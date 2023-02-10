Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde iki depremin ardından 10 ilde kurtarma çalışmaları devam ediyor.
'Yüzyılın afeti' olarak adlandırılan depremler Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da büyük yıkıma yol açtı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adıyaman'da yaptığı açıklamada deprem felaketinde hayatını kaybeden kişi sayısının 19 bin 388'e yükseldiğini bildirdi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü, İskenderun Limanı'ndaki yangının söndürüldüğünü belirterek, denizcilik faaliyetlerinin başladığını duyurdu.
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, deprem bölgelerinde yıkılan binalarla ilgili derhal ve gecikmeksizin soruşturma işlemlerine başlanıldığı ifade edildi.
Türk Reasürans ve Doğal Afet Sigortaları Kurumu Genel Müdürü Selva Eren, finansal ve operasyonel tüm hazırlıkları, coğrafyada meydana gelebilecek olası büyük bir depremi göz önüne alarak yaptıklarını, tüm birimler ve finansal ödeme gücüyle üzerlerine düşeni yapmak için hazır olduklarını bildirdi.
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