Bakan Bozdağ: İhmali olan herkesten hesap sorulacak

Diyarbakır’da 255 vefat var, 42’si ağır yaralı. Diyarbakır’da 255 vefat var, 42’si ağır yaralı.

Yıkılan binalarla ilgili başlatılan soruşturmalar devam ediyor, sorumlular bulunacak ve yargı önünde hesap verecekler. Yıkılan binalarla ilgili başlatılan soruşturmalar devam ediyor, sorumlular bulunacak ve yargı önünde hesap verecekler.

İhmali olanların yurtdışı çıkış yasağı dahil her türlü güvenlik tedbiri alınacak. İhmali olanların yurtdışı çıkış yasağı dahil her türlü güvenlik tedbiri alınacak.

Hırsızlık ve yağma olayları az da olsa görülmektedir. Bunların da kanunlar kapsamında takibi yapılıyor. Hırsızlık ve yağma olayları az da olsa görülmektedir. Bunların da kanunlar kapsamında takibi yapılıyor.

908 tane çadırda 7 bin 216 vatandaşımızı barındırdık, bundan sonra da barındırmaya devam edeceğiz. 908 tane çadırda 7 bin 216 vatandaşımızı barındırdık, bundan sonra da barındırmaya devam edeceğiz.

Diyarbakır’da arama kurtarma ekibi ve araç konusunda hiçbir sıkıntı yoktur. Vatandaşa 3 öğün yemek verilmektedir. Diyarbakır’da arama kurtarma ekibi ve araç konusunda hiçbir sıkıntı yoktur. Vatandaşa 3 öğün yemek verilmektedir.