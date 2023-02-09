https://sputniknews.com.tr/20230209/turgutlu-belediyesi-e-spor-oyuncusu-gizem-harmankaya-depremde-hayatini-kaybetti-1066798858.html
Turgutlu Belediyesi E-spor oyuncusu Gizem Harmankaya, depremde hayatını kaybetti
Turgutlu Belediyesi E-spor oyuncusu Gizem Harmankaya, depremde hayatını kaybetti
Turgutlu Belediyesi'nin espor takımı oyuncusu Gizem Harmankaya'nın, Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından vefat ettiği... 09.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-09T15:32+0300
2023-02-09T15:32+0300
2023-02-09T15:32+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
deprem
kahramanmaraş
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/09/1066799594_0:0:800:450_1920x0_80_0_0_1dcb75ab877c084d0672c656ceaca7f0.jpg
Kahramanmaraş'ta ikamet edip 6 Şubat'ta saat 04.17'de meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki ilk deprem felaketinin ardından enkaz altında yaralı olarak kurtarılmayı bekleyen Gizem'in 40 saatlik yaşam mücadelesini kaybettiği öğrenildi. Gizem'in enkaz altından kurtarılabilmesi için sosyal medyada kampanya başlatılmıştı.Profesyonel Valorant oyuncusu olup, esporda "Luie" takma adıyla tanınan Gizem'in vefatı sonrası Turgutluspor, "Turgutlu Belediyesi esports oyuncusu Gizem Harmankaya'nın yaşadığımız büyük deprem felaketinde hayatını kaybettiğini üzüntüyle öğrendik. Sözler artık kifayetsiz, çok üzgünüz... Başımız sağ olsun. Merhume Gizem Harmankaya’ya Allah’tan rahmet; ailesi, yakınları ve Turgutlu Belediyespor camiasına başsağlığı dileriz" paylaşımını yaptı
kahramanmaraş
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/09/1066799594_100:0:700:450_1920x0_80_0_0_d0ff62c77be9ed51baf08bfef589362b.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
deprem, kahramanmaraş
Turgutlu Belediyesi E-spor oyuncusu Gizem Harmankaya, depremde hayatını kaybetti
Abone ol
Turgutlu Belediyesi'nin espor takımı oyuncusu Gizem Harmankaya'nın, Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından vefat ettiği bildirildi.
Kahramanmaraş'ta ikamet edip 6 Şubat'ta saat 04.17'de meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki ilk deprem felaketinin ardından enkaz altında yaralı olarak kurtarılmayı bekleyen Gizem'in 40 saatlik yaşam mücadelesini kaybettiği öğrenildi. Gizem'in enkaz altından kurtarılabilmesi için sosyal medyada kampanya başlatılmıştı.
Profesyonel Valorant oyuncusu olup, esporda "Luie" takma adıyla tanınan Gizem'in vefatı sonrası Turgutluspor, "Turgutlu Belediyesi esports oyuncusu Gizem Harmankaya'nın yaşadığımız büyük deprem felaketinde hayatını kaybettiğini üzüntüyle öğrendik. Sözler artık kifayetsiz, çok üzgünüz... Başımız sağ olsun. Merhume Gizem Harmankaya’ya Allah’tan rahmet; ailesi, yakınları ve Turgutlu Belediyespor camiasına başsağlığı dileriz" paylaşımını yaptı