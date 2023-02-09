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Türk ve yabancı sanatçılar eserlerini depremden etkilenenlere destek için paylaştı
Türk ve yabancı sanatçılar eserlerini depremden etkilenenlere destek için paylaştı
Dünyanın farklı ülkelerinden birçok sanatçı, Kahramanmaraş merkezli depremin ardından, sosyal medya hesaplarında, depremden etkilenenler için sanatsal... 09.02.2023, Sputnik Türkiye
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destek, deprem, fotoğraf, фото, kahramanmaraş
destek, deprem, fotoğraf, фото, kahramanmaraş

Türk ve yabancı sanatçılar eserlerini depremden etkilenenlere destek için paylaştı

13:16 09.02.2023 (güncellendi: 13:25 09.02.2023)
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Dünyanın farklı ülkelerinden birçok sanatçı, Kahramanmaraş merkezli depremin ardından, sosyal medya hesaplarında, depremden etkilenenler için sanatsal paylaşımlarda bulundu.
© AADünyanın farklı ülkelerinden sanatçılar, Kahramanmaraş merkezli depremin ardından, sosyal medya hesaplarında, depremden etkilenenler için sanatsal paylaşımlarda bulundu. İllustratör Robin Yayla 'Türkiye haritası ile dayanışma için elini uzatan bir kol' çizimini, "Dünyanın dört bir yanında bu mesajı okuyanlar, deprem molozları altında halkımızın yardımınıza ihtiyacı var" ifadeleriyle paylaştı.
Türk ve yabancı sanatçılar eserlerini depremden etkilenenlere destek için paylaştı - Sputnik Türkiye
1/5
© AA
Dünyanın farklı ülkelerinden sanatçılar, Kahramanmaraş merkezli depremin ardından, sosyal medya hesaplarında, depremden etkilenenler için sanatsal paylaşımlarda bulundu. İllustratör Robin Yayla 'Türkiye haritası ile dayanışma için elini uzatan bir kol' çizimini, "Dünyanın dört bir yanında bu mesajı okuyanlar, deprem molozları altında halkımızın yardımınıza ihtiyacı var" ifadeleriyle paylaştı.
© AADijital sanatçı Hüseyin Şahin 'artside' isimli Instagram hesabında hazırladığı grafik tasarımını yayınladı. Sosyal medya kullanıcılarının yoğun ilgi gösterdiği tasarıma Şahin, şunları yazdı: "Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, tüm yaralılara acil şifalar diliyorum. Deprem konusunda yeterli hassasiyetimiz ve donanımımız maalesef yok. Çok büyük felaket oldu. Umarım tekrarı olmaz. Hepimize çok geçmiş olsun. Güzel milletime, bilhassa yakınlarını kaybedenlere baş sağlığı diliyorum. Hep beraber bu günleri de atlatacağız…"
Türk ve yabancı sanatçılar eserlerini depremden etkilenenlere destek için paylaştı - Sputnik Türkiye
2/5
© AA
Dijital sanatçı Hüseyin Şahin 'artside' isimli Instagram hesabında hazırladığı grafik tasarımını yayınladı. Sosyal medya kullanıcılarının yoğun ilgi gösterdiği tasarıma Şahin, şunları yazdı: "Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, tüm yaralılara acil şifalar diliyorum. Deprem konusunda yeterli hassasiyetimiz ve donanımımız maalesef yok. Çok büyük felaket oldu. Umarım tekrarı olmaz. Hepimize çok geçmiş olsun. Güzel milletime, bilhassa yakınlarını kaybedenlere baş sağlığı diliyorum. Hep beraber bu günleri de atlatacağız…"
© AAKarikatürist Dağıstan Çetinkaya deprem temalı bir çizimini paylaşarak, "Kendimizi çaresiz hissettiğimiz bu günlerde kim ki milletimin yanında, Allah onlardan ebeden razı olsun" sözlerine yer verdi.
Türk ve yabancı sanatçılar eserlerini depremden etkilenenlere destek için paylaştı - Sputnik Türkiye
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© AA
Karikatürist Dağıstan Çetinkaya deprem temalı bir çizimini paylaşarak, "Kendimizi çaresiz hissettiğimiz bu günlerde kim ki milletimin yanında, Allah onlardan ebeden razı olsun" sözlerine yer verdi.
© AAKolaj yöntemiyle yaptığı aylık gündem özetleriyle tanınan 'ALPGENART' isimli sanatçı ise gözü yaşlı bir insanın gözünde deprem fotoğrafını Instagram hesabından yayınladı.
Türk ve yabancı sanatçılar eserlerini depremden etkilenenlere destek için paylaştı - Sputnik Türkiye
4/5
© AA
Kolaj yöntemiyle yaptığı aylık gündem özetleriyle tanınan 'ALPGENART' isimli sanatçı ise gözü yaşlı bir insanın gözünde deprem fotoğrafını Instagram hesabından yayınladı.
© Instagram/ALPGENARTKolaj yöntemiyle yaptığı aylık gündem özetleri paylaşan ALPGENART'ın bir başka çalışması.
Türk ve yabancı sanatçılar eserlerini depremden etkilenenlere destek için paylaştı - Sputnik Türkiye
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© Instagram/ALPGENART
Kolaj yöntemiyle yaptığı aylık gündem özetleri paylaşan ALPGENART'ın bir başka çalışması.
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