https://sputniknews.com.tr/20230210/egm-provokatif-paylasim-yapan-10-supheli-tutuklandi-1066841052.html

EGM: Provokatif paylaşım yapan 10 şüpheli tutuklandı

EGM: Provokatif paylaşım yapan 10 şüpheli tutuklandı

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Sosyal medya platformlarında depreme ilişkin provokatif paylaşımlarda bulunan 302 hesap yöneticisi tespit... 10.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-10T13:30+0300

2023-02-10T13:30+0300

2023-02-10T13:30+0300

6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

emniyet

emniyet genel müdürlüğü (egm)

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Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığınca, kanunların verdiği yetki çerçevesinde, suç ve suçlularla mücadele amacıyla internet ortamında 7/24 esasına göre sanal devriye faaliyetleri yürütülmektedir" denildi.Açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "6 Şubat 2023 tarihinde merkez üssü Kahramanmaraş/Pazarcık ilçesi olan 7.7 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş ve deprem çevre illerimizde de hissedilmiştir.Yürütülen çalışmalar kapsamında;Sosyal medya platformları Üzerinden yardım çağrısında bulunan vatandaşlarımızın adres ve lokasyon bilgileri ivedilikle tespit edilerek ilgili birimlerle koordinasyon kurulmaktadır.Ayrıca Kahramanmaraş/Pazarcık merkezli yaşanan depreme ilişkin sosyal medya platformlarında, vatandaşlarımız üzerinde korku ve panik yaratmak amacıyla provokatif paylaşımlarda bulunduğu değerlendirilen 302 hesap yöneticisinin tespiti yapılarak ilgili birimlere gönderilmiş, Cumhuriyet Başsavcılıklarınca alınan talimat gereği 37 şahıs gözaltına alınmış, 10'u tutuklanmıştır.Öte yandan, depremzedelere yardım yapmak isteyen hayırsever vatandaşlarımızın iyi niyetlerini suistimal etmek amacıyla oluşturulmuş 29 adet Oltalama (Phishing) dolandırıcılığına yönelik hazırlanan internet sitesinin kapatılması sağlanmış, resmi kurumların adını kullanarak/taklit ederek vatandaşlardan para talep eden 4 adet sosyal medya platformu hesabı ile ilgili gerekli işlemler yapılmış, ayrıca 'deprem yardımı' teması kullanılarak para yatırılması talep edilen 3 adet kripto varlık cüzdan adresi tespit edilerek cüzdanların dondurulması sağlanmıştır."

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Sputnik Türkiye

emniyet, emniyet genel müdürlüğü (egm)