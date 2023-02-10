https://sputniknews.com.tr/20230210/bm-suriyede-53-milyona-yakin-insan-depremden-sonra-evsiz-kalabilir-1066864952.html

BM: Suriye'de 5.3 milyona yakın insan depremden sonra evsiz kalabilir

BM: Suriye'de 5.3 milyona yakın insan depremden sonra evsiz kalabilir

Birleşmiş Milletler (BM), Suriye'de 5.3 milyona yakın insan depremden sonra evsiz kalabileceğini açıkladı. 10.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-10T21:26+0300

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bm

6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

birleşmiş milletler (bm)

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Suriye'yi de etkileyen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından ülkede 5.3 milyona yakın kişinin evsiz kalabileceği uyarısı yapıldı.BM Mülteciler Yüksek Komiserliği Suriye temsilcisi Sivanka Dhanapala, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Suriye'de 5.3 milyona kadar insan deprem nedeniyle evsiz kalmış olabilir" dedi.Depremden etkilenen 5.37 milyon kişinin ülke genelinde barınak yardımına ihtiyacı olacağını tahmin ettiğini ifade eden Dhanapala, "Bu çok büyük bir rakam ve halihazırda kitlesel olarak yerinden edilmiş bir nüfusa oluyor" diye konuştu.Dhanapala, "Suriye için; bu kriz içinde kriz. Ekonomik şoklar, Kovid geçirdik ve şimdi kışın derinliklerindeyiz" diye ekledi.

https://sputniknews.com.tr/20230210/abdden-deprem-yardimlari-icin-suriyeye-180-gunluk-yaptirim-muafiyeti-1066826550.html

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