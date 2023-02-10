Deprem bölgesine oyuncak ve giysi gönderen çocukların notları: 'Hiç korkmayın, Türkiye yanınızda'

© AA Kırklarelili Kerem de afetzede çocuklara yardım gönderen yüzbinlerce çocuktan biri. Kerem ailesinin gönderdiği yardımların içerisine çok sevdiği montunu koyarak destek verdi. Kerem, desteğini, "Merhaba arkadaşım, ben Kerem. Bu montumu çok seviyorum ama senin olsun, seni ısıtsın. Ben 6.5 yaşındayım. Kırklareli" diye kaleme aldığı notla gönderdi.