Türk ve yabancı sanatçılar eserlerini depremden etkilenenlere destek için paylaştı

© AA Dijital sanatçı Hüseyin Şahin 'artside' isimli Instagram hesabında hazırladığı grafik tasarımını yayınladı. Sosyal medya kullanıcılarının yoğun ilgi gösterdiği tasarıma Şahin, şunları yazdı: "Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, tüm yaralılara acil şifalar diliyorum. Deprem konusunda yeterli hassasiyetimiz ve donanımımız maalesef yok. Çok büyük felaket oldu. Umarım tekrarı olmaz. Hepimize çok geçmiş olsun. Güzel milletime, bilhassa yakınlarını kaybedenlere baş sağlığı diliyorum. Hep beraber bu günleri de atlatacağız…"