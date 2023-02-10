https://sputniknews.com.tr/20230210/antakyada-deprem-sonrasi-agir-hasar-alan-bir-apartman-yikilmayi-bekliyor-1066876736.html
Antakya'da deprem sonrası ağır hasar alan bir apartman, yıkılmayı bekliyor
Antakya'da deprem sonrası ağır hasar alan bir apartman, yıkılmayı bekliyor
Antakya'da deprem nedeniyle iki yanındaki binaların da çöktüğü görülen bir apartman, ağır hasarlı bir şekilde yıkılmayı bekliyor. 10.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-10T18:16+0300
2023-02-10T18:16+0300
2023-02-11T11:55+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
video
antakya
deprem
yıkım
tahliye
apartman
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Hatay’ın Antakya ilçesinde depremin yıkıcı etkisi sonrası yerle bir olan binalarda hasar tespiti sonrası yıkım işlemlerinin başlaması planlanıyor.Öte yandan, kendisi de yıkılmak üzere olan 6 katlı bir apartmanın iki yanındaki binanın da tamamen yıkıldığı görüldü.
antakya
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Antakya'da deprem sonrası ağır hasar alan bir apartman, yıkılmayı bekliyor
Antakya'da deprem sonrası ağır hasar alan bir apartman, yıkılmayı bekliyor
2023-02-10T18:16+0300
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PT0M05S
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video, antakya, deprem, yıkım, tahliye, apartman, видео
video, antakya, deprem, yıkım, tahliye, apartman, видео
Antakya'da deprem sonrası ağır hasar alan bir apartman, yıkılmayı bekliyor
18:16 10.02.2023 (güncellendi: 11:55 11.02.2023) Abone ol
Antakya'da deprem nedeniyle iki yanındaki binaların da çöktüğü görülen bir apartman, ağır hasarlı bir şekilde yıkılmayı bekliyor.
Hatay’ın Antakya ilçesinde depremin yıkıcı etkisi sonrası yerle bir olan binalarda hasar tespiti sonrası yıkım işlemlerinin başlaması planlanıyor.
Öte yandan, kendisi de yıkılmak üzere olan 6 katlı bir apartmanın iki yanındaki binanın da tamamen yıkıldığı görüldü.