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6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230210/antakyada-yasayan-suriyeliler-yakinlarini-kaybettiklerini-anlatti-1066891757.html
Antakya’da yaşayan Suriyeliler yakınlarını kaybettiklerini anlattı
Antakya’da yaşayan Suriyeliler yakınlarını kaybettiklerini anlattı
Antakya'da yaşayan Suriyeliler, depremler nedeniyle yaşadıkları zorlukları anlattı. 10.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-10T18:44+0300
2023-02-11T17:51+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
video
deprem
antakya
hatay
suriyeliler
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Hatay’ın Antakya ilçesinde yaşayan Suriyeliler, evlerinin yıkıldığını ve yakınlarının hayatını kaybettiğini söyledi.Görüntülerdeki mahallede binaların yerle bir olup moloz yığınına dönüşmüş olduğu göze çarpıyor.
antakya
hatay
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Antakya’da yaşayan Suriyeliler yakınlarını kaybettiklerini anlattı
Antakya’da yaşayan Suriyeliler yakınlarını kaybettiklerini anlattı
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video, deprem, antakya, hatay, suriyeliler, видео
video, deprem, antakya, hatay, suriyeliler, видео

Antakya’da yaşayan Suriyeliler yakınlarını kaybettiklerini anlattı

18:44 10.02.2023 (güncellendi: 17:51 11.02.2023)
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Antakya'da yaşayan Suriyeliler, depremler nedeniyle yaşadıkları zorlukları anlattı.
Hatay’ın Antakya ilçesinde yaşayan Suriyeliler, evlerinin yıkıldığını ve yakınlarının hayatını kaybettiğini söyledi.
Görüntülerdeki mahallede binaların yerle bir olup moloz yığınına dönüşmüş olduğu göze çarpıyor.
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