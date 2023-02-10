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6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230210/canli-turkiyeyi-sarsan-deprem-felaketinde-5-gun-can-kaybi-17-bin-674-oldu-1066826305.html
CANLI | Türkiye'yi sarsan deprem felaketinde 5. gün: Can kaybı 17 bin 674 oldu
CANLI | Türkiye'yi sarsan deprem felaketinde 5. gün: Can kaybı 17 bin 674 oldu
Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde iki depreme ilişkin açıklama yapan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, depremde can kaybının 17 bin 674'e... 10.02.2023, Sputnik Türkiye
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6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
türkiye
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türkiye, deprem, новый онлайн для белой редактуры
türkiye, deprem, новый онлайн для белой редактуры
deprem - Sputnik Türkiye

CANLI | Türkiye'yi sarsan deprem felaketinde 5. gün: Can kaybı 17 bin 674 oldu

06:32 10.02.2023 (güncellendi: 06:34 10.02.2023)
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Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde iki depreme ilişkin açıklama yapan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, depremde can kaybının 17 bin 674'e yükseldiğini bildirdi. Böylece hayatını kaybedenlerin sayısı Gölcük depremindeki kayıpları aştı. Depremlerin ardından arama kurtarma çalışmaları ve depremzedelere yardım çalışmaları ise devam ediyor.
Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde iki depremin ardından 10 ilde kurtarma çalışmaları devam ediyor.
'Yüzyılın afeti' olarak adlandırılan depremler Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da büyük yıkıma yol açtı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli depremlerde yağmalama olaylarına OHAL yetkileri ile müdahale edileceğini de söyledi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, depremde can kaybının 17 bin 674'e yükseldiğini bildirdi.
CHP'li 135 milletvekili depremzedelere destek için birer maaşlarını bağışlama kararı aldı.
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07:10 10.02.2023
Kahramanmaraş'ta depremden 95 saat sonra yaşlı bir kadın enkazdan sağ çıkarıldı
Bartın’ın Amasra ilçesindeki TTK Amasra Müessese Müdürlüğünde görevli madenciler deprem sonrası görevlendirildikleri Kahramanmaraş’ta yaşlı bir kadını enkazdan çıkardı.

Depremin ardından 95 saat geçmesine rağmen 48 saattir dinlenmeden canla başla çalışan madencilerin enkaz altında sağ ulaştıkları yaşlı kadın sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye sevk edildi.

Madencilerin kurtarma çalışmalarında tahkimat yaparak kendi ve enkaz altındaki depremzedelerin canlarını emniyete almaları da dikkat çekiyor.
07:06 10.02.2023
Hatay'da 1.5 yaşındaki Sela bebek ve ailesi 96 saat sonra sağ olarak çıkarıldı
Pendik Belediyesi Arama Kurtarma Ekipleri (PEAK) Hatay’da katıldığı çalışmalarda 1,5 yaşındaki kız çocuğu Sela Elbarazi’yi ve aynı aileden dört kişiyi 96 saatin ardından enkaz altından sağ çıkardı.
Enkaz altından sağ kurtarılan Sela Elbarazi sağlık ekibine teslim edilirken ekipler sevinç gözyaşı döktü. Hatay Antakya Ürgan Paşa Mahallesi, Şehit Mehmet Duran Caddesi, Huzur Apartmanı, 14 numarada çalışma yapan Pendik Belediyesi arama kurtarma ekipleri bebek sesi duyarak çalışmalarını yoğunlaştırdı.
Yoğun çabalar sonrası 1,5 yaşındaki Sela bebek enkazdan sağ çıkarıldı. Ardından Sela’nın anne babası, kardeşi ve dayısı da enkazdan sağ olarak çıkarıldı.
07:01 10.02.2023
Hatay'da 7 yaşındaki Asya 95 saat sonra enkazdan çıkarıldı
Hatay General Şükrü Kanatlı Mahallesi'nde yıkılan bir apartmanda arama kurtarma çalışmaları devam etti. Binanın enkazında Dönmez'e ulaşan aralarında Kütahya Tavşanlı Belediyesi itfaiye ekiplerinin de bulunduğu görevliler, çocuğu sağ olarak çıkardı.
Dönmez, sağlık kontrollerinin ardından hastaneye gönderildi. Ekiplerin enkazdaki arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.
06:35 10.02.2023
Kahramanmaraş’taki 210 depremzede daha Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ait uçakla İstanbul’a getirildi
Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından enkaz altında kalanları kurtarma çalışmaları sürerken evleri yıkılan ve bölgeden çıkmak isteyen depremzedeler Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ait askeri uçakla İstanbul’a getirildi. Vatandaşlar saat 03.00’te Kahramanmaraş’tan kalkan Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ait uçakla Atatürk Havalimanı’na getirildi. Vatandaşlar burada hazır bekleyen otobüslerle gitmek istedikleri adreslere götürüldü.
Deprem bölgesinden gerek yaralılar gerekse bölgeden çıkmak isteyen diğer vatandaşların nakilleri Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından aralıksız gerçekleştiriliyor. Kahramanmaraş’tan İstanbul’a gelmek isteyen 107 vatandaş d a saat 04.00’te kalkan Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ait uçakla Atatürk Havalimanı’na getirildi. Vatandaşlar burada askerlerin yardımı ile uçaktan indirildi. Askerler yürümekte zorluk çeken yaşlı vatandaşlara yardım ederek uçaktan indirip otobüse kadar eşlik etti. Depremzedeler burada hazırda bekleyen otobüslerle gitmek istedikleri yerlere götürüldü.
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