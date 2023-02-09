https://sputniknews.com.tr/20230209/suriyede-deprem-nedeniyle-can-kaybi-3-bini-gecti-1066776629.html
Suriye'de deprem nedeniyle can kaybı 3 bini geçti
Suriye'de deprem nedeniyle can kaybı 3 bini geçti
Türkiye'de Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından büyük yıkım yaşayan Suriye'de de can kaybı artarken hayatını kaybedenlerin... 09.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-09T09:38+0300
2023-02-09T09:38+0300
2023-02-09T09:41+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
suriye
deprem
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Yerel kaynaklar Suriye'deki depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısını 3 bin 162 olarak güncelledi.Ülkenin kuzeyinde depremden etkilenenlere yardım ulaştırılması için uluslararası çalışmalar da sürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230208/rusya-deprem-sonrasinda-turkiye-ve-suriyedeki-binalarin-yeniden-insasinda-yardima-hazir--1066757913.html
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suriye, deprem
Suriye'de deprem nedeniyle can kaybı 3 bini geçti
09:38 09.02.2023 (güncellendi: 09:41 09.02.2023) Abone ol
Türkiye'de Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından büyük yıkım yaşayan Suriye'de de can kaybı artarken hayatını kaybedenlerin sayısının 3 bin 162'ye yükseldiği duyuruldu.
Yerel kaynaklar Suriye'deki depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısını 3 bin 162 olarak güncelledi.
Ülkenin kuzeyinde depremden etkilenenlere yardım ulaştırılması için uluslararası çalışmalar da sürüyor.