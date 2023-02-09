https://sputniknews.com.tr/20230209/twittera-erisimin-kisitlanmasina-dair-musktan-aciklama-daha-fazlasini-anlamak-icin-calisiyoruz-1066776282.html
Twitter'a erişimin kısıtlanmasına dair Musk'tan açıklama: 'Daha fazlasını anlamak için çalışıyoruz'
Twitter'a erişimin kısıtlanmasına dair Musk'tan açıklama: 'Daha fazlasını anlamak için çalışıyoruz'
Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Twitter yetkilileri ile toplantı gerçekleştirdi. Twitter'in CEO'su Elon Musk ise, platforma erişimin... 09.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-09T09:26+0300
2023-02-09T09:26+0300
2023-02-09T09:26+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
twitter
elon musk
türkiye
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Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Twitter Küresel Hükümet İlişkileri Başkanı John Hughes ve Twitter Türkiye'den Sorumlu Kamu Politikaları Direktörü Ronan Costello ile toplantı gerçekleştirdi.Video konferans yöntemiyle yapılan toplantıda, Twitter üzerinden yürütülen dezenformasyonların yanı sıra gerçek dışı ihbarlar, sahte yardım kampanyaları ile sahte hesap ve yalan paylaşımlara karşı atılabilecek adımlar ele alındı.Saat 16:30'da başlayan erişim kısıtlaması gece saat 01.00'de sona erdirildi.Twitter'ın CEO'su Elon Musk ise bir kullanıcının Türkiye'deki erişim kısıtlamasıyla ilgili sorusuna "Daha fazlasını anlamak için çalışıyoruz" yanıtını verdi.
https://sputniknews.com.tr/20230208/turkiye-twittera-sorumluluklarini-hatirlatti-1066766389.html
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twitter , elon musk, türkiye
twitter , elon musk, türkiye
Twitter'a erişimin kısıtlanmasına dair Musk'tan açıklama: 'Daha fazlasını anlamak için çalışıyoruz'
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Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Twitter yetkilileri ile toplantı gerçekleştirdi. Twitter'in CEO'su Elon Musk ise, platforma erişimin kısıtlanmasına dair "Daha fazlasını anlamak için çalışıyoruz" açıklamasını yaptı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Twitter Küresel Hükümet İlişkileri Başkanı John Hughes ve Twitter Türkiye'den Sorumlu Kamu Politikaları Direktörü Ronan Costello ile toplantı gerçekleştirdi.
Video konferans yöntemiyle yapılan toplantıda, Twitter üzerinden yürütülen dezenformasyonların yanı sıra gerçek dışı ihbarlar, sahte yardım kampanyaları ile sahte hesap ve yalan paylaşımlara karşı atılabilecek adımlar ele alındı.
Saat 16:30'da başlayan erişim kısıtlaması gece saat 01.00'de sona erdirildi.
Twitter'ın CEO'su Elon Musk ise bir kullanıcının Türkiye'deki erişim kısıtlamasıyla ilgili sorusuna "Daha fazlasını anlamak için çalışıyoruz" yanıtını verdi.