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SON DAKİKA | Cumhurbaşkanı Erdoğan: Can kaybımız 18 bin 991'e yükseldi
- Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230210/cumhurbaskani-erdogan-can-kaybimiz-18-bin-991e-yukseldi-1066844419.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çadırda kalmak istemeyene 1 yıl kira bedeli ödenecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çadırda kalmak istemeyene 1 yıl kira bedeli ödenecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremlerin ardından 76 binin üzerinde afetzedenin başka illere tahliye edildiğini bildirdi. Erdoğan, depremlerde hayatını kaybedenleri... 10.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-10T15:03+0300
2023-02-10T15:17+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
recep tayyip erdoğan
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https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/images/sharing/article/tur/1066844419.jpg?1676031437
Adıyaman'da konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Can kaybı 18 bin 991'e yükseldi, yaralı sayısı 75 bin 523'e çıktı. Yaşadığımız acıyı tarif etmekte kelimeler kifayetsiz. 75 bin 780 kişi başka illere tahliye edildi." dedi.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:"Bazı kendini bilmezler soygun yapıyorlar, marketleri soyuyorlar, saldırıyorlar. OHAL ile bu konudaki yetkileri devlet eline almıştır. Bu suistimalleri yapanlar, yakalandığı anda bunlara gerekli olan müeyyideler uygulanacaktır”
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recep tayyip erdoğan
recep tayyip erdoğan

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çadırda kalmak istemeyene 1 yıl kira bedeli ödenecek

15:03 10.02.2023 (güncellendi: 15:17 10.02.2023)
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremlerin ardından 76 binin üzerinde afetzedenin başka illere tahliye edildiğini bildirdi. Erdoğan, depremlerde hayatını kaybedenleri sayısının 18 bin 991'e yükseldiğini söyledi.
Adıyaman'da konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Can kaybı 18 bin 991'e yükseldi, yaralı sayısı 75 bin 523'e çıktı. Yaşadığımız acıyı tarif etmekte kelimeler kifayetsiz. 75 bin 780 kişi başka illere tahliye edildi." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:
"Bazı kendini bilmezler soygun yapıyorlar, marketleri soyuyorlar, saldırıyorlar. OHAL ile bu konudaki yetkileri devlet eline almıştır. Bu suistimalleri yapanlar, yakalandığı anda bunlara gerekli olan müeyyideler uygulanacaktır”
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