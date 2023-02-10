https://sputniknews.com.tr/20230210/deprem-bolgesinde-hava-sicakliklari-0-derece-etrafinda-1066826982.html

Deprem bölgesinde hava sıcaklıkları 0 derece etrafında

Deprem bölgesinde hava sıcaklıkları 0 derece etrafında

Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Marmara ve Orta Karadeniz çevreleri kar yağışlı diğer bölgeler az bulutlu ve açık geçecek. Deprem... 10.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-10T08:11+0300

2023-02-10T08:11+0300

2023-02-10T08:11+0300

6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

deprem

hava sıcaklığı

hava durumu

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Deprem bölgesinde bulunan 10 ilin hava durumu bilgileri merak ediliyor. Enkaz altında kalan vatandaşlar yardım beklerken, uzmanlar yaşam savaşında hava sıcaklıklarının da önemli rol oynayacağını belirtiyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün hava tahmin raporlarına göre, depremdenlerden en çok etkilenen Kahramanmaraş, Gaziantep, Malatya, Diyarbakır, Kilis, Şanlıurfa, Adıyaman, Hatay, Osmaniye ve Adana'da hava nasıl olacak?KahramanmaraşKahramanmaraş'ta bugün hava parçalı bulutlu olacak. En düşük sıcaklığın sıfırın altında 4, en yüksek sıcaklığın 5 derece olması öngörülüyor.11 Şubat Cumartesi günü, parçalı ve az bulutlu, rüzgar kuzey yönlerden 5-15 km/saat, en düşük sıcaklık sıfırın altında -3 derece en yüksek sıcaklık ise 6 derece olması bekleniyor. 12 Şubar Pazar günü ise hava az bulutlu, en düşük sıcaklık eksi 2, en yüksek 7 derece olması bekleniyor. 13 Şubar Pazar günü ise, az bulutlu, en düşük sıcaklık sıfır derece, en yüksek 8 derece olması bekleniyor.Gaziantep10.02.2023 Cuma : Parçalı bulutlu, rüzgar kuzey ve doğu yönlerden 10-20 km/saat, en düşük / en yüksek hava sıcaklıkları : -2/611.02.2023 Cumartesi : Parçalı bulutlu, rüzgar kuzey yönlerden 10-20 km/saat hamlesi 30-50 km/saat, en düşük / en yüksek hava sıcaklıkları : -2/712.02.2023 Pazar : Az bulutlu, rüzgar kuzeybatı yönlerden 5/15 km/saat, en düşük / en yüksek hava sıcaklıkları : -3/813.02.2023 Pazartesi : Az bulutlu, rüzgar kuzey yönlerden 5/15 km/saat, en düşük / en yüksek hava sıcaklıkları : -3/8Hatay10.02.2023 Cuma : Parçalı çok bulutlu, rüzgar Kuzey kuzeydoğu yönlerden 10-20 km/saat hamlesi 30-50 km/saat, en düşük / en yüksek hava sıcaklıkları : -1/1011.02.2023 Cumartesi : Parçalı bulutlu, rüzgar Kuzey kuzeydoğu 10-20 km/saat hamlesi 30-50 km/saat, en düşük / en yüksek hava sıcaklıkları : 0/1112.02.2023 Pazar : Az bulutlu, rüzgar güneybatı yönlerden 5-15 km/saat, en düşük / en yüksek hava sıcaklıkları : 0/1213.02.2023 Pazartesi : Az bulutlu, rüzgar kuzey yönlerden 5-15 km/saat, en düşük / en yüksek hava sıcaklıkları : -1/11Osmaniye10.02.2023 Cuma : Parçalı az bulutlu, rüzgar doğu güneydoğu yönlerden 10-20 km/saat, hamlesi 30-40 km/saat en düşük / en yüksek hava sıcaklıkları : -3/1211.02.2023 Cumartesi : Az bulutlu, rüzgar doğu güneydoğu yönlerden 10-20 km/saat, hamlesi 30-40 km/saat en düşük, en düşük / en yüksek hava sıcaklıkları : -2/1312.02.2023 Pazar : Az bulutlu, rüzgar batı güneybatı yönlerden 5-15 km/saat, hamlesi 15-30 km/saat, en düşük / en yüksek hava sıcaklıkları : -1/1313.02.2023 Pazartesi : Az bulutlu, rüzgar batı kuzeybatı yönlerden 5-15 km/saat, hamlesi 