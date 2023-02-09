https://sputniknews.com.tr/20230209/suriyenin-moskova-buyukelcisi-caferi-deprem-felaketi-batinin-yuzundeki-maskeleri-dusurdu-1066816783.html

Suriye’nin Moskova Büyükelçisi Caferi: Deprem felaketi Batı’nın yüzündeki maskeleri düşürdü

Suriye’nin Moskova Büyükelçisi Caferi: Deprem felaketi Batı’nın yüzündeki maskeleri düşürdü

"Deprem iki ülkeyi etkiledi; Türkiye ve Suriye’yi. Batı ise sadece Türkiye’yi görüyor" diyen Suriye’nin Moskova Büyükelçisi Başar el-Caferi, Rusya’nın... 09.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-09T22:41+0300

2023-02-09T22:41+0300

2023-02-09T22:44+0300

6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

türkiye

suriye

deprem

beşar caferi

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Suriye’nin Moskova Büyükelçisi Başar el-Caferi, Sputnik’e açıklamasında, “Rusya hükümetinin, Suriye’ye insani yardım gönderme veya Suriye’de arama kurtarma operasyonları yürütme konusunda hiçbir çaba ve imkandan kaçınmadığını kaydetmeden edemem. Suriye için bu zor zamanda, sadece politikacılar ve diplomatların değil, sıradan Rusların da depremzedelere yardım etmek istemesi sevindirici. Onlar büyükelçiliğimize insani yardım malzemelerini getiriyor, para transfer ediyorlar. Özel, sivil toplum kuruluşları ve hayır kurumları da yardım ediyor. Bunun için çok minnettarız” ifadesini kullandı.Sıradan vatandaşların büyükelçilik binasına çiçek getirmesinin ve mali yardım yapmasının onu inanılmaz etkilediğini söyleyen el-Caferi, “Benim için bu, halklarımız arasındaki güçlü dostluğun gerçek kanıtı” dedi.Suriyeli diplomat, “Rusya hükümetinin hızlı davranmasından dolayı minnettarız. Başkan Putin, Başkan Esad’la sürekli temas halinde. Onlar şahsen arama kurtarma ve insani yardım göndermeyle ilgili temel konuları müzakere etti” diye anlattı.ABD ve Batı ülkelerinin, depremden etkilenen Suriye’ye uygulanan yaptırımları kısmen de olsa kaldırmak istememesi ve yardım göndermemesini de değerlendiren el-Caferi, “Yaptırım meselesi, Batı ülkeleri için insani meselede yüksek derecede siyasallaşma olduğunu gözler önüne seren bir bahane. Şam bunu yıllardır BM Güvenlik Konseyi’nde söylüyor. Bizi az kimseler duyuyor. Şimdi herkes bunu görüyor. Deprem iki ülkeyi etkiledi, Türkiye ve Suriye’yi. Batı ise sadece Türkiye’yi görüyor, yardım ve arama kurtarma ekiplerini gönderiyor. Sanki biz Suriyeliler hiç yokuz. Burada siyaset yok burada sadece insanlık derecesi var” diye ekledi.

https://sputniknews.com.tr/20230209/suriyede-deprem-nedeniyle-can-kaybi-3-bini-gecti-1066776629.html

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