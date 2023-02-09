https://sputniknews.com.tr/20230209/turgutlu-belediyesi-e-spor-oyuncusu-gizem-harmankaya-depremde-hayatini-kaybetti-1066798858.html

Turgutlu Belediyesi E-spor oyuncusu Gizem Harmankaya, depremde hayatını kaybetti

Turgutlu Belediyesi E-spor oyuncusu Gizem Harmankaya, depremde hayatını kaybetti

Turgutlu Belediyesi'nin espor takımı oyuncusu Gizem Harmankaya'nın, Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından vefat ettiği... 09.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-09T15:32+0300

2023-02-09T15:32+0300

2023-02-09T15:32+0300

6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

deprem

kahramanmaraş

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Kahramanmaraş'ta ikamet edip 6 Şubat'ta saat 04.17'de meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki ilk deprem felaketinin ardından enkaz altında yaralı olarak kurtarılmayı bekleyen Gizem'in 40 saatlik yaşam mücadelesini kaybettiği öğrenildi. Gizem'in enkaz altından kurtarılabilmesi için sosyal medyada kampanya başlatılmıştı.Profesyonel Valorant oyuncusu olup, esporda "Luie" takma adıyla tanınan Gizem'in vefatı sonrası Turgutluspor, "Turgutlu Belediyesi esports oyuncusu Gizem Harmankaya'nın yaşadığımız büyük deprem felaketinde hayatını kaybettiğini üzüntüyle öğrendik. Sözler artık kifayetsiz, çok üzgünüz... Başımız sağ olsun. Merhume Gizem Harmankaya’ya Allah’tan rahmet; ailesi, yakınları ve Turgutlu Belediyespor camiasına başsağlığı dileriz" paylaşımını yaptı

kahramanmaraş

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deprem, kahramanmaraş