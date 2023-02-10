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Enkazdan 5 gün sonra çıkarılan muhabbet kuşuna 'Mucize' adı verildi
Enkazdan 5 gün sonra çıkarılan muhabbet kuşuna 'Mucize' adı verildi
'Asrın felaketi' olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman'da yıkılan Zümrüt Apartmanı'nın enkazından 5 gün sonra canlı bulunan... 10.02.2023, Sputnik Türkiye
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mucize
muhabbet kuşu
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fotoğraf, mucize, muhabbet kuşu, фото, enkaz, deprem
fotoğraf, mucize, muhabbet kuşu, фото, enkaz, deprem

Enkazdan 5 gün sonra çıkarılan muhabbet kuşuna 'Mucize' adı verildi

12:28 10.02.2023 (güncellendi: 12:29 10.02.2023)
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'Asrın felaketi' olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman'da yıkılan Zümrüt Apartmanı'nın enkazından 5 gün sonra canlı bulunan muhabbet kuşu, arama kurtarma ekiplerine de umut oldu.
© AAAdıyaman'da Zümrüt Apartmanı enkazında çalışmalar devam ediyor.
Enkazdan 5 gün sonra çıkarılan muhabbet kuşuna 'Mucize' adı verildi - Sputnik Türkiye
1/5
© AA
Adıyaman'da Zümrüt Apartmanı enkazında çalışmalar devam ediyor.
© AADepremin 100. saatinde ekipler ses takibi yapıyor.
Enkazdan 5 gün sonra çıkarılan muhabbet kuşuna 'Mucize' adı verildi - Sputnik Türkiye
2/5
© AA
Depremin 100. saatinde ekipler ses takibi yapıyor.
© AAEkipler, yürüttükleri çalışmalar kapsamında bir muhabbet kuşuna rastladı.
Enkazdan 5 gün sonra çıkarılan muhabbet kuşuna 'Mucize' adı verildi - Sputnik Türkiye
3/5
© AA
Ekipler, yürüttükleri çalışmalar kapsamında bir muhabbet kuşuna rastladı.
© AADepremden 5 gün sonra canlı bulunan muhabbet kuşu 'Mucize' adı verildi.
Enkazdan 5 gün sonra çıkarılan muhabbet kuşuna 'Mucize' adı verildi - Sputnik Türkiye
4/5
© AA
Depremden 5 gün sonra canlı bulunan muhabbet kuşu 'Mucize' adı verildi.
© MURAT KANBER-AW823873'Mucize' kuş arama kurtarma ekiplerine de umut oldu.
Enkazdan 5 gün sonra çıkarılan muhabbet kuşuna 'Mucize' adı verildi - Sputnik Türkiye
5/5
© MURAT KANBER-AW823873
'Mucize' kuş arama kurtarma ekiplerine de umut oldu.
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