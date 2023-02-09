https://sputniknews.com.tr/20230209/uzmanindan-depremde-hayat-kurtaran-oneriler-1066779384.html

Uzmanından depremde hayat kurtaran öneriler

Uzmanından depremde hayat kurtaran öneriler

Depremden kurtulan kişiler, farklı bir mücadeleye giriyor. İlk andan itibaren yapılan tıbbi yardımlar hayati nitelik taşıyor. Uzm. Dr. Mehmet Tarık Ekber... 09.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-09T10:38+0300

2023-02-09T10:38+0300

2023-02-09T10:38+0300

6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

deprem

ilk yardım

ilk yardım malzemesi

hipotermi

soğuk hava

doktor

müdahale

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/09/1066778877_0:45:1281:765_1920x0_80_0_0_9357fa928e6dc5d0a7b5d9717baaf2d1.jpg

Depremzedeleri depremin kendisinden sonra bekleyen en büyük tehlikenin soğuk ve hipotermi olduğuna dikkat çeken İSÜ Medical Park Gaziosmanpaşa Hastanesi İç Hastalıkları Kliniği’nden Uzm. Dr. Mehmet Tarık Ekber, önemli uyarılarda bulundu.Uzm. Dr. Mehmet Tarık Ekber, hipotermi vakalarına genellikle soğuk havaya maruz kalma veya kaza nedeniyle beklenmedik şekilde suya düşmek, soğuk havada ıslanmak, ıslak kıyafetleri çıkarmamak gibi durumlar sonucunda rastlanıldığını söyledi. Uzm. Dr. Ekber, hipoterminin belirtilerini ve semptomlarını şöyle sıraladı:'Sarsıcı hareketten kaçınmalı'Hipotermisi olan bir kişinin genellikle durumunun farkında olmadığını ifade eden Uzm. Dr. Ekber, “Çünkü semptomlar genellikle yavaş yavaş başlar. Ayrıca, hipotermi ile ilişkili karışık düşünme, öz farkındalığı engeller. Karışık düşünme, risk alma davranışına da yol açabilir. Acil yardımın gelmesini beklerken, mümkünse kişiyi nazikçe içeri taşıyın. Sarsıcı hareketlerden kaçının çünkü düzensiz kalp atışlarını tetikleyebilir. Islak giysilerini dikkatlice çıkarın ve yerine sıcak, kuru paltolar veya battaniyeler koyun” şeklinde konuştu.'Kıyafet ıslaksa soğuk daha fazla etki eder'm. Dr. Ekber, vücudumuzdan ısı kaybı oluşabilecek durumları şu şekilde sıraladı: 'Evsizler hastalık riskiyle karşı karşıya'Hipotermi için risk gruplarına değinen Uzm. Dr. Ekber, “Bitkin, yorgun kişiler, yaşlılar, çocuklar, bebekler zihinsel engelli kişiler, evsizler, ciddi hipotiroidizm, yetersiz beslenme veya anoreksiya nervoza, diyabet, inme, şiddetli artrit, Parkinson hastalığı, travma ve omurilik yaralanmaları veya vücudun sıcaklığını düzenleme yeteneğini etkileyen antidepresanlar, antipsikotikler, narkotik ağrı kesici ilaç kullananlar daha çok risk altında olan gruplardır” ifadelerini kullandı.'Aşırı hareketler kalp durmasını tetikleyebilir'Deprem bölgesinde evine giremeyen binlerce kişinin risk altında olduğunu ve kurtarılanlara da hipotermi riski gözetilerek yardım edilmesi gerektiğinin altını çizen Uzm. Dr. Ekber, hipotermiye sahip gibi görünen herkes için derhal tıbbi yardım çağırılması gerektiğinin altını çizdi. Uzm. Dr. Ekber, tıbbi yardım sağlanana kadar hipotermi için uygulanabilecek ilk yardım yönergeleriyle ilgili şu bilgileri paylaştı:

https://sputniknews.com.tr/20230209/rtukten-fatih-altaylinin-yardim-yayini-yapmayin-sozlerine-yanit-1066778521.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

deprem, ilk yardım, ilk yardım malzemesi, hipotermi, soğuk hava, doktor, müdahale