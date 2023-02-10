https://sputniknews.com.tr/20230210/aksener-yardim-goturmeyi-amaclayanlara-tesekkur-edeceginize-utanmadan-hedef-mi-gosteriyorsunuz--1066853063.html

Akşener: Yardım götürmeyi amaçlayanlara teşekkür edeceğinize, utanmadan hedef mi gösteriyorsunuz?

Akşener: Yardım götürmeyi amaçlayanlara teşekkür edeceğinize, utanmadan hedef mi gösteriyorsunuz?

İYİ Parti lideri Akşener, "Yardım götürmeyi amaçlayanlara teşekkür edeceğinize, utanmadan hedef mi gösteriyorsunuz?" dedi. 10.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-10T17:01+0300

2023-02-10T17:01+0300

2023-02-10T17:02+0300

politika

meral akşener

deprem

iyi parti

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İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, sosyal medya hesabı üzerinden "Gönüllü olarak depremzedelere yardım götürmeyi amaçlayan insanlara teşekkür edeceğinize, bir de utanmadan hedef mi gösteriyorsunuz? Dolduramadığınız eksikliklerin kapatılmasından bu kadar rahatsız olmayın! Gün birlik günü ise; artık bırakın da bu enkazı hep birlikte kaldıralım" dedi.

https://sputniknews.com.tr/20230210/cumhurbaskani-erdogan-can-kaybimiz-18-bin-991e-yukseldi-1066844419.html

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Sputnik Türkiye

meral akşener, deprem, iyi parti