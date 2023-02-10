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6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230210/bm-suriyede-53-milyona-yakin-insan-depremden-sonra-evsiz-kalabilir-1066864952.html
BM: Suriye'de 5.3 milyona yakın insan depremden sonra evsiz kalabilir
BM: Suriye'de 5.3 milyona yakın insan depremden sonra evsiz kalabilir
Birleşmiş Milletler (BM), Suriye'de 5.3 milyona yakın insan depremden sonra evsiz kalabileceğini açıkladı. 10.02.2023, Sputnik Türkiye
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bm
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
birleşmiş milletler (bm)
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Suriye'yi de etkileyen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından ülkede 5.3 milyona yakın kişinin evsiz kalabileceği uyarısı yapıldı.BM Mülteciler Yüksek Komiserliği Suriye temsilcisi Sivanka Dhanapala, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Suriye'de 5.3 milyona kadar insan deprem nedeniyle evsiz kalmış olabilir" dedi.Depremden etkilenen 5.37 milyon kişinin ülke genelinde barınak yardımına ihtiyacı olacağını tahmin ettiğini ifade eden Dhanapala, "Bu çok büyük bir rakam ve halihazırda kitlesel olarak yerinden edilmiş bir nüfusa oluyor" diye konuştu.Dhanapala, "Suriye için; bu kriz içinde kriz. Ekonomik şoklar, Kovid geçirdik ve şimdi kışın derinliklerindeyiz" diye ekledi.
https://sputniknews.com.tr/20230210/abdden-deprem-yardimlari-icin-suriyeye-180-gunluk-yaptirim-muafiyeti-1066826550.html
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bm, birleşmiş milletler (bm)
bm, birleşmiş milletler (bm)

BM: Suriye'de 5.3 milyona yakın insan depremden sonra evsiz kalabilir

21:26 10.02.2023 (güncellendi: 21:55 10.02.2023)
© AA6 Şubat 2023 Kahramanmaraş depremlerinin ölüm ve yıkım getirdiği Suriye'nin Afrin bölgesinde definler için yeni mezarlar açıldı.
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş depremlerinin ölüm ve yıkım getirdiği Suriye'nin Afrin bölgesinde definler için yeni mezarlar açıldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 10.02.2023
© AA
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Birleşmiş Milletler (BM), Suriye'de 5.3 milyona yakın insan depremden sonra evsiz kalabileceğini açıkladı.
Suriye'yi de etkileyen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından ülkede 5.3 milyona yakın kişinin evsiz kalabileceği uyarısı yapıldı.
BM Mülteciler Yüksek Komiserliği Suriye temsilcisi Sivanka Dhanapala, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Suriye'de 5.3 milyona kadar insan deprem nedeniyle evsiz kalmış olabilir" dedi.
Depremden etkilenen 5.37 milyon kişinin ülke genelinde barınak yardımına ihtiyacı olacağını tahmin ettiğini ifade eden Dhanapala, "Bu çok büyük bir rakam ve halihazırda kitlesel olarak yerinden edilmiş bir nüfusa oluyor" diye konuştu.
Dhanapala, "Suriye için; bu kriz içinde kriz. Ekonomik şoklar, Kovid geçirdik ve şimdi kışın derinliklerindeyiz" diye ekledi.
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