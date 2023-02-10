https://sputniknews.com.tr/20230210/adana-buyuksehir-belediye-baskani-en-buyuk-sorunumuz-seyyar-tuvalet-ve-cadir-1066858820.html
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı: ‘En büyük sorunumuz seyyar tuvalet ve çadır'
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı: ‘En büyük sorunumuz seyyar tuvalet ve çadır'
Radyo Sputnik’teki ‘Deprem Özel yayınına katılan Adana Büyükşehir Belediyesi Başkanı Karalar, ‘En büyük sorunumuz seyyar tuvalet ve çadır' dedi. 10.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-10T18:50+0300
2023-02-10T18:50+0300
2023-02-10T18:50+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
zeydan karalar
deprem
adana
adana büyükşehir belediyesi
açıklama
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Radyo Sputnik'te Deprem Özel yayınına konuk olan Adana Büyükşehir Belediyesi (ABB) Başkanı Zeydan Karalar uzmanların artçı depremler konusunda Adana'yı uyardıklarını bu yüzden de bölge halkının soğuk kış koşullarına rağmen sokaklarda uyuduğunu söyledi.Zeydan Karalar, 'AFAD ve Valilik ile bu süreci ciddiyet ile yönettik ve bir koordinasyon eksikliği yaşamadık. Diğer şehillerimize kıyasla Adana bu depremi daha hafif hasarlı geçirdi. Üzüntümüz dışında ciddi bir sıkıntımız kalmadı.En büyük sorunumuz seyyar tuvalet ve çadır' ifadelerini kullandı. Zeydan Karalar ek olarak ülke yöneticilerinin itidalli olması gerektiğini ve bu sürecin dikkatli bir şekilde yönetilmesi gerektiği vurgusu yaptı.
adana
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zeydan karalar, deprem, adana, adana büyükşehir belediyesi, açıklama
zeydan karalar, deprem, adana, adana büyükşehir belediyesi, açıklama
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı: ‘En büyük sorunumuz seyyar tuvalet ve çadır'
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Radyo Sputnik’teki ‘Deprem Özel yayınına katılan Adana Büyükşehir Belediyesi Başkanı Karalar, ‘En büyük sorunumuz seyyar tuvalet ve çadır' dedi.
Radyo Sputnik'te Deprem Özel yayınına konuk olan Adana Büyükşehir Belediyesi (ABB) Başkanı Zeydan Karalar uzmanların artçı depremler konusunda Adana'yı uyardıklarını bu yüzden de bölge halkının soğuk kış koşullarına rağmen sokaklarda uyuduğunu söyledi.
Zeydan Karalar, 'AFAD ve Valilik ile bu süreci ciddiyet ile yönettik ve bir koordinasyon eksikliği yaşamadık. Diğer şehillerimize kıyasla Adana bu depremi daha hafif hasarlı geçirdi. Üzüntümüz dışında ciddi bir sıkıntımız kalmadı.En büyük sorunumuz seyyar tuvalet ve çadır' ifadelerini kullandı. Zeydan Karalar ek olarak ülke yöneticilerinin itidalli olması gerektiğini ve bu sürecin dikkatli bir şekilde yönetilmesi gerektiği vurgusu yaptı.