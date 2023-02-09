https://sputniknews.com.tr/20230209/tayvan-devlet-baskani-maasini-turkiyeye-bagislayacak-1066775732.html

Tayvan Devlet Başkanı maaşını Türkiye’ye bağışlayacak

Tayvan Devlet Başkanı maaşını Türkiye’ye bağışlayacak

Tayvan Devlet Başkanı Tsai Ing-wen ve yardımcısı, birer aylık maaşlarını Türkiye'ye bağışlama kararı aldı. 09.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-09T09:18+0300

2023-02-09T09:18+0300

2023-02-09T09:18+0300

6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

tayvan

tsai ing-wen

deprem

maaş

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Tayvan Devlet Başkanı Tsai Ing-wen ve Başkan Yardımcısı William Lai, birer aylık maaşlarını Türkiye’ye deprem yardımı olarak yardım olarak bağışlayacaklarını söyledi.Devlet Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada 'Türkiye’nin ülkeyi yeniden inşa etmesine yardım konusunda Tayvan’ın üzerlerine düşeni yapmayı umduğu' kaydedildi.Tayvan daha önce de Türkiye’ye 2 milyon dolar yardım yapılacağını duyurmuş ve arama-kurtarma çalışmaları için iki ekip göndermişti.Tayvanlı ekibin sorumlusu Huang Po Chun, Tayvan’da 1999’da yaşanan büyük depremin ardından Türkiye’den ekiplerin kendilerine yardıma geldiğini anımsatmıştı.

https://sputniknews.com.tr/20230208/pentagon-george-hw-bush-ucak-gemisi-turkiyeye-gidiyor-1066766142.html

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