https://sputniknews.com.tr/20230210/aile-ve-sosyal-hizmetler-bakanligi-son-iki-gunde-95-binin-uzerinde-koruyucu-aile-basvurusu-yapildi-1066838061.html
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı: Son iki günde 95 binin üzerinde koruyucu aile başvurusu yapıldı
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı: Son iki günde 95 binin üzerinde koruyucu aile başvurusu yapıldı
Sputnik’in Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’ndan edindiği bilgilere göre Kahramanmaraş merkezli iki depremin ardından korunma ve bakım ihtiyacı ortaya çıkan... 10.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-10T12:32+0300
2023-02-10T12:32+0300
2023-02-10T12:33+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
aile ve sosyal hizmetler bakanlığı
rehber koruyucu aile sistemi
kahramanmaraş
hatay
adıyaman
gaziantep
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Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından tüm Türkiye adeta kenetlendi. Enkaz altından çıkarılan ve korunma ve bakım ihtiyacı ortaya çıkan çocuklara koruyucu aile olmak isteyenler için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na e-devlet üzerinden başvuranların sayısında rekor artış kaydedildi.Sputnik’in Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’ndan edindiği bilgilere normal bir dönemde günde ortalama 3 ayda da ortalama 10 başvuru gelirken son iki günde başvuranların sayısı 95 bini aştı. Bu kapsamda çocukların ilk etapta bakanlık bünyesinde ve hastanelerde güvende olduğunu ve ailelerine ulaşma çalışmalarının yapıldığını ifade eden bakanlık kaynakları, halihazırda mevcut ve onaylanmış koruyucu aileler ile de ilk günden itibaren temasa geçildiğini bildirdi.Bakanlık kaynakları başvurular değerlendirildikten sonra en az 3 aylık bir denetim süreci olduğunu ve bunun ardından koruyucu aile statüsünün alındığını da ekledi.Kimler koruyucu aile olabilir?Evli ya da bekar herkes aşağıdaki koşulları sağladığı takdirde koruyucu anne, baba ya da aile statüsüne kavuşabiliyor:
kahramanmaraş
hatay
adıyaman
gaziantep
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Turan Salcı
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MIA „Rosiya Segodnya“
Turan Salcı
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0b/1d/1063968283_0:16:787:803_100x100_80_0_0_387a309ad057f292b54c4dbdabaf3452.jpg
aile ve sosyal hizmetler bakanlığı, rehber koruyucu aile sistemi, kahramanmaraş, hatay, adıyaman, gaziantep
aile ve sosyal hizmetler bakanlığı, rehber koruyucu aile sistemi, kahramanmaraş, hatay, adıyaman, gaziantep
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı: Son iki günde 95 binin üzerinde koruyucu aile başvurusu yapıldı
12:32 10.02.2023 (güncellendi: 12:33 10.02.2023) Abone ol
Özel
Sputnik’in Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’ndan edindiği bilgilere göre Kahramanmaraş merkezli iki depremin ardından korunma ve bakım ihtiyacı ortaya çıkan çocuklara koruyucu aile olmak isteyenlerin sayısında rekor artış kaydedildi. Son iki günde e-devlet üzerinden yapılan başvuruların sayısı 95 bini aştı.
Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından tüm Türkiye adeta kenetlendi. Enkaz altından çıkarılan ve korunma ve bakım ihtiyacı ortaya çıkan çocuklara koruyucu aile olmak isteyenler için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na e-devlet üzerinden başvuranların sayısında rekor artış kaydedildi.
Sputnik’in Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’ndan edindiği bilgilere normal bir dönemde günde ortalama 3 ayda da ortalama 10 başvuru gelirken son iki günde başvuranların sayısı 95 bini aştı. Bu kapsamda çocukların ilk etapta bakanlık bünyesinde ve hastanelerde güvende olduğunu ve ailelerine ulaşma çalışmalarının yapıldığını ifade eden bakanlık kaynakları, halihazırda mevcut ve onaylanmış koruyucu aileler ile de ilk günden itibaren temasa geçildiğini bildirdi.
Bakanlık kaynakları başvurular değerlendirildikten sonra en az 3 aylık bir denetim süreci olduğunu ve bunun ardından koruyucu aile statüsünün alındığını da ekledi.
Kimler koruyucu aile olabilir?
Evli ya da bekar herkes aşağıdaki koşulları sağladığı takdirde koruyucu anne, baba ya da aile statüsüne kavuşabiliyor:
Sürekli Türkiye'de ikamet ediyor olmak
25-65 yaşları arasında olmak
En az ilkokul mezunu olmak
Düzenli bir gelire sahip olmak
Çocuğun biyolojik anne-babası ya da vasisi olmamak