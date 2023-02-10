https://sputniknews.com.tr/20230210/beyaz-saray-abd-ordusunun-tanimlanamayan-bir-cismi-vurdugunu-acikladi-1066866502.html
Beyaz Saray, ABD ordusunun 'tanımlanamayan bir cismi' vurduğunu açıkladı
Beyaz Saray, ABD ordusunun 'tanımlanamayan bir cismi' vurduğunu açıkladı
Beyaz Saray, ABD ordusunun Alaska üzerinde "yüksek irtifalı tanımlanamayan bir cismi" vurduğunu açıkladı. 10.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-10T22:46+0300
2023-02-10T22:46+0300
2023-02-10T22:46+0300
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/i/logo/logo-social.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
abd
Beyaz Saray, ABD ordusunun 'tanımlanamayan bir cismi' vurduğunu açıkladı
Abone ol
Ayrıntılar geliyor
Beyaz Saray, ABD ordusunun Alaska üzerinde "yüksek irtifalı tanımlanamayan bir cismi" vurduğunu açıkladı.