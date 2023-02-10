https://sputniknews.com.tr/20230210/enkazdan-111-saat-sonra-sag-cikarildi--1066878526.html
Enkazdan 111 saat sonra sağ çıkarıldı
Enkazdan 111 saat sonra sağ çıkarıldı
Hatay’ın Antakya ilçesinde arama kurtarma çalışmalarını hız kesmeden sürdüren ekipler, göçük altındaki depremzedeyi 111 saat sonra sağ olarak çıkarmayı... 10.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-10T19:55+0300
2023-02-10T19:55+0300
2023-02-11T13:04+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
deprem
video
enkaz
antakya
hatay
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Depremzede, gerekli müdahalenin yapılmasının ardından sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.İlçede, enkaz altındaki vatandaşların kurtarılmasına yönelik yoğun çalışmalar devam ediyor.
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Antakya'da enkazdan 111 saat sonra sağ çıkarıldı
Antakya'da enkazdan 111 saat sonra sağ çıkarıldı
2023-02-10T19:55+0300
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PT1M08S
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deprem, video, enkaz, antakya, hatay, видео
deprem, video, enkaz, antakya, hatay, видео
Enkazdan 111 saat sonra sağ çıkarıldı
19:55 10.02.2023 (güncellendi: 13:04 11.02.2023) Abone ol
Hatay’ın Antakya ilçesinde arama kurtarma çalışmalarını hız kesmeden sürdüren ekipler, göçük altındaki depremzedeyi 111 saat sonra sağ olarak çıkarmayı başardı.
Depremzede, gerekli müdahalenin yapılmasının ardından sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.
İlçede, enkaz altındaki vatandaşların kurtarılmasına yönelik yoğun çalışmalar devam ediyor.