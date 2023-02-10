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6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230210/depremden-etkilenen-10-ilde-ilan-edilen-ohal-tezkeresine-iliskin-tbmm-karari-resmi-gazetede-1066822014.html
Depremden etkilenen 10 ilde ilan edilen OHAL tezkeresine ilişkin TBMM kararı Resmi Gazete'de
Depremden etkilenen 10 ilde ilan edilen OHAL tezkeresine ilişkin TBMM kararı Resmi Gazete'de
Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 10 ilde 8 Şubat saat 01.00'den itibaren 3 ay süreyle olağanüstü hal (OHAL) ilan edilmesine ilişkin TBMM kararı... 10.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-10T00:50+0300
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6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
ohal
deprem
resmî gazete
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Kahramanmaraş merkezli depremin ardından Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa illerinde üç ay süreyle Olağanüstü Hal (OHAL) ilan edilmesine dair Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.Buna göre, Anayasa'nın 119. maddesi ile 2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanunu'nun 3'üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine göre Kahramanmaraş, Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa'da 8 Şubat 2023 Çarşamba'dan itibaren 90 gün süreyle olağanüstü hal ilan edilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı TBMM Genel Kurulu'nun 9 Şubat tarihli 61. birleşiminde onaylandı.
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ohal, deprem, resmî gazete

Depremden etkilenen 10 ilde ilan edilen OHAL tezkeresine ilişkin TBMM kararı Resmi Gazete'de

00:50 10.02.2023
© AAKahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler
Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler - Sputnik Türkiye, 1920, 10.02.2023
© AA
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Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 10 ilde 8 Şubat saat 01.00'den itibaren 3 ay süreyle olağanüstü hal (OHAL) ilan edilmesine ilişkin TBMM kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Kahramanmaraş merkezli depremin ardından Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa illerinde üç ay süreyle Olağanüstü Hal (OHAL) ilan edilmesine dair Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.
Buna göre, Anayasa'nın 119. maddesi ile 2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanunu'nun 3'üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine göre Kahramanmaraş, Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa'da 8 Şubat 2023 Çarşamba'dan itibaren 90 gün süreyle olağanüstü hal ilan edilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı TBMM Genel Kurulu'nun 9 Şubat tarihli 61. birleşiminde onaylandı.
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