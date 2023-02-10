https://sputniknews.com.tr/20230210/cumhurbaskani-erdogan-adiyamana-gitti-1066842427.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan Adıyaman'a gitti
Cumhurbaşkanı Erdoğan Adıyaman'a gitti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremlerle ilgili incelemelerde bulunmak üzere Adıyaman'a hareket etti. 10.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-10T14:13+0300
2023-02-10T14:13+0300
2023-02-10T14:13+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
recep tayyip erdoğan
deprem
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "asrın felaketi" olarak nitelenen, Akdeniz, Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerindeki 10 ile etkileyen depremlerle ilgili incelemelerde bulunmak üzere Adıyaman'a hareket etti.Kahramanmaraş ve Pazarcık ilçesi, Hatay ve İskenderun ilçesi ile Adana'da önceki gün deprem sonrası çalışmalarla ilgili bilgi alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün de Gaziantep, Kilis ve Osmaniye'deki afetzedelerle bir araya geldi.Erdoğan, bugün depremlerden etkilenen yerlerde incelemelerde bulunmak üzere Esenboğa Havalimanı'ndan Adıyaman'a hareket etti.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Adıyaman'ın ardından Malatya'yı da ziyaret etmesi bekleniyor.
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recep tayyip erdoğan, deprem
recep tayyip erdoğan, deprem
Cumhurbaşkanı Erdoğan Adıyaman'a gitti
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremlerle ilgili incelemelerde bulunmak üzere Adıyaman'a hareket etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "asrın felaketi" olarak nitelenen, Akdeniz, Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerindeki 10 ile etkileyen depremlerle ilgili incelemelerde bulunmak üzere Adıyaman'a hareket etti.
Kahramanmaraş ve Pazarcık ilçesi, Hatay ve İskenderun ilçesi ile Adana'da önceki gün deprem sonrası çalışmalarla ilgili bilgi alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün de Gaziantep, Kilis ve Osmaniye'deki afetzedelerle bir araya geldi.
Erdoğan, bugün depremlerden etkilenen yerlerde incelemelerde bulunmak üzere Esenboğa Havalimanı'ndan Adıyaman'a hareket etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Adıyaman'ın ardından Malatya'yı da ziyaret etmesi bekleniyor.