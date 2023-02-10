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- Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230210/bagimsiz-maden-is-elimizden-geleni-yaptik-ama-yetemedik-1066845588.html
Bağımsız Maden-İş: Elimizden geleni yaptık ama yetemedik
Bağımsız Maden-İş: Elimizden geleni yaptık ama yetemedik
Bağımsız Maden İşçileri Sendikası, "Elimizden gelen her şeyi yaptık ama yetemedik, üzgünüz" açıklamasında bulundu. 10.02.2023, Sputnik Türkiye
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6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
maden
deprem
sendika
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Bağımsız Maden İşçileri Sendikası, sosyal medya hesabından açıklama yaptı ve deprem bölgesindeki desteklerini anlattı.Soma'dan geldiklerini ifade eden madenci şunları söyledi:
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maden, deprem, sendika
maden, deprem, sendika

Bağımsız Maden-İş: Elimizden geleni yaptık ama yetemedik

15:20 10.02.2023
© Fotoğraf : Twitter Bağımsız Maden-İş deprem yardımı
Bağımsız Maden-İş deprem yardımı - Sputnik Türkiye, 1920, 10.02.2023
© Fotoğraf : Twitter
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Bağımsız Maden İşçileri Sendikası, "Elimizden gelen her şeyi yaptık ama yetemedik, üzgünüz" açıklamasında bulundu.
Bağımsız Maden İşçileri Sendikası, sosyal medya hesabından açıklama yaptı ve deprem bölgesindeki desteklerini anlattı.
Soma'dan geldiklerini ifade eden madenci şunları söyledi:
"Maraş'tan temsilcimiz bildiriyor. Madenci kardeşlerimiz halen daha gönderilebilirler. Zonguldak'tan, Soma'dan, Kütahya'dan, Karaman'dan.. madenci kardeşlerimiz deprem bölgelerine yayıldılar. "Ama yetemedik. Çok üzgünüz." Halkımızdan özür dileriz.."
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