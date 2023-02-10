https://sputniknews.com.tr/20230210/binlerce-kisinin-evlat-edinmek-istedigi-suriyeli-mucize-bebek-eye-cadirda-kalan-amcasina-verilecek-1066834296.html

Binlerce kişinin evlat edinmek istediği Suriyeli mucize bebek Eye, çadırda kalan amcasına verilecek

Binlerce kişinin evlat edinmek istediği Suriyeli mucize bebek Eye, çadırda kalan amcasına verilecek

Suriye'de enkaz altında ölmüş annesine göbek bağıyla bağlı halde bulunan yeni doğmuş bebeğe Eye adı verildi. Dünyanın her yerinden evlat edinme teklifleri... 10.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-10T12:00+0300

2023-02-10T12:00+0300

2023-02-10T12:00+0300

6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

suriye

bebek

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Kahramanmaraş merkezli depremlerin Türkiye ile birlikte vurduğu Suriye'de can kaybı yaklaşık 200'ü çocuk olmak üzere 3800'ü geçerken, enkaz altında ölen annesine göbek bağıyla bağlı halde bulunan yeni doğmuş bebeğe ayet anlamında Allah'ın işareti diye çevrilebilen Eye adı verildi.Pazartesi öğleden sonra Suriye'nin kuzeybatısında cihatçıların kontrolündeki bölgede ailesinin yaşadığı beş katlı apartmanın enkazını kazan ekipler tarafından bulunan kız bebeğin göbek bağı hala annesi Afraa Ebu Hediye'ye bağlıydı. Annesi muhtemelen doğumdan sonra ölmüştü, babası ve 4 kardeşinin de ölü bedenlerine ulaşıldı. Afrin'deki Ceyhan isimli hastaneye kaldırılan bebekle ilgilenen çocuk doktoru Hani Maruf, "Pazartesi günü çok kötü bir durumda geldi, darbeleri, morlukları vardı, üşüyordu ve zar zor nefes alıyordu. Ayrıca şiddetli soğuk nedeniyle hipotermiyle geldi. Onu ısıtıp kalsiyum verdik" dedi." dedi. Başlangıçta korkulduğu gibi omurgasında herhangi bir sorun olmadığını belirten Maruf, “Ona yeni doğmuş bebek demeyi bırakabilmek için Eye adını verdik” diye ekledi. Bir doktor eşinin kendi çocuğuyla birlikte Eye'yi de emzirdiği belirtildi.Kurtarılıp hastaneye kaldırıldıktan kısa süre sonra videoları sosyal medyada gündem olan kız bebeği dünyanın her yerinden binlerce insan evlat edinmeyi teklif etti.Merkez üssü Maraş olan depremlerin yetim bıraktığı çok sayıda çocuk gibi annesiz babasız büyüyecek olan Eye'nin hastaneden çıktıktan sonra büyük amcası Salah el Badran'a verileceği öğrenildi. Ancak Badran'ın da Cinderes'teki evi depremde yıkıldı. Ailesiyle tek katlı evlerinden kaçmayı başaran ama 11 kişilik ailesiyle şu anda bir çadırda kalan Badran "Depremden sonra evinde, binasında oturabilecek durumda kimse yok. Buradaki binaların sadece yüzde 10'u yaşamak için güvenli, geri kalanı ise yaşanamaz durumda" dedi.

suriye

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