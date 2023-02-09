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- Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230209/tayvan-devlet-baskani-maasini-turkiyeye-bagislayacak-1066775732.html
Tayvan Devlet Başkanı maaşını Türkiye’ye bağışlayacak
Tayvan Devlet Başkanı maaşını Türkiye’ye bağışlayacak
Tayvan Devlet Başkanı Tsai Ing-wen ve yardımcısı, birer aylık maaşlarını Türkiye'ye bağışlama kararı aldı. 09.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-09T09:18+0300
2023-02-09T09:18+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
tayvan
tsai ing-wen
deprem
maaş
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Tayvan Devlet Başkanı Tsai Ing-wen ve Başkan Yardımcısı William Lai, birer aylık maaşlarını Türkiye’ye deprem yardımı olarak yardım olarak bağışlayacaklarını söyledi.Devlet Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada 'Türkiye’nin ülkeyi yeniden inşa etmesine yardım konusunda Tayvan’ın üzerlerine düşeni yapmayı umduğu' kaydedildi.Tayvan daha önce de Türkiye’ye 2 milyon dolar yardım yapılacağını duyurmuş ve arama-kurtarma çalışmaları için iki ekip göndermişti.Tayvanlı ekibin sorumlusu Huang Po Chun, Tayvan’da 1999’da yaşanan büyük depremin ardından Türkiye’den ekiplerin kendilerine yardıma geldiğini anımsatmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230208/pentagon-george-hw-bush-ucak-gemisi-turkiyeye-gidiyor-1066766142.html
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tayvan, tsai ing-wen, deprem, maaş
tayvan, tsai ing-wen, deprem, maaş

Tayvan Devlet Başkanı maaşını Türkiye’ye bağışlayacak

09:18 09.02.2023
© AFP 2023Tsai Ing-wen
Tsai Ing-wen - Sputnik Türkiye, 1920, 09.02.2023
© AFP 2023
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Tayvan Devlet Başkanı Tsai Ing-wen ve yardımcısı, birer aylık maaşlarını Türkiye'ye bağışlama kararı aldı.
Tayvan Devlet Başkanı Tsai Ing-wen ve Başkan Yardımcısı William Lai, birer aylık maaşlarını Türkiye’ye deprem yardımı olarak yardım olarak bağışlayacaklarını söyledi.
Devlet Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada 'Türkiye’nin ülkeyi yeniden inşa etmesine yardım konusunda Tayvan’ın üzerlerine düşeni yapmayı umduğu' kaydedildi.
Tayvan daha önce de Türkiye’ye 2 milyon dolar yardım yapılacağını duyurmuş ve arama-kurtarma çalışmaları için iki ekip göndermişti.
Tayvanlı ekibin sorumlusu Huang Po Chun, Tayvan’da 1999’da yaşanan büyük depremin ardından Türkiye’den ekiplerin kendilerine yardıma geldiğini anımsatmıştı.
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