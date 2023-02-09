Türkiye
SON DAKİKA | Memur maaşları 11 Şubat'ta ödenecek
- Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230209/turgutlu-belediyesi-e-spor-oyuncusu-gizem-harmankaya-depremde-hayatini-kaybetti-1066798858.html
Turgutlu Belediyesi E-spor oyuncusu Gizem Harmankaya, depremde hayatını kaybetti
Turgutlu Belediyesi E-spor oyuncusu Gizem Harmankaya, depremde hayatını kaybetti
Turgutlu Belediyesi'nin espor takımı oyuncusu Gizem Harmankaya'nın, Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından vefat ettiği... 09.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-09T15:32+0300
2023-02-09T15:32+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
deprem
kahramanmaraş
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/09/1066799594_0:0:800:450_1920x0_80_0_0_1dcb75ab877c084d0672c656ceaca7f0.jpg
Kahramanmaraş'ta ikamet edip 6 Şubat'ta saat 04.17'de meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki ilk deprem felaketinin ardından enkaz altında yaralı olarak kurtarılmayı bekleyen Gizem'in 40 saatlik yaşam mücadelesini kaybettiği öğrenildi. Gizem'in enkaz altından kurtarılabilmesi için sosyal medyada kampanya başlatılmıştı.Profesyonel Valorant oyuncusu olup, esporda "Luie" takma adıyla tanınan Gizem'in vefatı sonrası Turgutluspor, "Turgutlu Belediyesi esports oyuncusu Gizem Harmankaya'nın yaşadığımız büyük deprem felaketinde hayatını kaybettiğini üzüntüyle öğrendik. Sözler artık kifayetsiz, çok üzgünüz... Başımız sağ olsun. Merhume Gizem Harmankaya’ya Allah’tan rahmet; ailesi, yakınları ve Turgutlu Belediyespor camiasına başsağlığı dileriz" paylaşımını yaptı
kahramanmaraş
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/09/1066799594_100:0:700:450_1920x0_80_0_0_d0ff62c77be9ed51baf08bfef589362b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
deprem, kahramanmaraş
deprem, kahramanmaraş

Turgutlu Belediyesi E-spor oyuncusu Gizem Harmankaya, depremde hayatını kaybetti

15:32 09.02.2023
© FotoğrafTurgutlu Belediyesi E-spor oyuncusu Gizem Harmankaya, depremde hayatını kaybetti
Turgutlu Belediyesi E-spor oyuncusu Gizem Harmankaya, depremde hayatını kaybetti - Sputnik Türkiye, 1920, 09.02.2023
© Fotoğraf
Abone olTelegram
Turgutlu Belediyesi'nin espor takımı oyuncusu Gizem Harmankaya'nın, Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından vefat ettiği bildirildi.
Kahramanmaraş'ta ikamet edip 6 Şubat'ta saat 04.17'de meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki ilk deprem felaketinin ardından enkaz altında yaralı olarak kurtarılmayı bekleyen Gizem'in 40 saatlik yaşam mücadelesini kaybettiği öğrenildi. Gizem'in enkaz altından kurtarılabilmesi için sosyal medyada kampanya başlatılmıştı.
Profesyonel Valorant oyuncusu olup, esporda "Luie" takma adıyla tanınan Gizem'in vefatı sonrası Turgutluspor, "Turgutlu Belediyesi esports oyuncusu Gizem Harmankaya'nın yaşadığımız büyük deprem felaketinde hayatını kaybettiğini üzüntüyle öğrendik. Sözler artık kifayetsiz, çok üzgünüz... Başımız sağ olsun. Merhume Gizem Harmankaya’ya Allah’tan rahmet; ailesi, yakınları ve Turgutlu Belediyespor camiasına başsağlığı dileriz" paylaşımını yaptı
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала