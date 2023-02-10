https://sputniknews.com.tr/20230210/cumhurbaskani-erdogan-can-kaybimiz-18-bin-991e-yukseldi-1066844419.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çadırda kalmak istemeyene 1 yıl kira bedeli ödenecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çadırda kalmak istemeyene 1 yıl kira bedeli ödenecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremlerin ardından 76 binin üzerinde afetzedenin başka illere tahliye edildiğini bildirdi. Erdoğan, depremlerde hayatını kaybedenleri... 10.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-10T15:03+0300
2023-02-10T15:03+0300
2023-02-10T15:17+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
recep tayyip erdoğan
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Adıyaman'da konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Can kaybı 18 bin 991'e yükseldi, yaralı sayısı 75 bin 523'e çıktı. Yaşadığımız acıyı tarif etmekte kelimeler kifayetsiz. 75 bin 780 kişi başka illere tahliye edildi." dedi.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:"Bazı kendini bilmezler soygun yapıyorlar, marketleri soyuyorlar, saldırıyorlar. OHAL ile bu konudaki yetkileri devlet eline almıştır. Bu suistimalleri yapanlar, yakalandığı anda bunlara gerekli olan müeyyideler uygulanacaktır”
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MIA „Rosiya Segodnya“
recep tayyip erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çadırda kalmak istemeyene 1 yıl kira bedeli ödenecek
15:03 10.02.2023 (güncellendi: 15:17 10.02.2023) Abone ol
Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremlerin ardından 76 binin üzerinde afetzedenin başka illere tahliye edildiğini bildirdi. Erdoğan, depremlerde hayatını kaybedenleri sayısının 18 bin 991'e yükseldiğini söyledi.
Adıyaman'da konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Can kaybı 18 bin 991'e yükseldi, yaralı sayısı 75 bin 523'e çıktı. Yaşadığımız acıyı tarif etmekte kelimeler kifayetsiz. 75 bin 780 kişi başka illere tahliye edildi." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:
"Bazı kendini bilmezler soygun yapıyorlar, marketleri soyuyorlar, saldırıyorlar. OHAL ile bu konudaki yetkileri devlet eline almıştır. Bu suistimalleri yapanlar, yakalandığı anda bunlara gerekli olan müeyyideler uygulanacaktır”