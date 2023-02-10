https://sputniknews.com.tr/20230210/abd-disisleri-bakan-yardimcisi-jenkins-rusyayla-yeni-start-konusunda-diyaloga-haziriz-1066865548.html

ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Jenkins: Rusya’yla Yeni START konusunda diyaloga hazırız

ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Jenkins: Rusya’yla Yeni START konusunda diyaloga hazırız

ABD Dışişleri Bakanlığının silahlanma kontrolünden sorumlu Bakan Yardımcısı Bonnie Jenkins, Yeni Stratejik Silahların Azaltılması Anlaşması (Yeni START) ile... 10.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-10T22:15+0300

2023-02-10T22:15+0300

2023-02-10T22:18+0300

dünya

abd

bonnie jenkins

rusya

rusya savunma bakanlığı

start

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/02/11/1053958404_0:272:2557:1710_1920x0_80_0_0_e8d74708ce9d2c913bd3d96d2e20a13a.jpg

Jenkins, video konferans yoluyla verdiği basın brifingi sırasında, “Amacımız, hazır olduklarında onlarla görüşmeye hazır olduğumuzu açıkça belirtmek. Bunu Ukrayna'da olanlarla ilişkilendirmeleri üzücü. ABD, Rusya tarafıyla temas kurmak istiyor” ifadesini kullandı.Yeni START anlaşmasının hayata geçirilmesinin ABD’nin ulusal güvenliği için son derece önemli olduğunu dile getiren Jenkins, iki ülkenin bu konuyu Ukrayna krizinden ayırmayı başaracağı umudunu dile getirerek, “ABD, stratejik istikrar konusunda müzakere masasına geri dönmek ve teftişleri yeniden başlatmak için Rusya’yla temaslarını sürdürmeye son derece büyük ilgi duyuyor. Bu diyaloğun yeniden başlamasını sağlamanın yollarını keşfetme niyetindeyiz” dedi.Daha önce Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD’nin, Yeni START kapsamında Rusya’daki askeri tesislere denetimlerin yeniden başlatılması taleplerinin, Ukrayna’nın, ABD’nin askeri ve istihbarat yardımıyla Rus stratejik tesisleri vurmaya çalıştığı bir dönemde, alaycı olduğunu kaydetmişti.

https://sputniknews.com.tr/20230206/abdnin-rusyayi-yeni-start-anlasmasini-ihlal-etmekle-suclamasina-rus-disislerinden-yanit---1066636549.html

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abd, bonnie jenkins, rusya, rusya savunma bakanlığı, start