https://sputniknews.com.tr/20230210/emekli-maaslari-erken-odenecek-1066854953.html
Emekli maaşları erken ödenecek
Emekli maaşları erken ödenecek
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı emekli aylıklarının erken ödeneceğini açıkladı. Buna göre; İşçi emeklisi maaşları 14-16 Şubat, Bağ-Kur emekli maaşları da... 10.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-10T17:14+0300
2023-02-10T17:14+0300
2023-02-10T17:17+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
emekli
emekli maaşı
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Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından alınan önlemler kapsamında emeklilerin şubat ayı maaşları erken ödenecek.
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emekli, emekli maaşı
Emekli maaşları erken ödenecek
17:14 10.02.2023 (güncellendi: 17:17 10.02.2023) Abone ol
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı emekli aylıklarının erken ödeneceğini açıkladı. Buna göre; İşçi emeklisi maaşları 14-16 Şubat, Bağ-Kur emekli maaşları da 16-17 Şubat tarihleri arasında hesaplara yatırılacak.
Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından alınan önlemler kapsamında emeklilerin şubat ayı maaşları erken ödenecek.