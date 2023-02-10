Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230210/canli-yuzyilin-afetinde-arama-kurtarma-calismalari-devam-ediyor-can-kaybi-18-bini-gecti-1066851063.html
CANLI | 'Yüzyılın afeti'nde arama kurtarma çalışmaları devam ediyor: Can kaybı 19 bini geçti
CANLI | 'Yüzyılın afeti'nde arama kurtarma çalışmaları devam ediyor: Can kaybı 19 bini geçti
Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde olan ve 10 ili etkileyen iki depremin ardından arama kurtarma çalışmaları ve depremzedelere yardım çalışmaları... 10.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-10T16:36+0300
2023-02-10T17:20+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
deprem
kahramanmaraş
adıyaman
hatay
iskenderun
recep tayyip erdoğan
afad
gaziantep
adana
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/0a/1066850765_0:62:1200:737_1920x0_80_0_0_dd3f55e619ba310496ead06e60ee2b77.jpg
kahramanmaraş
adıyaman
hatay
iskenderun
gaziantep
adana
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/0a/1066850765_68:0:1132:798_1920x0_80_0_0_8d4bddcf95f234a5aa867f1f5cf69bf9.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
deprem, kahramanmaraş depremi, depremde kaç ölü var, deprem güncel, afad açıklaması, erdoğan açıklaması
deprem, kahramanmaraş depremi, depremde kaç ölü var, deprem güncel, afad açıklaması, erdoğan açıklaması
deprem - Sputnik Türkiye

CANLI | 'Yüzyılın afeti'nde arama kurtarma çalışmaları devam ediyor: Can kaybı 19 bini geçti

16:36 10.02.2023 (güncellendi: 17:20 10.02.2023)
Abone olTelegram
Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde olan ve 10 ili etkileyen iki depremin ardından arama kurtarma çalışmaları ve depremzedelere yardım çalışmaları devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, can kaybının 19 bin 388'e yükseldiğini açıkladı.
Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde iki depremin ardından 10 ilde kurtarma çalışmaları devam ediyor.
'Yüzyılın afeti' olarak adlandırılan depremler Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da büyük yıkıma yol açtı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adıyaman'da yaptığı açıklamada deprem felaketinde hayatını kaybeden kişi sayısının 19 bin 388'e yükseldiğini bildirdi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü, İskenderun Limanı'ndaki yangının söndürüldüğünü belirterek, denizcilik faaliyetlerinin başladığını duyurdu.
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, deprem bölgelerinde yıkılan binalarla ilgili derhal ve gecikmeksizin soruşturma işlemlerine başlanıldığı ifade edildi.
Türk Reasürans ve Doğal Afet Sigortaları Kurumu Genel Müdürü Selva Eren, finansal ve operasyonel tüm hazırlıkları, coğrafyada meydana gelebilecek olası büyük bir depremi göz önüne alarak yaptıklarını, tüm birimler ve finansal ödeme gücüyle üzerlerine düşeni yapmak için hazır olduklarını bildirdi.
İskenderun'daki kurtarma çalışmaları - Sputnik Türkiye, 1920, 10.02.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
CANLI | 'Yüzyılın afeti'nde 5. gün: Can kaybı 18 bin 991'e yükseldi, kurtarma çalışmaları sürüyor
06:32
Bölgeden gelişmeler Sputnik'in canlı anlatımında:
Başlıklar
Önce yenilerÖnce eskiler
17:56 10.02.2023
Diyarbakır- AFAD çadırları - Sputnik Türkiye, 1920, 10.02.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
Diyarbakır’da çadırlarda 5. gün: 'Bir çadırda 24 kişi kalıyor, çoğunda elektrik yok'
17:55
17:51 10.02.2023
Azerbaycan Acil Durumlar Bakanlığı’nın (FNH) insani yardım karavanı Türkiye’nin Kahramanmaraş şehrine ulaştı.

Gönderilen yardımlar arasında, 830 adet çadır ve 279 adet ısıtıcı da bulunuyor.
17:21 10.02.2023
Kılıçdaroğlu, depremden etkilenen Malatya, Diyarbakır ve Şanlıurfa'yı ziyaret edecek
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun depremden etkilenen Malatya, Diyarbakır ve Şanlıurfa'yı ziyaret edeceği bildirildi.
Kemal Kılıçdaroğlu, daha önce de Adana, Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş ve Adıyaman'ı ziyaret etmişti.
17:09 10.02.2023
Hatay Su ve Kanalizasyon İdaresi: Barajdan gelen suyu içme suyu olarak kullanmayın
Hatay Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, sosyal medya hesabından içme suyu duyurusu yaptı. Açıklamada, "Karaçay Barajı'ndan su alan Antakya, Defne ve Samandağ ilçe sakinlerinin dikkatine. Barajdan iletilecek suyun sadece kullanım suyu olarak kullanılmasını, ikinci bir duyuruya kadar içme suyu olarak kullanılmamasını önemle rica ediyoruz. Halkımıza Önemle Duyurulur" dedi.
16:55 10.02.2023
Bekir Bozdağ - Sputnik Türkiye, 1920, 10.02.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
Bakan Bozdağ: İhmali olan herkesten hesap sorulacak
16:55
16:51 10.02.2023
Ethereum kurucusu Buterin’den AHBAP’a 1 ETH’lik bağış
Ethereum kurucusu Vitalik Buterin, depremzedeler için AHBAP'a 1 ETH'lik bağış yaptı. Buterin'in bin 500 dolar değerinde olan 1 Ether göndermesi tepkilere neden olurken, bağışın sembolik olduğunu düşünülüyor.
16:48 10.02.2023
15 yaşındaki Naci Nane 108 saat sonra enkazdan sağ çıkarıldı
Kahramanmaraş'ta enkaz altında kalan 15 yaşındaki Naci 108 saat sonra sağ olarak çıkarıldı.
16:45 10.02.2023
Köyde yaşanan fay kırığı havadan görüntülendi
Kahramanmaraş merkezli iki büyük deprem, şehir merkezine 20 kilometre mesafedeki Tevekkeli köyü’nde büyük yarıklara sebep oldu. Fay hattı İHA ekibi tarafından dron ile görüntülenirken, fayın 290 kilometre olarak ölçüldüğü, plakalar arasında 2 metre kaymanın bariz şekilde görüldüğü belirtildi.
İHA ekibi, Tevekkeli köyünde tarlaların ortasında paralel olarak devam eden yarıkları kaydetti. Bölge sakinlerinden Mahsur Sarıkaya, çok büyük sarsıntı yaşadıklarını, korktuklarını belirterek, “Hemen her şey yıkıldı. Bazı binalar ortadan ikiye ayrıldı. Büyük korku içindeyiz” dedi.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала