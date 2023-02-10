Bağımsız Maden-İş: Elimizden geleni yaptık ama yetemedik
© Fotoğraf : Twitter Bağımsız Maden-İş deprem yardımı
© Fotoğraf : Twitter
Bağımsız Maden İşçileri Sendikası, "Elimizden gelen her şeyi yaptık ama yetemedik, üzgünüz" açıklamasında bulundu.
Bağımsız Maden İşçileri Sendikası, sosyal medya hesabından açıklama yaptı ve deprem bölgesindeki desteklerini anlattı.
Soma'dan geldiklerini ifade eden madenci şunları söyledi:
"Maraş'tan temsilcimiz bildiriyor. Madenci kardeşlerimiz halen daha gönderilebilirler. Zonguldak'tan, Soma'dan, Kütahya'dan, Karaman'dan.. madenci kardeşlerimiz deprem bölgelerine yayıldılar. "Ama yetemedik. Çok üzgünüz." Halkımızdan özür dileriz.."
Maraş'tan temsilcimiz bildiriyor. Madenci kardeşlerimiz halen daha gönderilebilirler. Zonguldak'tan, Soma'dan, Kütahya'dan, Karaman'dan.. madenci kardeşlerimiz deprem bölgelerine yayıldılar. "Ama yetemedik. Çok üzgünüz." Halkımızdan özür dileriz.. pic.twitter.com/X0aVpPlYQp— Bağımsız Maden İş (@bagimsizmadenis) February 10, 2023