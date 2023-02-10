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6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230210/antakyada-depremin-yikici-etkisi-suruyor--1066895044.html
Antakya’da depremin yıkıcı etkisi sürüyor
Antakya’da depremin yıkıcı etkisi sürüyor
Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Antakya’da arama kurtarma çalışmaları devam ederken, şehirde yaşanan yıkımın etkileri sürüyor. 10.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-10T18:59+0300
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6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
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Deprem sonrası Hatay Antakya'da bulunan çok sayıda bina yıkıldı ve büyük hasar gördü.İlçedeki bazı depremzedeler Antakya’yı terk ederek büyük şehirlere tahliye edildi.'Yüzyılın afeti' olarak adlandırılan depremler çok sayıda can kaybına yol açtı.
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+74956456601
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Antakya’da depremin yıkıcı etkisi sürüyor
Antakya’da depremin yıkıcı etkisi sürüyor
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video, deprem, antakya, видео
video, deprem, antakya, видео

Antakya’da depremin yıkıcı etkisi sürüyor

18:59 10.02.2023 (güncellendi: 17:54 11.02.2023)
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Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Antakya’da arama kurtarma çalışmaları devam ederken, şehirde yaşanan yıkımın etkileri sürüyor.
Deprem sonrası Hatay Antakya'da bulunan çok sayıda bina yıkıldı ve büyük hasar gördü.
İlçedeki bazı depremzedeler Antakya’yı terk ederek büyük şehirlere tahliye edildi.
'Yüzyılın afeti' olarak adlandırılan depremler çok sayıda can kaybına yol açtı.
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