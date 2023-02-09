https://sputniknews.com.tr/20230209/taziye-mesaji-yayinlamayan-starbucks-turkiyeye-boykot-cagrilariyukseliyor-1066781644.html
Taziye mesajı yayınlamayan Starbucks Türkiye'ye boykot çağrıları yükseliyor
Taziye mesajı yayınlamayan Starbucks Türkiye'ye boykot çağrıları yükseliyor
Türk sosyal medya kullanıcıları Türkiye'de büyük yıkıma sebep olan deprem için hiçbir paylaşım yapmadığı ortaya çıkan Starbucks'ın boykot edilmesi için... 09.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-09T11:31+0300
2023-02-09T11:31+0300
2023-02-09T11:31+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
deprem
taziye
başsağlığı
starbucks
boykot
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/103284/30/1032843009_0:206:3500:2175_1920x0_80_0_0_249f08dd88a0b1043104da4775f36b6c.jpg
Dünyada en çok şubelerinin bulunduğu ülkelerden biri olan Türkiye'nin 10 ilinde çok şiddetli yıkıma yol açan depremlerin ardından Türk sosyal medya kullanıcılarının Starbucks Türkiye'nin hiçbir paylaşım yapmamasının dikkat çekmesi üzerine boykot çağrıları yükseliyor. Bir kullanıcı "Starbucks ile olan davamız başlamıştır artık. Onları boykot etmek tek bir kahvesini dahi içmemek boynumuza borç" ifadelerini kullandı. Başka bir kullanıcı ise, başka dev şirketlere de dikkat çekerek "Ne @netflixturkiye ne @DisneyPlusTR ne de @PrimeVideo hiçbirinden ne ses ne de bir yardım" şeklinde boykot çağrısı yaptı.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/103284/30/1032843009_388:0:3500:2334_1920x0_80_0_0_b1818302bf936c56ad19151769f2288a.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
deprem, taziye, başsağlığı, starbucks, boykot
deprem, taziye, başsağlığı, starbucks, boykot
Taziye mesajı yayınlamayan Starbucks Türkiye'ye boykot çağrıları yükseliyor
Abone ol
Türk sosyal medya kullanıcıları Türkiye'de büyük yıkıma sebep olan deprem için hiçbir paylaşım yapmadığı ortaya çıkan Starbucks'ın boykot edilmesi için paylaşımlarını sürdürüyor.
Dünyada en çok şubelerinin bulunduğu ülkelerden biri olan Türkiye'nin 10 ilinde çok şiddetli yıkıma yol açan depremlerin ardından Türk sosyal medya kullanıcılarının Starbucks Türkiye'nin hiçbir paylaşım yapmamasının dikkat çekmesi üzerine boykot çağrıları yükseliyor.
Bir kullanıcı "Starbucks ile olan davamız başlamıştır artık. Onları boykot etmek tek bir kahvesini dahi içmemek boynumuza borç" ifadelerini kullandı.
Başka bir kullanıcı ise, başka dev şirketlere de dikkat çekerek "Ne @netflixturkiye ne @DisneyPlusTR ne de @PrimeVideo hiçbirinden ne ses ne de bir yardım" şeklinde boykot çağrısı yaptı.