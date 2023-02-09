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SON DAKİKA | AFAD: Depremlerden etkilenen illerden kara yolu, demir yolu ve hava yoluyla 28 bin 44 kişi tahliye edildi
- Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230209/taziye-mesaji-yayinlamayan-starbucks-turkiyeye-boykot-cagrilariyukseliyor-1066781644.html
Taziye mesajı yayınlamayan Starbucks Türkiye'ye boykot çağrıları yükseliyor
Taziye mesajı yayınlamayan Starbucks Türkiye'ye boykot çağrıları yükseliyor
Türk sosyal medya kullanıcıları Türkiye'de büyük yıkıma sebep olan deprem için hiçbir paylaşım yapmadığı ortaya çıkan Starbucks'ın boykot edilmesi için... 09.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-09T11:31+0300
2023-02-09T11:31+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
deprem
taziye
başsağlığı
starbucks
boykot
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Dünyada en çok şubelerinin bulunduğu ülkelerden biri olan Türkiye'nin 10 ilinde çok şiddetli yıkıma yol açan depremlerin ardından Türk sosyal medya kullanıcılarının Starbucks Türkiye'nin hiçbir paylaşım yapmamasının dikkat çekmesi üzerine boykot çağrıları yükseliyor. Bir kullanıcı "Starbucks ile olan davamız başlamıştır artık. Onları boykot etmek tek bir kahvesini dahi içmemek boynumuza borç" ifadelerini kullandı. Başka bir kullanıcı ise, başka dev şirketlere de dikkat çekerek "Ne @netflixturkiye ne @DisneyPlusTR ne de @PrimeVideo hiçbirinden ne ses ne de bir yardım" şeklinde boykot çağrısı yaptı.
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deprem, taziye, başsağlığı, starbucks, boykot
deprem, taziye, başsağlığı, starbucks, boykot

Taziye mesajı yayınlamayan Starbucks Türkiye'ye boykot çağrıları yükseliyor

11:31 09.02.2023
© REUTERS / Lucy NicholsonStarbucks
Starbucks - Sputnik Türkiye, 1920, 09.02.2023
© REUTERS / Lucy Nicholson
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Türk sosyal medya kullanıcıları Türkiye'de büyük yıkıma sebep olan deprem için hiçbir paylaşım yapmadığı ortaya çıkan Starbucks'ın boykot edilmesi için paylaşımlarını sürdürüyor.
Dünyada en çok şubelerinin bulunduğu ülkelerden biri olan Türkiye'nin 10 ilinde çok şiddetli yıkıma yol açan depremlerin ardından Türk sosyal medya kullanıcılarının Starbucks Türkiye'nin hiçbir paylaşım yapmamasının dikkat çekmesi üzerine boykot çağrıları yükseliyor.
Bir kullanıcı "Starbucks ile olan davamız başlamıştır artık. Onları boykot etmek tek bir kahvesini dahi içmemek boynumuza borç" ifadelerini kullandı.
Başka bir kullanıcı ise, başka dev şirketlere de dikkat çekerek "Ne @netflixturkiye ne @DisneyPlusTR ne de @PrimeVideo hiçbirinden ne ses ne de bir yardım" şeklinde boykot çağrısı yaptı.
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