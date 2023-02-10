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SON DAKİKA I Beyaz Saray, ABD ordusunun 'tanımlanamayan bir cismi' vurduğunu açıkladı
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Beyaz Saray, ABD ordusunun 'tanımlanamayan bir cismi' vurduğunu açıkladı
Beyaz Saray, ABD ordusunun 'tanımlanamayan bir cismi' vurduğunu açıkladı
Beyaz Saray, ABD ordusunun Alaska üzerinde "yüksek irtifalı tanımlanamayan bir cismi" vurduğunu açıkladı. 10.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-10T22:46+0300
2023-02-10T22:46+0300
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abd

Beyaz Saray, ABD ordusunun 'tanımlanamayan bir cismi' vurduğunu açıkladı

22:46 10.02.2023
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Beyaz Saray, ABD ordusunun Alaska üzerinde "yüksek irtifalı tanımlanamayan bir cismi" vurduğunu açıkladı.
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