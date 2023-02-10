https://sputniknews.com.tr/20230210/diyarbakirda-cadirlarda-5-gun-bir-cadirda-24-kisi-kaliyor-cogunda-elektrik-yok-1066856294.html

Diyarbakır’da çadırlarda 5. gün: 'Bir çadırda 24 kişi kalıyor, çoğunda elektrik yok'

Diyarbakır’da çadırlarda 5. gün: 'Bir çadırda 24 kişi kalıyor, çoğunda elektrik yok'

Diyarbakır’da depremzedeler geceleri AFAD ve Kızılay tarafından kentin 5 farklı noktasına kurulan çadırlarda geçirmeye devam ediyor. Bazı çadırlarda 24 kişi... 10.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-10T17:55+0300

2023-02-10T17:55+0300

2023-02-10T18:04+0300

6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

diyarbakır

deprem

çadır

depremzede

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/0a/1066856381_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_cf80e2c937c13d5768604b9204235ee3.jpg

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde iki depremden en çok etkilenen 10 ilden biri olan Diyarbakır’da arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Birçok binanın hasar gördüğü depremde evlerine gidemeyen vatandaşlardan imkanı olanlar yakın il ve ilçelere giderken, imkanı olmayanlar okul, cami, spor salonu, iş yerleri ve 5 ayrı parkta kurulan çadır kamplarda kalıyor. AFAD ve Kızılay tarafından kentin 5 farklı noktasında toplam 663 çadır kurulurken, her çadırda 4-5 aile yaşıyor. Bazı çadırlarda 15’e yakın kişi kalıyor. Çadırlarda kalan depremzedelerin en büyük sorunlarından biri soğuk hava. 5 gündür soğuk havayla mücadele eden depremzedeler çadır önlerinde ateş yakarak ısınmaya çalışıyor. Çadır kampları ziyaret eden İnsan Hakları Derneği (İHD) Diyarbakır Şubesi heyetleri, çadır sayısının yetersiz olduğunu ve çoğunda elektrik bulunmadığını, kamp alanına gelen yardımların düzensiz ve plansız bir şekilde dağıtıldığını, çadırların kurulduğu zeminin ıslak ve çamur halinde olduğunu, birçok çadırda zemine sermek için halı, battaniye ve benzeri malzemenin bulunmadığını belirtti. İHD heyeti, kadınların çoğunun ped, iç çamaşırı, eşofman, pijama ve çorap ihtiyacının bulunduğunu, bebek maması, çocuk bezi, biberon, kalın çorap, çocuk botu, mont ve benzeri malzemelere erişimde eksiklik yaşandığını kaydetti. ‘2-3 sefer gittim ama çadırda olmadığım için bize battaniye vermediler’ Ailesiyle birlikte camide kaldıklarını söyleyen bir depremzede kadın, “5 gündür camide kalıyoruz, yaklaşık 50 kişi var. Battaniye yok, üstümü mantomla örtüyorum. 2-3 sefer gittim ama çadırda olmadığım için bize battaniye vermediler. Hiçbir şey vermediler. Evimiz ne durumda bilmiyorum hala gidip görmedik” diyerek yaşadıkları sorunları dile getirdi. 24 kişi bir çadırda kaldıklarını ifade eden Seyithan Yaprak ısınma sorunu yaşadıklarını belirterek şunları söyledi: “Bir kişiye bir çadır verdiler, 3 kişi kalıyor. Biz 24 kişiyiz, ufak çadırda yatıyoruz. Isıtma yok, çocuklar üşüyor. Evden soba getirip yakmaya çalışıyoruz. Hepsi küçük çocuklar. Battaniye var, Allah razı olsun verdiler. Evim hepsi çatlamış, evde yatmaya korkuyoruz. Ben yatıyorum ama ufak çocuklar ağlıyorlar ‘dede gidelim’ diyorlar. Gelinimin dayıları, hala enkaz altında ve haber alamadık.” ‘İhtiyacımız olduğu zaman ev yakın, eve gidip getiriyoruz’ Ailesiyle birlikte çadırda kalan Şafi Ayme, “İlk defa böyle bir deprem gördüm. 63 yaşındayım, ilk kez böyle şiddetli bir depreme tanık oluyorum. Binalar yıkıldı, hala cenazeler çıkarılıyor. Evimiz burada ama korkudan eve gidemiyoruz. Çünkü kendi gözümüzle yıkılan binaları gördük, çıkarılan cenazeleri gördük . Şimdi çadırda kalıyoruz. İhtiyacımız olduğu zaman ev yakın, eve gidip getiriyoruz. Bazı hayırsever insanlar da bize getiriyor. Bir eksiğimiz yok” şeklinde konuştu.

https://sputniknews.com.tr/20230209/bina-cokmeden-once-annesini-aradi-anne-kiyamet-koptu-olecegim-1066810472.html

diyarbakır

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sertaç Kayar https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/103420/27/1034202743_0:0:499:500_100x100_80_0_0_bd8dac4a15671f0c64861f673145aa94.jpg

Sertaç Kayar https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/103420/27/1034202743_0:0:499:500_100x100_80_0_0_bd8dac4a15671f0c64861f673145aa94.jpg

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sertaç Kayar https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/103420/27/1034202743_0:0:499:500_100x100_80_0_0_bd8dac4a15671f0c64861f673145aa94.jpg

diyarbakır, deprem, çadır, depremzede