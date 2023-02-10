https://sputniknews.com.tr/20230210/cadirda-kalan-diyarbakirli-depremzede-cok-deprem-yasadik-ama-bu-en-buyuguydu-1066876134.html

Çadırda kalan Diyarbakırlı depremzede: Çok deprem yaşadık ama bu en büyüğüydü

Çadırda kalan Diyarbakırlı depremzede: Çok deprem yaşadık ama bu en büyüğüydü

Depremin ardından Diyarbakır’daki depremzedeler, geceleri kentin 5 farklı noktasına kurulan çadırlarda geçirmeye devam ediyor. 10.02.2023, Sputnik Türkiye

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6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

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deprem

diyarbakır

çadır

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Depremin ardından Diyarbakır’daki depremzedeler, geceleri kentin 5 farklı noktasına kurulan çadırlarda geçirmeye devam ediyor.Çadır sayısının yetersiz olduğunu ve ısınma sorunu çektiklerini ifade eden depremzedeler, yaşadıklarını Sputnik’e anlattı.‘’İlk defa böyle bir deprem gördük. Küçük çaplı çok kez deprem yaşadık. Ama bu seferki en büyüğüydü. Diyarbakır’da binalar yıkıldı alt üst oldu. Şimdi biz korkumuzdan eve de giremiyoruz. Çünkü biz kendi gözümüzle depremi gördük, cenazeler çıkardık. Küçücük çadırda 24 kişi yatıyoruz. evlerimize dönmeye korkuyoruz çünkü ev çatladı. Ben gidip eve yattığım zaman çocuklarım ağlıyor, korkuyor.’’

diyarbakır

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Çadırda kalan Diyarbakırlı depremzede: Çok deprem yaşadık ama bu en büyüğüydü Çadırda kalan Diyarbakırlı depremzede: Çok deprem yaşadık ama bu en büyüğüydü 2023-02-10T18:08+0300 true PT1M49S

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video, deprem, diyarbakır, çadır, видео