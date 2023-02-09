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6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230209/yakinlarini-enkaz-altindan-kurtaran-cerit-yasadigimiz-aci-aci-aci-baska-bir-sey-yok-1066808232.html
Yakınlarını enkaz altından kurtaran Cerit: Yaşadığımız acı, acı acı; başka bir şey yok
Yakınlarını enkaz altından kurtaran Cerit: Yaşadığımız acı, acı acı; başka bir şey yok
Evleri yıkılan Kahramanmaraş Elbistanlı depremzedelerin bir kısmı göçük altında kalan yakınlarını kurtarmak için arama kurtarmalara katılıyor. 09.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-09T17:31+0300
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6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
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Deprem sonrası evleri yıkılan afetzedelerden Fehmi Cerit Sputnik’e konuştu. Enkaz altından yeğeni ve onun eşini kurtarak Cerit “Ne yaşadık, işte göz önünde. Acı, acı, acı. Başka bir şey yok” dedi.
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Yakınlarını enkaz altından kurtaran Cerit: Yaşadığımız acı, acı acı; başka bir şey yok
Yakınlarını enkaz altından kurtaran Cerit: Yaşadığımız acı, acı acı; başka bir şey yok
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deprem, elbistan, video, видео
deprem, elbistan, video, видео

Yakınlarını enkaz altından kurtaran Cerit: Yaşadığımız acı, acı acı; başka bir şey yok

17:31 09.02.2023
© Sputnik
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Evleri yıkılan Kahramanmaraş Elbistanlı depremzedelerin bir kısmı göçük altında kalan yakınlarını kurtarmak için arama kurtarmalara katılıyor.
Deprem sonrası evleri yıkılan afetzedelerden Fehmi Cerit Sputnik’e konuştu. Enkaz altından yeğeni ve onun eşini kurtarak Cerit “Ne yaşadık, işte göz önünde. Acı, acı, acı. Başka bir şey yok” dedi.
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