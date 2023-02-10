Antalya'ya gelen depremzedeler için ücretsiz giyim mağazası açılacak

© İHA Deprem bölgesinde olduğu kadar Antalya’ya gelen depremzede vatandaşları da en iyi şekilde misafir etmeye ve ihtiyaçlarını karşılamaya çalışacaklarını ifade eden Başkan Böcek, Cam Piramit’e gelen depremzede vatandaşlarla da yakından ilgilendi. Acılarını ve üzüntülerini paylaşan Başkan Böcek, “Afet Yardım Merkezi’mizde toplanan giysi yardımlarımızı da Antalya’ya gelen depremzedelerimizin ihtiyaçlarını karşılamak üzere kullanıyoruz. Cam Piramit’in ardından Doğu Garajı Kültür ve Ticaret Merkezi’nde giysilerin ücretsiz alınabileceği bir mağazamızı açacağız” diye konuştu.