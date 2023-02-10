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6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230210/ankarada-su-faturalari-icin-karar-sayac-okuma-personeli-deprem-bolgesine-gitmisti-1066850338.html
Ankara'da su faturaları için karar: Sayaç okuma personeli deprem bölgesine gitmişti
Ankara'da su faturaları için karar: Sayaç okuma personeli deprem bölgesine gitmişti
Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) sayaç okuma personelinin deprem bölgesinde görevlendirilmesinden dolayı şubat su... 10.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-10T16:29+0300
2023-02-10T16:30+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
deprem
ankara
su faturası
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Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) sayaç okuma personelinin deprem bölgesinde görevlendirilmesinden dolayı su sayaçlarının okuma işlemi zorunlu olarak durduruldu.Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden (ABB) yapılan açıklamaya göre, ASKİ sayaç okuma personelinin gönüllü olarak insani yardım amacıyla deprem bölgesinde görevlendirilmesinden dolayı sayaç okuma işlemi zorunlu olarak durduruldu.Zorunlu durdurma nedeniyle şubat su faturaları, ocak ayı tüketimlerine göre alınacak. Sürecin normale dönmesiyle ilk okuma döneminde eksik alınan ücretler talep edilecek, fazla alınan ücretler ise faturadan düşülecek.
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deprem, ankara, su faturası
deprem, ankara, su faturası

Ankara'da su faturaları için karar: Sayaç okuma personeli deprem bölgesine gitmişti

16:29 10.02.2023 (güncellendi: 16:30 10.02.2023)
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Musluk - su - Sputnik Türkiye, 1920, 10.02.2023
© DHA
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Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) sayaç okuma personelinin deprem bölgesinde görevlendirilmesinden dolayı şubat su faturalarının ocak ayı tüketimine göre alınacağını bildirdi.
Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) sayaç okuma personelinin deprem bölgesinde görevlendirilmesinden dolayı su sayaçlarının okuma işlemi zorunlu olarak durduruldu.
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden (ABB) yapılan açıklamaya göre, ASKİ sayaç okuma personelinin gönüllü olarak insani yardım amacıyla deprem bölgesinde görevlendirilmesinden dolayı sayaç okuma işlemi zorunlu olarak durduruldu.
Zorunlu durdurma nedeniyle şubat su faturaları, ocak ayı tüketimlerine göre alınacak. Sürecin normale dönmesiyle ilk okuma döneminde eksik alınan ücretler talep edilecek, fazla alınan ücretler ise faturadan düşülecek.
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