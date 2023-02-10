https://sputniknews.com.tr/20230210/antakyada-yasayan-suriyeliler-yakinlarini-kaybettiklerini-anlatti-1066891757.html
Antakya’da yaşayan Suriyeliler yakınlarını kaybettiklerini anlattı
Antakya’da yaşayan Suriyeliler yakınlarını kaybettiklerini anlattı
Antakya'da yaşayan Suriyeliler, depremler nedeniyle yaşadıkları zorlukları anlattı. 10.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-10T18:44+0300
2023-02-10T18:44+0300
2023-02-11T17:51+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
video
deprem
antakya
hatay
suriyeliler
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Hatay’ın Antakya ilçesinde yaşayan Suriyeliler, evlerinin yıkıldığını ve yakınlarının hayatını kaybettiğini söyledi.Görüntülerdeki mahallede binaların yerle bir olup moloz yığınına dönüşmüş olduğu göze çarpıyor.
antakya
hatay
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Antakya’da yaşayan Suriyeliler yakınlarını kaybettiklerini anlattı
Antakya’da yaşayan Suriyeliler yakınlarını kaybettiklerini anlattı
2023-02-10T18:44+0300
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PT0M17S
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
video, deprem, antakya, hatay, suriyeliler, видео
video, deprem, antakya, hatay, suriyeliler, видео
Antakya’da yaşayan Suriyeliler yakınlarını kaybettiklerini anlattı
18:44 10.02.2023 (güncellendi: 17:51 11.02.2023) Abone ol
Antakya'da yaşayan Suriyeliler, depremler nedeniyle yaşadıkları zorlukları anlattı.
Hatay’ın Antakya ilçesinde yaşayan Suriyeliler, evlerinin yıkıldığını ve yakınlarının hayatını kaybettiğini söyledi.
Görüntülerdeki mahallede binaların yerle bir olup moloz yığınına dönüşmüş olduğu göze çarpıyor.