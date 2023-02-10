Enkazdan 5 gün sonra çıkarılan muhabbet kuşuna 'Mucize' adı verildi

© AAAdıyaman'da Zümrüt Apartmanı enkazında çalışmalar devam ediyor.
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© AA
Adıyaman'da Zümrüt Apartmanı enkazında çalışmalar devam ediyor.
© AADepremin 100. saatinde ekipler ses takibi yapıyor.
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© AA
Depremin 100. saatinde ekipler ses takibi yapıyor.
© AAEkipler, yürüttükleri çalışmalar kapsamında bir muhabbet kuşuna rastladı.
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© AA
Ekipler, yürüttükleri çalışmalar kapsamında bir muhabbet kuşuna rastladı.
© AADepremden 5 gün sonra canlı bulunan muhabbet kuşu 'Mucize' adı verildi.
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© AA
Depremden 5 gün sonra canlı bulunan muhabbet kuşu 'Mucize' adı verildi.
© MURAT KANBER-AW823873'Mucize' kuş arama kurtarma ekiplerine de umut oldu.
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© MURAT KANBER-AW823873
'Mucize' kuş arama kurtarma ekiplerine de umut oldu.