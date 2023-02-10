https://sputniknews.com.tr/20230210/antakyada-deprem-sonrasi-agir-hasar-alan-bir-apartman-yikilmayi-bekliyor-1066876736.html

Antakya'da deprem sonrası ağır hasar alan bir apartman, yıkılmayı bekliyor

Antakya'da deprem sonrası ağır hasar alan bir apartman, yıkılmayı bekliyor

Antakya'da deprem nedeniyle iki yanındaki binaların da çöktüğü görülen bir apartman, ağır hasarlı bir şekilde yıkılmayı bekliyor. 10.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-10T18:16+0300

2023-02-10T18:16+0300

2023-02-11T11:55+0300

6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

video

antakya

deprem

yıkım

tahliye

apartman

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Hatay’ın Antakya ilçesinde depremin yıkıcı etkisi sonrası yerle bir olan binalarda hasar tespiti sonrası yıkım işlemlerinin başlaması planlanıyor.Öte yandan, kendisi de yıkılmak üzere olan 6 katlı bir apartmanın iki yanındaki binanın da tamamen yıkıldığı görüldü.

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Antakya'da deprem sonrası ağır hasar alan bir apartman, yıkılmayı bekliyor Antakya'da deprem sonrası ağır hasar alan bir apartman, yıkılmayı bekliyor 2023-02-10T18:16+0300 true PT0M05S

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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video, antakya, deprem, yıkım, tahliye, apartman, видео