https://sputniknews.com.tr/20230210/aile-ve-sosyal-hizmetler-bakanligi-son-iki-gunde-95-binin-uzerinde-koruyucu-aile-basvurusu-yapildi-1066838061.html

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı: Son iki günde 95 binin üzerinde koruyucu aile başvurusu yapıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı: Son iki günde 95 binin üzerinde koruyucu aile başvurusu yapıldı

Sputnik’in Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’ndan edindiği bilgilere göre Kahramanmaraş merkezli iki depremin ardından korunma ve bakım ihtiyacı ortaya çıkan... 10.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-10T12:32+0300

2023-02-10T12:32+0300

2023-02-10T12:33+0300

6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

aile ve sosyal hizmetler bakanlığı

rehber koruyucu aile sistemi

kahramanmaraş

hatay

adıyaman

gaziantep

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Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından tüm Türkiye adeta kenetlendi. Enkaz altından çıkarılan ve korunma ve bakım ihtiyacı ortaya çıkan çocuklara koruyucu aile olmak isteyenler için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na e-devlet üzerinden başvuranların sayısında rekor artış kaydedildi.Sputnik’in Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’ndan edindiği bilgilere normal bir dönemde günde ortalama 3 ayda da ortalama 10 başvuru gelirken son iki günde başvuranların sayısı 95 bini aştı. Bu kapsamda çocukların ilk etapta bakanlık bünyesinde ve hastanelerde güvende olduğunu ve ailelerine ulaşma çalışmalarının yapıldığını ifade eden bakanlık kaynakları, halihazırda mevcut ve onaylanmış koruyucu aileler ile de ilk günden itibaren temasa geçildiğini bildirdi.Bakanlık kaynakları başvurular değerlendirildikten sonra en az 3 aylık bir denetim süreci olduğunu ve bunun ardından koruyucu aile statüsünün alındığını da ekledi.Kimler koruyucu aile olabilir?Evli ya da bekar herkes aşağıdaki koşulları sağladığı takdirde koruyucu anne, baba ya da aile statüsüne kavuşabiliyor:

kahramanmaraş

hatay

adıyaman

gaziantep

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2023

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Turan Salcı https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0b/1d/1063968283_0:16:787:803_100x100_80_0_0_387a309ad057f292b54c4dbdabaf3452.jpg

aile ve sosyal hizmetler bakanlığı, rehber koruyucu aile sistemi, kahramanmaraş, hatay, adıyaman, gaziantep