https://sputniknews.com.tr/20230210/antakyada-depremin-yikici-etkisi-suruyor--1066895044.html

Antakya’da depremin yıkıcı etkisi sürüyor

Antakya’da depremin yıkıcı etkisi sürüyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Antakya’da arama kurtarma çalışmaları devam ederken, şehirde yaşanan yıkımın etkileri sürüyor. 10.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-10T18:59+0300

2023-02-10T18:59+0300

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6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

video

deprem

antakya

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Deprem sonrası Hatay Antakya'da bulunan çok sayıda bina yıkıldı ve büyük hasar gördü.İlçedeki bazı depremzedeler Antakya’yı terk ederek büyük şehirlere tahliye edildi.'Yüzyılın afeti' olarak adlandırılan depremler çok sayıda can kaybına yol açtı.

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