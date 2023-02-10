Enkazdan 5 gün sonra çıkarılan muhabbet kuşuna 'Mucize' adı verildi

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'Asrın felaketi' olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman'da yıkılan Zümrüt Apartmanı'nın enkazından 5 gün sonra canlı bulunan muhabbet kuşu, arama kurtarma ekiplerine de umut oldu.