktarıldı.Açıklamada, stres testleriyle varsayımsal durgunluk senaryoları altında bankalarının dayanıklılığının değerlendirileceği kaydedilerek, söz konusu senaryoların ekonomik tahminler olmadığı vurgulandı.Bu yılki senaryoda, ABD'de işsizlik oranının 6,5 puan artışla yüzde 10'luk zirveye ulaştığı belirtilen açıklamada, işsizlik oranındaki artışa, ciddi piyasa oynaklığı, şirket tahvili marjlarında önemli ölçüde genişleme ve varlık fiyatlarında düşüşün eşlik ettiği kaydedildi.Açıklamada, büyük alım satım işlemlerine sahip bankaların, varsayımsal senaryoya ek olarak küresel piyasa şoku bileşenine karşı test edileceği bildirildi.
https://sputniknews.com.tr/20230201/fed-baskani-powell-simdiye-kadarki-hizli-sikilasmamizin-tam-etkileri-henuz-hissedilmedi-1066466603.html
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fed, fed, abd merkez bankası (fed), abd merkez bankası (fed), banka
fed, fed, abd merkez bankası (fed), abd merkez bankası (fed), banka
Fed, büyük bankaların resesyonu atlatma becerilerini test edecek
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ABD Merkez Bankası (Fed), büyük bankaların ciddi resesyonda bile hanehalkları ve işletmelere borç verebilmelerini sağlamaya yardımcı olacak 2023 stres testi senaryolarını yayımladı.
Fed'den yapılan açıklamada, bu yıl 23 büyük bankanın stres testine tabi tutulacağının bilgisi verilerek, bu bankaların ticari gayrimenkul ve kurumsal borç piyasalarında artan stresle birlikte ciddi bir küresel durgunluğa karşı test edileceği aktarıldı.
Açıklamada, stres testleriyle varsayımsal durgunluk senaryoları altında bankalarının dayanıklılığının değerlendirileceği kaydedilerek, söz konusu senaryoların ekonomik tahminler olmadığı vurgulandı.
Bu yılki senaryoda, ABD'de işsizlik oranının 6,5 puan artışla yüzde 10'luk zirveye ulaştığı belirtilen açıklamada, işsizlik oranındaki artışa, ciddi piyasa oynaklığı, şirket tahvili marjlarında önemli ölçüde genişleme ve varlık fiyatlarında düşüşün eşlik ettiği kaydedildi.
Açıklamada, büyük alım satım işlemlerine sahip bankaların, varsayımsal senaryoya ek olarak küresel piyasa şoku bileşenine karşı test edileceği bildirildi.