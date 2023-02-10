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SON DAKİKA I Fuat Oktay: 1 milyon 50 bin civarında vatandaşımızı geçici barınma merkezlerinde barındırıyoruz
- Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230210/afaddan-depremzedelerin-bulunduklari-illerden-tahliyesine-iliskin-aciklama-1066867454.html
AFAD'dan depremzedelerin bulundukları illerden tahliyesine ilişkin açıklama
AFAD'dan depremzedelerin bulundukları illerden tahliyesine ilişkin açıklama
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, 8 Şubat'taki bilgilendirmeden önce tahliye noktalarına başvurmadan kendi imkanlarıyla ayrılanların, gittikleri illerde... 10.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-10T23:44+0300
2023-02-10T23:44+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)
başbakanlık afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)
afad
deprem
depremzede
whatsapp
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AFAD'dan yapılan yazılı açıklamada, bugün bazı sosyal medya hesaplarında ve WhatsApp gruplarında yer alan "afetzede vatandaşların durumlarını gösterir bir AFAD kartı almaları gerektiği" iddialarının gerçeği yansıtmadığı belirtildi.Konuyla ilgili AFAD Başkanlığınca 8 Şubat'ta kamuoyuna bilgilendirme yapıldığı anımsatılan açıklamada, bulundukları kentlerden ayrılmak isteyen ve barınma ihtiyacı olan afetzedelerin gideceği illerin, diğer şehirlerin barınma kapasitesi de düşünülerek planlandığı, işlemin depremin etkili olduğu 10 ilde ilan edilen tahliye noktalarından yürütüldüğü ifade edildi.Açıklamada, şunlar kaydedildi:Tüm sürecin sağlıklı yürütülmesi, tahliye konusunda vatandaşların mağduriyet yaşamaması için ilan edilen tahliye noktalarına başvuru yapılmadan yola çıkılmaması istenen açıklamada, bu zorlu dönemde sadece resmi birimlerce yapılan açıklamalara itibar edilmesinin önem arz ettiği bildirildi.
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afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad), başbakanlık afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad), afad, deprem, depremzede, whatsapp
afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad), başbakanlık afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad), afad, deprem, depremzede, whatsapp

AFAD'dan depremzedelerin bulundukları illerden tahliyesine ilişkin açıklama

23:44 10.02.2023
© AFP 2023 / YASIN AKGULdeprem
deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 10.02.2023
© AFP 2023 / YASIN AKGUL
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, 8 Şubat'taki bilgilendirmeden önce tahliye noktalarına başvurmadan kendi imkanlarıyla ayrılanların, gittikleri illerde valiliklere başvurmaları halinde belirlenen barınma alanlarına yönlendirileceğini bildirdi.
AFAD'dan yapılan yazılı açıklamada, bugün bazı sosyal medya hesaplarında ve WhatsApp gruplarında yer alan "afetzede vatandaşların durumlarını gösterir bir AFAD kartı almaları gerektiği" iddialarının gerçeği yansıtmadığı belirtildi.
Konuyla ilgili AFAD Başkanlığınca 8 Şubat'ta kamuoyuna bilgilendirme yapıldığı anımsatılan açıklamada, bulundukları kentlerden ayrılmak isteyen ve barınma ihtiyacı olan afetzedelerin gideceği illerin, diğer şehirlerin barınma kapasitesi de düşünülerek planlandığı, işlemin depremin etkili olduğu 10 ilde ilan edilen tahliye noktalarından yürütüldüğü ifade edildi.
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Kendi imkanlarıyla veya tahliye noktasında tahsis edilen araçlarla afet bölgesinden ayrılmak isteyen vatandaşlarımızın, gittikleri illerde barınma sıkıntısı çekmemesi için 10 ilimizde belirlenen tahliye noktalarına bildirim yapmaları gerekmektedir. Tahliye noktalarında, vatandaşlarımıza illerimizin barınma kapasitesi dikkate alınarak yönlendirmeler yapılacak ve gidecekleri illerde valiliklerimizce oluşturulan komisyonlar tarafından barınma ihtiyaçları karşılanacaktır.
Başvuru esnasında, afetzedelerin durumunu gösterir belge talep edilmesi söz konusu değildir, başvuru sonrasında da AFAD tarafından herhangi bir belge veya kart düzenlenmemektedir. 8 Şubat'ta AFAD tarafından yapılan bilgilendirmeden önce kendi imkanlarıyla tahliye noktalarına başvuru yapmadan ayrılmış olanlar, gittikleri illerde valiliklere başvurmaları halinde, ikamet durumlarına bakılarak oluşturulan komisyon birimlerince belirlenen barınma alanlarına yönlendirileceklerdir."
Tüm sürecin sağlıklı yürütülmesi, tahliye konusunda vatandaşların mağduriyet yaşamaması için ilan edilen tahliye noktalarına başvuru yapılmadan yola çıkılmaması istenen açıklamada, bu zorlu dönemde sadece resmi birimlerce yapılan açıklamalara itibar edilmesinin önem arz ettiği bildirildi.
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