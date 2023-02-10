Türkiye
SON DAKİKA | Depremin 102. saatinde umut verici haber: Hatay'da son bir saatte aynı enkazdan 6 kişi kurtarıldı
- Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230210/depremzedelere-battaniye-gonderme-vaadiyle-dolandirdi-tutuklandi-1066830130.html
Depremzedelere battaniye gönderme vaadiyle dolandırdı: Tutuklandı
Depremzedelere battaniye gönderme vaadiyle dolandırdı: Tutuklandı
Bursa'da, Kahramanmaraş'taki depremzedelere AFAD adına battaniye gönderme vaadiyle sözde bağış kampanyası başlatarak 2 kişiyi dolandıran Can G. tutuklandı. 10.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-10T10:16+0300
2023-02-10T10:16+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
deprem
yardım
dolandırıcılık
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/07/1065488644_0:63:1201:738_1920x0_80_0_0_96414a561b8f22d6868aa4079297ac64.jpg
Umut Can G., merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ile Elbistan ilçeleri olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından AFAD adına battaniye alma vaadiyle ‘WhatsApp’ üzerinden IBAN numarası paylaşarak sözde bağış kampanyası başlattı. Şüphelinin verdiği IBAN numarasına 350 ve 250 TL bağışlayan 2 yardımsever, dekont isteklerine olumsuz yanıt alınca dolandırıldıklarını anlayarak şikayette bulundu.Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı’nca başlatılan soruşturma kapsamında harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, telefon numarası üzerinden, birçok suç kaydı bulunan Umut Can G.’ye ulaştı. Gözaltına alınan şüphelinin, ifadesinde, “Ben yazılım işiyle uğraşıyorum. Bazı fenomenler beni bu işe yönlendi. Amacım, depremzedelere battaniye göndermekti dediği öğrenildi.Umut Can G., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Bilişim sistemlerini aracı kullanmak suretiyle dolandırıcılık suçundan Bursa Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan Umut Can G., tutuklandı. Umut Can G.’nin banka hesap numarasına bloke konuldu.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/07/1065488644_66:0:1133:800_1920x0_80_0_0_54d022b8d4d39e514990bc38a2fa904f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
deprem, yardım, dolandırıcılık
deprem, yardım, dolandırıcılık

Depremzedelere battaniye gönderme vaadiyle dolandırdı: Tutuklandı

10:16 10.02.2023
© İHAtutuklama, gözaltı,
tutuklama, gözaltı, - Sputnik Türkiye, 1920, 10.02.2023
© İHA
Abone olTelegram
Bursa'da, Kahramanmaraş'taki depremzedelere AFAD adına battaniye gönderme vaadiyle sözde bağış kampanyası başlatarak 2 kişiyi dolandıran Can G. tutuklandı.
Umut Can G., merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ile Elbistan ilçeleri olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından AFAD adına battaniye alma vaadiyle ‘WhatsApp’ üzerinden IBAN numarası paylaşarak sözde bağış kampanyası başlattı. Şüphelinin verdiği IBAN numarasına 350 ve 250 TL bağışlayan 2 yardımsever, dekont isteklerine olumsuz yanıt alınca dolandırıldıklarını anlayarak şikayette bulundu.
Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı’nca başlatılan soruşturma kapsamında harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, telefon numarası üzerinden, birçok suç kaydı bulunan Umut Can G.’ye ulaştı. Gözaltına alınan şüphelinin, ifadesinde, “Ben yazılım işiyle uğraşıyorum. Bazı fenomenler beni bu işe yönlendi. Amacım, depremzedelere battaniye göndermekti dediği öğrenildi.
Umut Can G., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Bilişim sistemlerini aracı kullanmak suretiyle dolandırıcılık suçundan Bursa Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan Umut Can G., tutuklandı. Umut Can G.’nin banka hesap numarasına bloke konuldu.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала