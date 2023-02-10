https://sputniknews.com.tr/20230210/adana-buyuksehir-belediye-baskani-en-buyuk-sorunumuz-seyyar-tuvalet-ve-cadir-1066858820.html

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı: ‘En büyük sorunumuz seyyar tuvalet ve çadır'

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı: ‘En büyük sorunumuz seyyar tuvalet ve çadır'

Radyo Sputnik’teki ‘Deprem Özel yayınına katılan Adana Büyükşehir Belediyesi Başkanı Karalar, ‘En büyük sorunumuz seyyar tuvalet ve çadır' dedi. 10.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-10T18:50+0300

2023-02-10T18:50+0300

2023-02-10T18:50+0300

6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

zeydan karalar

deprem

adana

adana büyükşehir belediyesi

açıklama

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Radyo Sputnik'te Deprem Özel yayınına konuk olan Adana Büyükşehir Belediyesi (ABB) Başkanı Zeydan Karalar uzmanların artçı depremler konusunda Adana'yı uyardıklarını bu yüzden de bölge halkının soğuk kış koşullarına rağmen sokaklarda uyuduğunu söyledi.Zeydan Karalar, 'AFAD ve Valilik ile bu süreci ciddiyet ile yönettik ve bir koordinasyon eksikliği yaşamadık. Diğer şehillerimize kıyasla Adana bu depremi daha hafif hasarlı geçirdi. Üzüntümüz dışında ciddi bir sıkıntımız kalmadı.En büyük sorunumuz seyyar tuvalet ve çadır' ifadelerini kullandı. Zeydan Karalar ek olarak ülke yöneticilerinin itidalli olması gerektiğini ve bu sürecin dikkatli bir şekilde yönetilmesi gerektiği vurgusu yaptı.

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zeydan karalar, deprem, adana, adana büyükşehir belediyesi, açıklama