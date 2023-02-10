https://sputniknews.com.tr/20230210/enkaz-altinda-hayatini-kaybeden-kizinin-elini-birakmamisti-ciplak-elle-kazdim-ama-ulasamadim-1066837782.html
Enkaz altında hayatını kaybeden kızının elini bırakmamıştı: 'Çıplak elle kazdım ama ulaşamadım'
Enkaz altında hayatını kaybeden kızının elini bırakmamıştı: 'Çıplak elle kazdım ama ulaşamadım'
Kahramanmaraş depreminin hafızalara kazanan fotoğraflarından bir tanesi, enkaz altında hayatını kaybeden kızının elini tutan babanın fotoğrafıydı. Baba Mesut... 10.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-10T12:30+0300
2023-02-10T12:30+0300
2023-02-10T12:31+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
deprem
kahramanmaraş
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Kahramanmaraş’ta enkazın altındaki kızının elini tutan turuncu ceketli acılı babanın fotoğrafı bütün dünyada gündem olmuştu. Fransız haber ajansı AFP’nin servis ettiği fotoğraflar yürekleri dağlarken, enkaz altında yaşamını yitiren kızın cenazesine Alman Bild gazetesi katıldı.On binlerce insanın yaşamını yitirdiği depremde 15 yaşındaki kızı Irmak’ın yanından bir saniye bile ayrılmayan 49 yaşındaki Mesut Hançer, Kapıçam Mezarlığı’nda Bild gazetesine konuştu.380 numaralı mezarlık önünde Bild’e konuşan Hançer, “Yer sarsıldığında fırında çalışıyordum. Hemen eşimi aradım, iki kızımın ve oğlumun iyi olduğunu söyledi. Fakat o gece en küçük kızım büyükannesinde kalmıştı. Irmak’ın kuzenleri gelmişti ve onlarla beraber olmak istemişti” dedi.Kızını aradığını fakat yanıt alamadığını söyleyen acılı baba, “Çok dua ettim ama maalesef kaybettik” dedi. Hançer, “Ben prensesimi kurtarmak için çıplak ellerimle kazmaya çalıştım fakat en sonunda onu çıkaramadım” dedi.
https://sputniknews.com.tr/20230210/adalet-bakanligindan-bassavciliklara-yazi-1066836431.html
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deprem, kahramanmaraş, enkaz
Enkaz altında hayatını kaybeden kızının elini bırakmamıştı: 'Çıplak elle kazdım ama ulaşamadım'
12:30 10.02.2023 (güncellendi: 12:31 10.02.2023) Abone ol
Kahramanmaraş depreminin hafızalara kazanan fotoğraflarından bir tanesi, enkaz altında hayatını kaybeden kızının elini tutan babanın fotoğrafıydı. Baba Mesut Hançer depremin ardından "
Kahramanmaraş’ta enkazın altındaki kızının elini tutan turuncu ceketli acılı babanın fotoğrafı bütün dünyada gündem olmuştu. Fransız haber ajansı AFP’nin servis ettiği fotoğraflar yürekleri dağlarken, enkaz altında yaşamını yitiren kızın cenazesine Alman Bild gazetesi katıldı.
On binlerce insanın yaşamını yitirdiği depremde 15 yaşındaki kızı Irmak’ın yanından bir saniye bile ayrılmayan 49 yaşındaki Mesut Hançer, Kapıçam Mezarlığı’nda Bild gazetesine konuştu.
380 numaralı mezarlık önünde Bild’e konuşan Hançer, “Yer sarsıldığında fırında çalışıyordum. Hemen eşimi aradım, iki kızımın ve oğlumun iyi olduğunu söyledi. Fakat o gece en küçük kızım büyükannesinde kalmıştı. Irmak’ın kuzenleri gelmişti ve onlarla beraber olmak istemişti” dedi.
Kızını aradığını fakat yanıt alamadığını söyleyen acılı baba, “Çok dua ettim ama maalesef kaybettik” dedi. Hançer, “Ben prensesimi kurtarmak için çıplak ellerimle kazmaya çalıştım fakat en sonunda onu çıkaramadım” dedi.