Deprem bölgesine oyuncak ve giysi gönderen çocukların notları: 'Hiç korkmayın, Türkiye yanınızda'

© AAKarabük'te ailesinin hazırladığı yardım paketine 11 yaşındaki Berat Emir Dilaver de oyuncağını koydu. Dilaver'in oyuncağa iliştirdiği notta, "Hey çocuk korkma, herkes sizin için dua ediyor. Üzülme, korkma her şeyin iki katına sahip olacaksın. Hepimiz sizi seviyoruz" yazısı yer aldı.
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© AA
Karabük'te ailesinin hazırladığı yardım paketine 11 yaşındaki Berat Emir Dilaver de oyuncağını koydu. Dilaver'in oyuncağa iliştirdiği notta, "Hey çocuk korkma, herkes sizin için dua ediyor. Üzülme, korkma her şeyin iki katına sahip olacaksın. Hepimiz sizi seviyoruz" yazısı yer aldı.
© AAİlkokul öğrencisi Aslı Kazancı notunda şunları kaydetti: "Canım kardeşlerim umarım oyuncaklarım sizleri mutlu etmiştir. İnşallah hemen iyileşip çok güzel evleriniz ve bir sürü oyuncaklarınız olur. Sizleri seviyorum. Sakın üzülmeyin, güçlü olun."
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© AA
İlkokul öğrencisi Aslı Kazancı notunda şunları kaydetti: "Canım kardeşlerim umarım oyuncaklarım sizleri mutlu etmiştir. İnşallah hemen iyileşip çok güzel evleriniz ve bir sürü oyuncaklarınız olur. Sizleri seviyorum. Sakın üzülmeyin, güçlü olun."
© İHA / MUSTAFA GÖK-AW825917Yardımların çığ gibi büyüdüğü Başiskele'de de çocuklar depremzede arkadaşlarına en sevdikleri oyuncakları göndererek destek oldular.
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© İHA / MUSTAFA GÖK-AW825917
Yardımların çığ gibi büyüdüğü Başiskele'de de çocuklar depremzede arkadaşlarına en sevdikleri oyuncakları göndererek destek oldular.
© AAKahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 10 ili etkileyen depremlerin ardından Antalya'da başlatılan yardım kampanyasına oyuncaklarıyla destek veren minik Lina'nın, ailesiyle yazdığı not, görenleri duygulandırdı. Lina'nın oyuncak kutusuna, ailesinin yardımıyla "Lina'dan sevgilerle. Hep yanınızdayız. Umarım oyuncaklarım sizi biraz olsa da mutlu etmiştir" diye not yazdığı görüldü.
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© AA
Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 10 ili etkileyen depremlerin ardından Antalya'da başlatılan yardım kampanyasına oyuncaklarıyla destek veren minik Lina'nın, ailesiyle yazdığı not, görenleri duygulandırdı. Lina'nın oyuncak kutusuna, ailesinin yardımıyla "Lina'dan sevgilerle. Hep yanınızdayız. Umarım oyuncaklarım sizi biraz olsa da mutlu etmiştir" diye not yazdığı görüldü.
© AAKırklarelili Kerem de afetzede çocuklara yardım gönderen yüzbinlerce çocuktan biri. Kerem ailesinin gönderdiği yardımların içerisine çok sevdiği montunu koyarak destek verdi. Kerem, desteğini, "Merhaba arkadaşım, ben Kerem. Bu montumu çok seviyorum ama senin olsun, seni ısıtsın. Ben 6.5 yaşındayım. Kırklareli" diye kaleme aldığı notla gönderdi.
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© AA
Kırklarelili Kerem de afetzede çocuklara yardım gönderen yüzbinlerce çocuktan biri. Kerem ailesinin gönderdiği yardımların içerisine çok sevdiği montunu koyarak destek verdi. Kerem, desteğini, "Merhaba arkadaşım, ben Kerem. Bu montumu çok seviyorum ama senin olsun, seni ısıtsın. Ben 6.5 yaşındayım. Kırklareli" diye kaleme aldığı notla gönderdi.
© İHATekirdağ'ın Ergene ilçesinden de depremzedeler için oyuncaklarını gönderen malzemeleri toplanarak bölgeye ulaştırılıyor. Yardım malzemeleri ile birlikte çocuklar da depremden etkilenen akranları için oyuncak, kitap ve kumbaralarını gönderiyor.
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© İHA
Tekirdağ'ın Ergene ilçesinden de depremzedeler için oyuncaklarını gönderen malzemeleri toplanarak bölgeye ulaştırılıyor. Yardım malzemeleri ile birlikte çocuklar da depremden etkilenen akranları için oyuncak, kitap ve kumbaralarını gönderiyor.