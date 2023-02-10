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6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230210/enkazdan-sag-cikarilan-cemile-30-saattir-babamin-cansiz-bedeniyle-buradayim-1066863311.html
Enkazdan sağ çıkarılan Cemile: 30 saattir babamın cansız bedeniyle buradayım
Enkazdan sağ çıkarılan Cemile: 30 saattir babamın cansız bedeniyle buradayım
Kahramanmaraş’ta enkaz altındayken kendisini kurtarmaya gelen görevliyle konuşan Cemile isimli küçük kız, babasının öldüğünü ve 30 saattir onun cansız... 10.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-10T19:44+0300
2023-02-10T19:44+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
deprem
kahramanmaraş
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Enkaz arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği Kahramanmaraş’ta enkaz altında kurtarılmayı bekleyen Cemile isimli küçük kız, kendisini kurtarmaya gelen arama kurtarma ekibi polise, babasının öldüğünü ve 30 saattir onun cansız bedeninin yanında olduğunu söyledi. Cemile'nin sözleri sonrası sonrası boğazı düğümlenen ve ne söyleyeceğini bilemeyen görevli, yapılan çalışmalar sonrası küçük Cemile’yi enkaz altından sağ olarak çıkardı. Battaniyeye sarılan Cemile daha sonra ambulansa konularak hastaneye sevk edildi.
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deprem, kahramanmaraş
deprem, kahramanmaraş

Enkazdan sağ çıkarılan Cemile: 30 saattir babamın cansız bedeniyle buradayım

19:44 10.02.2023
© İHA / HASAN TİK-AW826093Enkazdan sağ çıkarılan Cemile: 30 saattir babamın cansız bedeniyle buradayım
Enkazdan sağ çıkarılan Cemile: 30 saattir babamın cansız bedeniyle buradayım - Sputnik Türkiye, 1920, 10.02.2023
© İHA / HASAN TİK-AW826093
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Kahramanmaraş’ta enkaz altındayken kendisini kurtarmaya gelen görevliyle konuşan Cemile isimli küçük kız, babasının öldüğünü ve 30 saattir onun cansız bedeninin yanında olduğunu söyledi. Bu sözler sonrası görevli o esnada ne söyleyeceğini bilemedi, yapılan çalışmalar sonrasında Cemile enkazdan sağ olarak çıkarıldı.
Enkaz arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği Kahramanmaraş’ta enkaz altında kurtarılmayı bekleyen Cemile isimli küçük kız, kendisini kurtarmaya gelen arama kurtarma ekibi polise, babasının öldüğünü ve 30 saattir onun cansız bedeninin yanında olduğunu söyledi.

Cemile'nin sözleri sonrası sonrası boğazı düğümlenen ve ne söyleyeceğini bilemeyen görevli, yapılan çalışmalar sonrası küçük Cemile’yi enkaz altından sağ olarak çıkardı. Battaniyeye sarılan Cemile daha sonra ambulansa konularak hastaneye sevk edildi.
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