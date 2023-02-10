https://sputniknews.com.tr/20230210/cumhurbaskani-erdogan-can-kaybimiz-19-bin-388e-ulasti-1066855102.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 1 yıl içerisinde deprem konutlarını inşa edeceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 1 yıl içerisinde deprem konutlarını inşa edeceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaşamını yitirenlerin sayısının 19 bin 388, yaralı sayısının 77 bin 711 olduğunu açıkladı. Erdoğan... 10.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-10T17:18+0300

2023-02-10T17:18+0300

2023-02-10T17:53+0300

6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

kahramanmaraş

deprem

recep tayyip erdoğan

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/09/1066792041_0:121:3075:1850_1920x0_80_0_0_da23b39aec32ef724a0b6f7a25277daa.jpg

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malatya Şeker Fabrikası bahçesinde kurulan çadır kentte açıklamalarda bulundu.1 yıl içerisinde deprem konutlarınının inşa edileceğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan "Yalan yanlış haberlerle sizleri galeyana getirmek isteyen provokatörlere izin vermeyin. Vatandaşlarımızın devletine güvenmesini istiyoruz" şeklinde konuştu.Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:''Deprem bölgesindeki vatandaşlarımızdan devletlerine güvenmelerini istiyorum. Bugün birlik olma günü, vatandaşlarımızın devlete güvenmesini istiyorum. Bazı istismar şebekelerine sakın kulak vermeyin. Konteyner kentler dışında barınacaklara ev sahibi olanlar için aylık 5 bin lira, kiracı olanlar için aylık 2 bin lira kira yardımı yapacağız.Öncesinde Adıyaman'da stadyuma kurulan çadır kenti ziyaret eden Erdoğan, burada vatandaşları dinledi. Erdoğan'ın burada yaptığı konuşmadan öne çıkanlar ise şöyle:"Pazartesi günü ardı ardına yaşanan depremlerle maalesef çok büyük kayıplarımız oldu. Öncelikle 10 ilimizde ciddi yıkımlar oldu. Tabii önceki gün depremin merkezi olan Kahramanmaraş ve Hatay ile Adana illerimizi ziyaret ederek durum tespiti yaptık. Dün de Gaziantep, Osmaniye ve Kilis'teydim.Yaşadığımız acıyı tarif etmekte kelimelerin kifayetsiz kaldığını biliyorum. Bu tür afetlerde vefat edenlerin makamı şehadettir, şehitliktir. İnşallah bu binaların hepsini 1 yıl içinde yetiştirmekte kararımız var. Gerekli talimatları verdik.Devletimiz deprem anından itibaren kurumları, teçhizatı ile alanda olmuştur. Depremin yıkım etkisi 10 ilimize ve 500 kilometrelik bir alana yayıldığı için işimiz çok zor oldu. Organizasyonu yapacak kamu görevlilerinin çoğunun ailesi ya da kendilerinin yıkım altında olması da etkilendi. Kış yaşanıyor olması da bir diğer engel olarak karşımıza çıktı. Yolların bir kısmı, depremin yol açtığı yıkımlar ve kış şartları ile dışardan gelen araçlar nedeniyle trafik yüküne maruz kaldı. Bunlara rağmen devletimizin tüm imkanlarını bölgeye yönlendirdik. Afet bölgesi ve OHAL kararı aldık.Bununla bazı kendini bilmezler soygun yapıyorlar. marketleri soyuyorlar. İş yerlerine saldırıyorlar. OHAL ile devlet bu konudaki yetkileri eline almış ve bundan sonraki süreçte bu suiistimalleri yapanlar yakalandığında gerekli müeyyideler uygulanacaktır. Bazı eksiklikler yaşandı. Ama devletimiz ve milletimiz depremzedelerin yardımına koşmuştur. Her zaman önceliğimiz insan olmuştur, can olmuştur. İstismara fırsat vermeyeceğimiz ve samimiyetimiz kimse tarafından sorgulanamaz.Tüm resmi ve sivil arama kurtarma ekipleriyle ve dünyadan gelen ekiplerle çalışmalar sürüyor. 94 ülkeden gelen yardım teklifleri çerçevesinde ekipler ülkemize gelmeyi sürdürüyor. Yıkım öylesine büyük alanda öylesine çok binayı etkiledi ki, 140 binden fazla kişiyle dünyanın belki de en büyük arama kurtarma ekibini toplamamıza rağmen müdahaleleri gerekli hıza ulaştıramadığımız gerçektir. Hangi görüşten olursa olsun sivil toplum kuruluşlarımızla, dünyadan dostlarımızla depremzedelerin yanında olmak için gayret gösterdik. Kilis'te arama kurtarma çalışmaları tamamlandı, enkaz kaldırma çalışmalarına başlandı."

kahramanmaraş

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

kahramanmaraş, deprem, recep tayyip erdoğan