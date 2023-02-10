https://sputniknews.com.tr/20230210/antakyada-depremin-yikici-etkisi-suruyor--1066895044.html
Antakya’da depremin yıkıcı etkisi sürüyor
Antakya’da depremin yıkıcı etkisi sürüyor
Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Antakya’da arama kurtarma çalışmaları devam ederken, şehirde yaşanan yıkımın etkileri sürüyor. 10.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-10T18:59+0300
2023-02-10T18:59+0300
2023-02-11T17:54+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
video
deprem
antakya
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Deprem sonrası Hatay Antakya'da bulunan çok sayıda bina yıkıldı ve büyük hasar gördü.İlçedeki bazı depremzedeler Antakya’yı terk ederek büyük şehirlere tahliye edildi.'Yüzyılın afeti' olarak adlandırılan depremler çok sayıda can kaybına yol açtı.
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Antakya’da depremin yıkıcı etkisi sürüyor
Antakya’da depremin yıkıcı etkisi sürüyor
2023-02-10T18:59+0300
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PT0M06S
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MIA „Rosiya Segodnya“
video, deprem, antakya, видео
video, deprem, antakya, видео
Antakya’da depremin yıkıcı etkisi sürüyor
18:59 10.02.2023 (güncellendi: 17:54 11.02.2023) Abone ol
Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Antakya’da arama kurtarma çalışmaları devam ederken, şehirde yaşanan yıkımın etkileri sürüyor.
Deprem sonrası Hatay Antakya'da bulunan çok sayıda bina yıkıldı ve büyük hasar gördü.
İlçedeki bazı depremzedeler Antakya’yı terk ederek büyük şehirlere tahliye edildi.
'Yüzyılın afeti' olarak adlandırılan depremler çok sayıda can kaybına yol açtı.