https://sputniknews.com.tr/20230210/cumhurbaskani-erdogan-can-kaybimiz-18-bin-991e-yukseldi-1066844419.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çadırda kalmak istemeyene 1 yıl kira bedeli ödenecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çadırda kalmak istemeyene 1 yıl kira bedeli ödenecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremlerin ardından 76 binin üzerinde afetzedenin başka illere tahliye edildiğini bildirdi. Erdoğan, depremlerde hayatını kaybedenleri... 10.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-10T15:03+0300

2023-02-10T15:03+0300

2023-02-10T15:17+0300

6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

recep tayyip erdoğan

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/images/sharing/article/tur/1066844419.jpg?1676031437

Adıyaman'da konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Can kaybı 18 bin 991'e yükseldi, yaralı sayısı 75 bin 523'e çıktı. Yaşadığımız acıyı tarif etmekte kelimeler kifayetsiz. 75 bin 780 kişi başka illere tahliye edildi." dedi.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:"Bazı kendini bilmezler soygun yapıyorlar, marketleri soyuyorlar, saldırıyorlar. OHAL ile bu konudaki yetkileri devlet eline almıştır. Bu suistimalleri yapanlar, yakalandığı anda bunlara gerekli olan müeyyideler uygulanacaktır”

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

recep tayyip erdoğan