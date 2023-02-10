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6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230210/cadirda-kalan-diyarbakirli-depremzede-cok-deprem-yasadik-ama-bu-en-buyuguydu-1066876134.html
Çadırda kalan Diyarbakırlı depremzede: Çok deprem yaşadık ama bu en büyüğüydü
Çadırda kalan Diyarbakırlı depremzede: Çok deprem yaşadık ama bu en büyüğüydü
Depremin ardından Diyarbakır’daki depremzedeler, geceleri kentin 5 farklı noktasına kurulan çadırlarda geçirmeye devam ediyor. 10.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-10T18:08+0300
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6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
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deprem
diyarbakır
çadır
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Depremin ardından Diyarbakır’daki depremzedeler, geceleri kentin 5 farklı noktasına kurulan çadırlarda geçirmeye devam ediyor.Çadır sayısının yetersiz olduğunu ve ısınma sorunu çektiklerini ifade eden depremzedeler, yaşadıklarını Sputnik’e anlattı.‘’İlk defa böyle bir deprem gördük. Küçük çaplı çok kez deprem yaşadık. Ama bu seferki en büyüğüydü. Diyarbakır’da binalar yıkıldı alt üst oldu. Şimdi biz korkumuzdan eve de giremiyoruz. Çünkü biz kendi gözümüzle depremi gördük, cenazeler çıkardık. Küçücük çadırda 24 kişi yatıyoruz. evlerimize dönmeye korkuyoruz çünkü ev çatladı. Ben gidip eve yattığım zaman çocuklarım ağlıyor, korkuyor.’’
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Çadırda kalan Diyarbakırlı depremzede: Çok deprem yaşadık ama bu en büyüğüydü
Çadırda kalan Diyarbakırlı depremzede: Çok deprem yaşadık ama bu en büyüğüydü
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video, deprem, diyarbakır, çadır, видео
video, deprem, diyarbakır, çadır, видео

Çadırda kalan Diyarbakırlı depremzede: Çok deprem yaşadık ama bu en büyüğüydü

18:08 10.02.2023 (güncellendi: 11:47 11.02.2023)
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Depremin ardından Diyarbakır’daki depremzedeler, geceleri kentin 5 farklı noktasına kurulan çadırlarda geçirmeye devam ediyor.
Depremin ardından Diyarbakır’daki depremzedeler, geceleri kentin 5 farklı noktasına kurulan çadırlarda geçirmeye devam ediyor.
Çadır sayısının yetersiz olduğunu ve ısınma sorunu çektiklerini ifade eden depremzedeler, yaşadıklarını Sputnik’e anlattı.
‘’İlk defa böyle bir deprem gördük. Küçük çaplı çok kez deprem yaşadık. Ama bu seferki en büyüğüydü. Diyarbakır’da binalar yıkıldı alt üst oldu. Şimdi biz korkumuzdan eve de giremiyoruz. Çünkü biz kendi gözümüzle depremi gördük, cenazeler çıkardık. Küçücük çadırda 24 kişi yatıyoruz. evlerimize dönmeye korkuyoruz çünkü ev çatladı. Ben gidip eve yattığım zaman çocuklarım ağlıyor, korkuyor.’’
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