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https://sputniknews.com.tr/20230210/abd-disisleri-bakan-yardimcisi-jenkins-rusyayla-yeni-start-konusunda-diyaloga-haziriz-1066865548.html
ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Jenkins: Rusya’yla Yeni START konusunda diyaloga hazırız
ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Jenkins: Rusya’yla Yeni START konusunda diyaloga hazırız
ABD Dışişleri Bakanlığının silahlanma kontrolünden sorumlu Bakan Yardımcısı Bonnie Jenkins, Yeni Stratejik Silahların Azaltılması Anlaşması (Yeni START) ile... 10.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-10T22:15+0300
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Jenkins, video konferans yoluyla verdiği basın brifingi sırasında, “Amacımız, hazır olduklarında onlarla görüşmeye hazır olduğumuzu açıkça belirtmek. Bunu Ukrayna'da olanlarla ilişkilendirmeleri üzücü. ABD, Rusya tarafıyla temas kurmak istiyor” ifadesini kullandı.Yeni START anlaşmasının hayata geçirilmesinin ABD’nin ulusal güvenliği için son derece önemli olduğunu dile getiren Jenkins, iki ülkenin bu konuyu Ukrayna krizinden ayırmayı başaracağı umudunu dile getirerek, “ABD, stratejik istikrar konusunda müzakere masasına geri dönmek ve teftişleri yeniden başlatmak için Rusya’yla temaslarını sürdürmeye son derece büyük ilgi duyuyor. Bu diyaloğun yeniden başlamasını sağlamanın yollarını keşfetme niyetindeyiz” dedi.Daha önce Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD’nin, Yeni START kapsamında Rusya’daki askeri tesislere denetimlerin yeniden başlatılması taleplerinin, Ukrayna’nın, ABD’nin askeri ve istihbarat yardımıyla Rus stratejik tesisleri vurmaya çalıştığı bir dönemde, alaycı olduğunu kaydetmişti.
https://sputniknews.com.tr/20230206/abdnin-rusyayi-yeni-start-anlasmasini-ihlal-etmekle-suclamasina-rus-disislerinden-yanit---1066636549.html
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abd, bonnie jenkins, rusya, rusya savunma bakanlığı, start

ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Jenkins: Rusya’yla Yeni START konusunda diyaloga hazırız

22:15 10.02.2023 (güncellendi: 22:18 10.02.2023)
© AP Photo / Denis BalibouseABD- Rusya bayrakları
ABD- Rusya bayrakları - Sputnik Türkiye, 1920, 10.02.2023
© AP Photo / Denis Balibouse
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ABD Dışişleri Bakanlığının silahlanma kontrolünden sorumlu Bakan Yardımcısı Bonnie Jenkins, Yeni Stratejik Silahların Azaltılması Anlaşması (Yeni START) ile ilgili Rusya’yla diyaloga hazır olduklarını ve Moskova’nın bu anlaşmanın uygulanmasını Ukrayna’daki durumla ilişkilendirmesinden hayal kırıklığı yaşadıklarını belirtti.
Jenkins, video konferans yoluyla verdiği basın brifingi sırasında, “Amacımız, hazır olduklarında onlarla görüşmeye hazır olduğumuzu açıkça belirtmek. Bunu Ukrayna'da olanlarla ilişkilendirmeleri üzücü. ABD, Rusya tarafıyla temas kurmak istiyor” ifadesini kullandı.
Yeni START anlaşmasının hayata geçirilmesinin ABD’nin ulusal güvenliği için son derece önemli olduğunu dile getiren Jenkins, iki ülkenin bu konuyu Ukrayna krizinden ayırmayı başaracağı umudunu dile getirerek, “ABD, stratejik istikrar konusunda müzakere masasına geri dönmek ve teftişleri yeniden başlatmak için Rusya’yla temaslarını sürdürmeye son derece büyük ilgi duyuyor. Bu diyaloğun yeniden başlamasını sağlamanın yollarını keşfetme niyetindeyiz” dedi.
Daha önce Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD’nin, Yeni START kapsamında Rusya’daki askeri tesislere denetimlerin yeniden başlatılması taleplerinin, Ukrayna’nın, ABD’nin askeri ve istihbarat yardımıyla Rus stratejik tesisleri vurmaya çalıştığı bir dönemde, alaycı olduğunu kaydetmişti.
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