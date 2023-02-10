https://sputniknews.com.tr/20230210/aksener-yardim-goturmeyi-amaclayanlara-tesekkur-edeceginize-utanmadan-hedef-mi-gosteriyorsunuz--1066853063.html
Akşener: Yardım götürmeyi amaçlayanlara teşekkür edeceğinize, utanmadan hedef mi gösteriyorsunuz?
Akşener: Yardım götürmeyi amaçlayanlara teşekkür edeceğinize, utanmadan hedef mi gösteriyorsunuz?
İYİ Parti lideri Akşener, "Yardım götürmeyi amaçlayanlara teşekkür edeceğinize, utanmadan hedef mi gösteriyorsunuz?" dedi. 10.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-10T17:01+0300
2023-02-10T17:01+0300
2023-02-10T17:02+0300
politika
meral akşener
deprem
iyi parti
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İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, sosyal medya hesabı üzerinden "Gönüllü olarak depremzedelere yardım götürmeyi amaçlayan insanlara teşekkür edeceğinize, bir de utanmadan hedef mi gösteriyorsunuz? Dolduramadığınız eksikliklerin kapatılmasından bu kadar rahatsız olmayın! Gün birlik günü ise; artık bırakın da bu enkazı hep birlikte kaldıralım" dedi.
https://sputniknews.com.tr/20230210/cumhurbaskani-erdogan-can-kaybimiz-18-bin-991e-yukseldi-1066844419.html
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meral akşener, deprem, iyi parti
meral akşener, deprem, iyi parti
Akşener: Yardım götürmeyi amaçlayanlara teşekkür edeceğinize, utanmadan hedef mi gösteriyorsunuz?
17:01 10.02.2023 (güncellendi: 17:02 10.02.2023) Abone ol
İYİ Parti lideri Akşener, "Yardım götürmeyi amaçlayanlara teşekkür edeceğinize, utanmadan hedef mi gösteriyorsunuz?" dedi.
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, sosyal medya hesabı üzerinden "Gönüllü olarak depremzedelere yardım götürmeyi amaçlayan insanlara teşekkür edeceğinize, bir de utanmadan hedef mi gösteriyorsunuz? Dolduramadığınız eksikliklerin kapatılmasından bu kadar rahatsız olmayın! Gün birlik günü ise; artık bırakın da bu enkazı hep birlikte kaldıralım" dedi.