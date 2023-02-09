https://sputniknews.com.tr/20230209/taziye-mesaji-yayinlamayan-starbucks-turkiyeye-boykot-cagrilariyukseliyor-1066781644.html

Taziye mesajı yayınlamayan Starbucks Türkiye'ye boykot çağrıları yükseliyor

Taziye mesajı yayınlamayan Starbucks Türkiye'ye boykot çağrıları yükseliyor

Türk sosyal medya kullanıcıları Türkiye'de büyük yıkıma sebep olan deprem için hiçbir paylaşım yapmadığı ortaya çıkan Starbucks'ın boykot edilmesi için... 09.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-09T11:31+0300

2023-02-09T11:31+0300

2023-02-09T11:31+0300

6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

deprem

taziye

başsağlığı

starbucks

boykot

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Dünyada en çok şubelerinin bulunduğu ülkelerden biri olan Türkiye'nin 10 ilinde çok şiddetli yıkıma yol açan depremlerin ardından Türk sosyal medya kullanıcılarının Starbucks Türkiye'nin hiçbir paylaşım yapmamasının dikkat çekmesi üzerine boykot çağrıları yükseliyor. Bir kullanıcı "Starbucks ile olan davamız başlamıştır artık. Onları boykot etmek tek bir kahvesini dahi içmemek boynumuza borç" ifadelerini kullandı. Başka bir kullanıcı ise, başka dev şirketlere de dikkat çekerek "Ne @netflixturkiye ne @DisneyPlusTR ne de @PrimeVideo hiçbirinden ne ses ne de bir yardım" şeklinde boykot çağrısı yaptı.

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2023

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deprem, taziye, başsağlığı, starbucks, boykot