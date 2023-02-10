https://sputniknews.com.tr/20230210/bagimsiz-maden-is-elimizden-geleni-yaptik-ama-yetemedik-1066845588.html

Bağımsız Maden-İş: Elimizden geleni yaptık ama yetemedik

Bağımsız Maden-İş: Elimizden geleni yaptık ama yetemedik

Bağımsız Maden İşçileri Sendikası, "Elimizden gelen her şeyi yaptık ama yetemedik, üzgünüz" açıklamasında bulundu. 10.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-10T15:20+0300

2023-02-10T15:20+0300

2023-02-10T15:20+0300

6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

maden

deprem

sendika

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/0a/1066845442_2:0:1108:622_1920x0_80_0_0_3bf58909ce2b455cd731e142d932135f.jpg

Bağımsız Maden İşçileri Sendikası, sosyal medya hesabından açıklama yaptı ve deprem bölgesindeki desteklerini anlattı.Soma'dan geldiklerini ifade eden madenci şunları söyledi:

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

maden, deprem, sendika