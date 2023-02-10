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- Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230210/emekli-maaslari-erken-odenecek-1066854953.html
Emekli maaşları erken ödenecek
Emekli maaşları erken ödenecek
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı emekli aylıklarının erken ödeneceğini açıkladı. Buna göre; İşçi emeklisi maaşları 14-16 Şubat, Bağ-Kur emekli maaşları da... 10.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-10T17:14+0300
2023-02-10T17:17+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
emekli
emekli maaşı
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Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından alınan önlemler kapsamında emeklilerin şubat ayı maaşları erken ödenecek.
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emekli, emekli maaşı
emekli, emekli maaşı

Emekli maaşları erken ödenecek

17:14 10.02.2023 (güncellendi: 17:17 10.02.2023)
© İHA / İSMAİL YASİN AKÇINDairelerinin değeri 3 milyon liraya kadar çıkan Rönesans Rezidans’ın 12 katlı konutu tamamen yıkıldı
Dairelerinin değeri 3 milyon liraya kadar çıkan Rönesans Rezidans’ın 12 katlı konutu tamamen yıkıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 10.02.2023
© İHA / İSMAİL YASİN AKÇIN
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı emekli aylıklarının erken ödeneceğini açıkladı. Buna göre; İşçi emeklisi maaşları 14-16 Şubat, Bağ-Kur emekli maaşları da 16-17 Şubat tarihleri arasında hesaplara yatırılacak.
Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından alınan önlemler kapsamında emeklilerin şubat ayı maaşları erken ödenecek.
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