https://sputniknews.com.tr/20230209/yakinlarini-enkaz-altindan-kurtaran-cerit-yasadigimiz-aci-aci-aci-baska-bir-sey-yok-1066808232.html
Yakınlarını enkaz altından kurtaran Cerit: Yaşadığımız acı, acı acı; başka bir şey yok
Yakınlarını enkaz altından kurtaran Cerit: Yaşadığımız acı, acı acı; başka bir şey yok
Evleri yıkılan Kahramanmaraş Elbistanlı depremzedelerin bir kısmı göçük altında kalan yakınlarını kurtarmak için arama kurtarmalara katılıyor. 09.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-09T17:31+0300
2023-02-09T17:31+0300
2023-02-09T17:31+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
deprem
elbistan
video
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Deprem sonrası evleri yıkılan afetzedelerden Fehmi Cerit Sputnik’e konuştu. Enkaz altından yeğeni ve onun eşini kurtarak Cerit “Ne yaşadık, işte göz önünde. Acı, acı, acı. Başka bir şey yok” dedi.
elbistan
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Yakınlarını enkaz altından kurtaran Cerit: Yaşadığımız acı, acı acı; başka bir şey yok
Yakınlarını enkaz altından kurtaran Cerit: Yaşadığımız acı, acı acı; başka bir şey yok
2023-02-09T17:31+0300
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PT0M32S
Sputnik Türkiye
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MIA „Rosiya Segodnya“
deprem, elbistan, video, видео
deprem, elbistan, video, видео
Yakınlarını enkaz altından kurtaran Cerit: Yaşadığımız acı, acı acı; başka bir şey yok
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Evleri yıkılan Kahramanmaraş Elbistanlı depremzedelerin bir kısmı göçük altında kalan yakınlarını kurtarmak için arama kurtarmalara katılıyor.
Deprem sonrası evleri yıkılan afetzedelerden Fehmi Cerit Sputnik’e konuştu. Enkaz altından yeğeni ve onun eşini kurtarak Cerit “Ne yaşadık, işte göz önünde. Acı, acı, acı. Başka bir şey yok” dedi.