15-30 km/saat, en düşük / en yüksek hava sıcaklıkları : 0/13Malatya10.02.2023 Cuma : Az bulutlu, gece ve sabah sis ve puslu, rüzgar güney yönlerden 5-10 km/saat, en düşük / en yüksek hava sıcaklıkları : -11/-311.02.2023 Cumartesi : Az bulutlu, gece ve sabah sis ve puslu, rüzgar güney yönlerden 5-15 km/saat, en düşük / en yüksek hava sıcaklıkları : -10/-212.02.2023 Pazar : Az bulutlu, gece ve sabah sis ve puslu, rüzgar güney yönlerden 5-15 km/saat, en düşük / en yüksek hava sıcaklıkları : -11/-113.02.2023 Pazartesi : Az bulutlu, gece ve sabah sis ve puslu, rüzgar güney yönlerden 5-15 km/saat, en düşük / en yüksek hava sıcaklıkları : -10/-1Diyarbakır10.02.2023 Cuma : Az bulutlu, rüzgar kuzeybatı 10-20 km/saat, en düşük / en yüksek hava sıcaklıkları : -5/611.02.2023 Cumartesi : Parçalı az bulutlu, rüzgar kuzey yönlerden 10-20 km/saat, hamlesi 20-40 km/saat, en düşük / en yüksek hava sıcaklıkları : -3/712.02.2023 Pazar : Az bulutlu, rüzgar kuzeybatı yönlerden 10-20 km/saat, hamlesi 30-50 km/saat, en düşük / en yüksek hava sıcaklıkları : -3/713.02.2023 Pazartesi : Az bulutlu, rüzgar kuzeybatı yönlerden 10-20 km/saat, hamlesi 20-40 km/saat, en düşük / en yüksek hava sıcaklıkları : -3/7Kilis10.02.2023 Cuma : Parçalı zaman zaman çok bulutlu, rüzgar kuzey ve doğu yönlerden 5-15 km/saat, hamlesi 20-40 km/saat en düşük / en yüksek hava sıcaklıkları : -1/711.02.2023 Cumartesi : Parçalı ve çok bulutlu, hafif yağmurlu rüzgar kuzeydoğu yönlerden 5-15 km/saat, hamlesi 20-40 km/saat en düşük / en yüksek hava sıcaklıkları : 0/812.02.2023 Pazar : Parçalı az bulutlu, rüzgar Kuzey batı yönlerden 5-15 km/saat, en düşük / en yüksek hava sıcaklıkları : -1/913.02.2023 Pazartesi : Az bulutlu, rüzgar Kuzey yönlerden 5-15 km/saat, en düşük / en yüksek hava sıcaklıkları : 0/9Şanlıurfa10.02.2023 Cuma : Parçalı bulutlu, rüzgar Kuzey ve doğu yönlerden 5-15 km/saat, , en düşük / en yüksek hava sıcaklıkları : -1/711.02.2023 Cumartesi : Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif yağmurlu, rüzgar Kuzey ve doğu yönlerden 10-20 km/saat, en düşük / en yüksek hava sıcaklıkları : -1/812.02.2023 Pazar : Az bulutlu, rüzgar Kuzey yönlerden 5/15 km/saat, en düşük / en yüksek hava sıcaklıkları : -1/813.02.2023 Pazartesi : Az bulutlu, rüzgar Kuzey yönlerden 5/15 km/saat, en düşük / en yüksek hava sıcaklıkları : -2/9Adana10.02.2023 Cuma : Parçalı ve az bulutlu, rüzgar Kuzeydoğu 5-15 km/saat, en düşük / en yüksek hava sıcaklıkları : 2/1311.02.2023 Cumartesi : Az bulutlu, rüzgar Kuzeydoğu 5-15 km/saat, en düşük / en yüksek hava sıcaklıkları : 2/1312.02.2023 Pazar : Az bulutlu, rüzgar Kuzeybatı 5/15, en düşük / en yüksek hava sıcaklıkları : 2/1413.02.2023 Pazartesi : Az bulutlu, rüzgar Kuzeybatı 5/15, en düşük / en yüksek hava sıcaklıkları : 2/14ADIYAMAN10.02.2023 Cuma: Parçalı ve az bulutlu, rüzgar kuzey yönlerden 5-15 km/saat, en düşük / en yüksek hava sıcaklıkları : -3/711.02.2023 Cumartesi : Az bulutlu, rüzgar kuzey yönlerden 5-15 km/saat, en düşük / en yüksek hava sıcaklıkları : -3/812.02.2023 Pazar: Az bulutlu, rüzgar Kuzey yönlerden 5/15 km/saat, en düşük / en yüksek hava sıcaklıkları : -4/813.02.2023 Pazartesi: Az bulutlu, rüzgar Kuzey yönlerden 5/15 km/saat, en düşük / en yüksek hava sıcaklıkları : -3/8

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deprem, hava sıcaklığı, hava durumu