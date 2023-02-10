https://sputniknews.com.tr/20230210/afaddan-depremzedelerin-bulunduklari-illerden-tahliyesine-iliskin-aciklama-1066867454.html

AFAD'dan depremzedelerin bulundukları illerden tahliyesine ilişkin açıklama

AFAD'dan depremzedelerin bulundukları illerden tahliyesine ilişkin açıklama

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, 8 Şubat'taki bilgilendirmeden önce tahliye noktalarına başvurmadan kendi imkanlarıyla ayrılanların, gittikleri illerde... 10.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-10T23:44+0300

2023-02-10T23:44+0300

2023-02-10T23:44+0300

6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)

başbakanlık afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)

afad

deprem

depremzede

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AFAD'dan yapılan yazılı açıklamada, bugün bazı sosyal medya hesaplarında ve WhatsApp gruplarında yer alan "afetzede vatandaşların durumlarını gösterir bir AFAD kartı almaları gerektiği" iddialarının gerçeği yansıtmadığı belirtildi.Konuyla ilgili AFAD Başkanlığınca 8 Şubat'ta kamuoyuna bilgilendirme yapıldığı anımsatılan açıklamada, bulundukları kentlerden ayrılmak isteyen ve barınma ihtiyacı olan afetzedelerin gideceği illerin, diğer şehirlerin barınma kapasitesi de düşünülerek planlandığı, işlemin depremin etkili olduğu 10 ilde ilan edilen tahliye noktalarından yürütüldüğü ifade edildi.Açıklamada, şunlar kaydedildi:Tüm sürecin sağlıklı yürütülmesi, tahliye konusunda vatandaşların mağduriyet yaşamaması için ilan edilen tahliye noktalarına başvuru yapılmadan yola çıkılmaması istenen açıklamada, bu zorlu dönemde sadece resmi birimlerce yapılan açıklamalara itibar edilmesinin önem arz ettiği bildirildi.

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